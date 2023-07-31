Veja 5 vantagens de treinar musculação no inverno

Treinar no frio ajudar a queimar mais calorias Crédito: NassornSnitwong | Shutterstock

Durante o inverno, é comum que as pessoas reduzam a rotina de exercícios físicos, com o intuito de fugir do frio. No entanto, engajar-se em um programa de treinos durante esta estação pode trazer notáveis benefícios para a saúde e o bem-estar, tanto do corpo quanto da mente.

A prática regular de musculação no inverno, por exemplo, oferece vantagens que vão além do mero desenvolvimento muscular e da melhoria da força. “Treinar em dias frios pode ser mais desafiador, mas é importante se manter motivado e evitar o desânimo. Lembre-se dos benefícios a longo prazo que uma rotina de treinos pode trazer para a saúde e o bem-estar do corpo e da mente, independente da estação do ano”, afirma Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym, do Grupo Smart Fit.

Para te ajudar a manter a rotina de exercícios físicos durante o inverno, Lucas Meireles lista alguns benefícios da prática de musculação durante essa época do ano. Confira!

1. Queima mais calorias

O aumento da massa muscular resultante da musculação gera maior gasto calórico , o que é especialmente benéfico para evitar o ganho de peso, resultado comum nessa estação do ano. “Durante o inverno, nosso corpo gasta energia adicional para manter-se aquecido. Ao praticar musculação, você não apenas fortalece seus músculos, mas também acelera o metabolismo”, explica o especialista.

2. Previne lesões

Ao fortalecer os músculos e estabilizar as articulações por meio do treinamento de musculação, é possível preparar o corpo para enfrentar não apenas os desafios dos exercícios de musculação, mas também para outras atividades físicas do dia a dia. “A construção de uma musculatura sólida reduz, significativamente, o risco de lesões durante a prática esportiva, permitindo que você desfrute de uma rotina ativa com mais segurança”, acrescenta.

3. Melhora o humor

Durante o inverno, é comum haver uma diminuição no humor, devido não só aos dias mais frios, mas também pela falta de luz solar e as mudanças na rotina diária. No entanto, a prática regular de musculação pode ser um poderoso aliado para elevar o ânimo.

“Ao se exercitar, você libera endorfinas, hormônios relacionados ao prazer e ao estado de felicidade. Essa liberação hormonal pode ajudar a melhorar o humor, reduzir o estresse e aumentar a sensação geral de bem-estar, contribuindo para uma perspectiva mais positiva durante o inverno”, explica o profissional.

Manter a rotina de exercícios colabora com o descanso durante os dias mais frios Crédito: Mita Stock Images | ShutterStock

4. Proporciona maior qualidade de sono

Após praticar exercícios físicos, o corpo precisa de tempo para se recuperar e repor as energias – e é durante o sono que esse processo ocorre. “Ao engajar-se em uma rotina de musculação, você experimentará um sono mais profundo e restaurador”, comenta Lucas.

“Os exercícios físicos promovem um efeito relaxante no corpo e na mente, reduzindo a tensão e proporcionando uma sensação de tranquilidade, que contribui para uma qualidade de sono aprimorada”, completa.

5. Fortalece a imunidade

O inverno é conhecido por ser um período de maior incidência de gripes, resfriados e outras doenças sazonais. Ao praticar exercícios físicos, incluindo a musculação, ocorre o fortalecimento do sistema imunológico e, consequentemente, a prevenção de possíveis doenças.

“Os exercícios aumentam a circulação sanguínea, melhoram a oxigenação dos tecidos e estimulam a liberação de substâncias que fortalecem a resposta imunológica do organismo, tornando-o mais resistente a doenças e infecções típicas do inverno”, esclarece Lucas.

Aquecimento prévio é fundamental

Antes de praticar a musculação durante o inverno, é importante tomar alguns cuidados. Para isso, Lucas Meireles recomenda: elevar a temperatura corporal e ativar os músculos e articulações antes de iniciar o treino, caso contrário, o risco de lesões torna-se bem maior.

Além disso, o treinador argumenta que não existem contraindicações específicas para fazer musculação no frio, mas que é importante realizar um aquecimento prévio, vestir-se adequadamente, manter-se hidratado e evitar treinar exposto ao ar livre, principalmente em condições extremas.