Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Morte cerebral de motociclista lançado da Terceira Ponte é confirmada

Glênio Alves se envolveu em uma colisão com um carro no último dia 12 e caiu em Vila Velha; nesta terça, motoboys fizeram manifestação pedindo por justiça
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 jun 2024 às 12:30

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 12:30

Glênio Alves, motoboy que caiu da Terceira Ponte
Glênio Alves, motociclista que foi arremessado da Terceira Ponte após acidente Crédito: Instagram
A morte cerebral do motociclista Glênio Alves, que foi arremessado da Terceira Ponte após ser atingido por uma caro, foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo delegado Maurício Rocha, titular da Delegacia Delitos Trânsito, nesta terça-feira (18). Segundo ele, a família disse que agora aguarda os procedimentos para a doação de órgãos.
O acidente aconteceu no dia 12 de junho, e Glênio já foi socorrido e internado em estado muito grave. Colocado em coma induzido desde então, o motociclista também passou por uma cirurgia de laparostomia (abertura na cavidade abdominal) para drenagem de uma hemorragia. Ele era técnico em Mecânica e formado em Administração, mas trabalhava como autônomo.
Nesta terça-feira pela manhã, motoboys fizeram um protesto pedindo mais segurança e justiça pelo caso de Glênio. Clique aqui para conferir os detalhes da manifestação.
Motociclistas fazem ato na Terceira Ponte pedindo paz no trânsito após acidente
Motociclistas fazem ato na Terceira Ponte pedindo paz no trânsito após acidente Crédito: Ricardo Medeiros

O acidente

O caso ocorreu na descida da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha. A motorista de um carro invadiu a faixa exclusiva para motos, ônibus e táxis, e acabou atingindo a moto de Glênio. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para fora da estrutura da ponte e caiu na Rua São Paulo. Imagens registradas por testemunhas mostram o homem no chão, desacordado, cercado por populares, e na calçada da rua. A moto continuou na ponte. (Veja as imagens abaixo)
Segundo testemunhas, na queda, Glênio bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na rua antes de parar na calçada.
Quando os policiais chegaram ao local, a motorista do carro estava sendo atendida na ambulância. Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que conduzia na faixa do meio da via quando o trânsito parou e, para evitar uma colisão com o veículo da frente, jogou a parte dianteira do automóvel para a faixa da direita.
Glênio, que seguia na faixa da direita, colidiu com a frente do carro que invadiu a pista dele e foi arremessado por cima da mureta de proteção da ponte. A condutora do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

Homicídio culposo

De acordo com o delegado Maurício Rocha, da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), um inquérito será aberto e a motorista do carro deve ser indiciada por homicídio culposo. O nome dela não foi divulgado.
"A partir desse momento a condutora do outro veículo vai ser intimada a prestar interrogatório na delegacia e, ao final, indiciada. Homicídio culposo no crime de trânsito é quando a pessoa age através de três possíveis formas: imprudência, negligência e imperícia. Quando ela não tem intenção de realizar esse resultado, mas por conta dessas três atitudes ela acaba ocasionando esse sinistro de trânsito", explicou. 
Acionado pela reportagem, o advogado Edison Viana dos Santos, que representa a motorista Dalva Noia Mattos, enviou um documento assinado pela condutora em que lamenta o acidente e afirma estar à disposição das autoridades policiais. Veja na íntegra: "Venho, por meio desta, lamentar profundamente o acidente de trânsito envolvendo Glênio Alves, e enviar meus sentimentos a seus familiares, amigos e colegas. Estamos todos muito abalados com o ocorrido. Reitero estar à disposição das autoridades policiais, a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários para a apuração dos fatos que provocaram o acidente".

Veja Também

Motociclista morre em acidente na rodovia ES 257 em Aracruz

Dois motociclistas ficam feridos em acidente na Lindenberg em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados