Motociclista morre em acidente na rodovia ES 257 em Aracruz

Um homem de 47 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e dois carros na ES 257, na altura do bairro Morobá, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (16). Claudionor Aparecido Rodrigues teve o óbito confirmado no local. Com o impacto da colisão, a moto dele ficou completamente destruída.
No local, o condutor de um dos veículos envolvidos, um Fiat (sem modelo informado), disse para a Polícia Militar que seguia na rodovia, sentido Barra do Sahy - Aracruz, quando se deparou com a moto já caída no chão e colidiu nela – ele disse que não chegou a atingir Claudionor. O homem informou que o motorista do outro automóvel envolvido, um Toyota (também sem modelo divulgado), permaneceu no local, mas fugiu quando avistou a aproximação da viatura policial.
O condutor do Fiat foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracruz e a perícia foi acionada. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para pedir mais informações sobre o caso. A corporação afirmou que um homem, de 29 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz na condição de testemunha. "Ele foi ouvido e liberado. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz", comentou.
A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que a perícia foi acionada na noite desse domingo (16), por volta das 20h, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal na rodovia ES-257, na altura da Barra do Sahy, em Aracruz. O corpo da vítima fatal, um homem de 47 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
Amigo da família de Claudionor, o corretor Jonata Silva lembrou que a vítima trabalhava como carreteiro e tinha medo de sair para o trabalho de moto. Ele morava há um ano em Aracruz.
*Com informações da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte