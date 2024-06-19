Motoboy arremessado da 3ª Ponte será sepultado em Vila Velha

Glênio Alves teve morte cerebral confirmada após acidente na Terceira Ponte Crédito: Redes sociais

O motociclista Glênio Alves, de 29 anos, será sepultado na manhã de quinta-feira (20), no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha . A morte cerebral foi confirmada na terça-feira (18), e a doação de órgãos, que era um dos desejos dele , foi autorizada. Apesar disso, segundo familiares, não foi possível realizar a captação dos órgãos devido à gravidade das lesões sofridas na queda.

Glênio era técnico em Mecânica e formado em Administração, mas trabalhava como autônomo e, segundo o pai, Adenilson Souza, tinha como sonho abrir o próprio negócio. Além dos pais e irmã, ele deixa esposa e uma filha de quase nove meses.

A cerimônia de despedida terá início nesta quarta-feira (19), a partir das 20 horas, na Igreja Cristã Maranata Santa Rita, em Vila Velha. Um culto será realizado na quinta, às 8 horas. O sepultamento está marcado para as 10 horas, segundo informações divulgadas pela família.

Relembre o acidente

No último dia 12 de junho, quando o motoboy descia da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, e foi atingido por um carro que invadiu a pista exclusiva quando a motorista tentou desviar de outro veículo. Com o impacto, Glênio foi arremessado para fora da ponte. Testemunhas informaram que, na queda, ele bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado.

Imagens registradas por testemunhas mostram o homem no chão, desacordado, cercado por populares, e na calçada de uma rua. A moto continuou na ponte. A morte cerebral foi confirmada pela família ao delegado Maurício Rocha, titular da Delegacia de Delitos no Trânsito, na terça-feira (18).

O que diz a motorista

Acionado pela reportagem, o advogado Edison Viana dos Santos, que representa a motorista Dalva Noia Mattos, enviou um documento assinado pela condutora em que lamenta o acidente e afirma estar à disposição das autoridades policiais. Veja na íntegra: