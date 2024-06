La Niña vai deixar calor menos intenso na primavera e no verão no ES

Meteorologista explica que temperaturas devem começar a diminuir a partir do segundo semestre deste ano

“De acordo com os modelos climáticos, a temperatura da superfície do mar do Pacífico Equatorial vai começar a esfriar a partir do segundo semestre deste ano. Então, a partir dessa época, quando começar a resfriar, a gente vai ter uma diminuição da quantidade de umidade presente no mar, na costa da América do Sul, vai haver a mudança no padrão dos ventos, que vai deslocar as massas na direção das regiões onde pode chover mais, a tendência é de aumentar as chuvas na Região Amazônica, no Leste da região Nordeste e diminuir as chuvas no Sul do Brasil”, contou nesta terça-feira (4).