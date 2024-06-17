Motociclista morre em acidente na rodovia ES 257 em Aracruz

A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que a perícia foi acionada na noite desse domingo (16), por volta das 20h, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal na rodovia ES-257, na altura da Barra do Sahy, em Aracruz. O corpo da vítima fatal, um homem de 47 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.