Covid-19 pode aumentar o risco de demência?

Também se mostrou um risco 2,5x maior de acidente vascular cerebral isquêmico entre dinamarqueses após um diagnóstico de Covid. O risco de demência vascular também estaria aumentado. Os neurologistas explicam que o vírus SARS-CoV-2 infecta células endoteliais dos vasos sanguíneos, causando coagulopatias, com diversas alterações inflamatórias que podem levar a danos posteriores.