Morte cerebral de motociclista lançado da Terceira Ponte é confirmada

Glênio Alves, motociclista que foi arremessado da Terceira Ponte após acidente Crédito: Instagram

A Gazeta pelo delegado Maurício Rocha, titular da Delegacia Delitos Trânsito, nesta terça-feira (18). Segundo ele, a família disse que agora aguarda os procedimentos para a doação de órgãos. A morte cerebral do motociclista Glênio Alves, que foi arremessado da Terceira Ponte após ser atingido por uma caro , foi confirmada à reportagem depelo delegado Maurício Rocha, titular da Delegacia Delitos Trânsito, nesta terça-feira (18). Segundo ele, a família disse que agora aguarda os procedimentos para a doação de órgãos.

O acidente aconteceu no dia 12 de junho, e Glênio já foi socorrido e internado em estado muito grave. Colocado em coma induzido desde então, o motociclista também passou por uma cirurgia de laparostomia (abertura na cavidade abdominal) para drenagem de uma hemorragia. Ele era técnico em Mecânica e formado em Administração, mas trabalhava como autônomo.

Motociclistas fazem ato na Terceira Ponte pedindo paz no trânsito após acidente Crédito: Ricardo Medeiros

O acidente

O caso ocorreu na descida da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha. A motorista de um carro invadiu a faixa exclusiva para motos, ônibus e táxis, e acabou atingindo a moto de Glênio. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para fora da estrutura da ponte e caiu na Rua São Paulo. Imagens registradas por testemunhas mostram o homem no chão, desacordado, cercado por populares, e na calçada da rua. A moto continuou na ponte. (Veja as imagens abaixo)



Segundo testemunhas, na queda, Glênio bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na rua antes de parar na calçada.

Quando os policiais chegaram ao local, a motorista do carro estava sendo atendida na ambulância. Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que conduzia na faixa do meio da via quando o trânsito parou e, para evitar uma colisão com o veículo da frente, jogou a parte dianteira do automóvel para a faixa da direita.

Glênio, que seguia na faixa da direita, colidiu com a frente do carro que invadiu a pista dele e foi arremessado por cima da mureta de proteção da ponte. A condutora do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

Homicídio culposo

De acordo com o delegado Maurício Rocha, da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), um inquérito será aberto e a motorista do carro deve ser indiciada por homicídio culposo. O nome dela não foi divulgado.

"A partir desse momento a condutora do outro veículo vai ser intimada a prestar interrogatório na delegacia e, ao final, indiciada. Homicídio culposo no crime de trânsito é quando a pessoa age através de três possíveis formas: imprudência, negligência e imperícia. Quando ela não tem intenção de realizar esse resultado, mas por conta dessas três atitudes ela acaba ocasionando esse sinistro de trânsito", explicou.