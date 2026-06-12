AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Bancos terão expediente especial em dias de jogo do Brasil na Copa
Atendimento

Bancos terão expediente especial em dias de jogo do Brasil na Copa

Agências encerrarão o atendimento ao público duas horas antes do início das partidas, caso acontençam no horário da tarde

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 15:40

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 jun 2026 às 15:40
SÃO PAULO - Agências bancárias terão horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O horário de abertura será o habitual de cada agência, já fechamento dos locais será duas horas antes do horário de início do jogo.
Caso a partida se inicie às 14h, o encerramento do atendimento ao público será as 12h. No dia de jogo do Brasil às 16h, o fechamento será 14h. E caso a Seleção entre em campo às 17h, as agências fecharão às 15h.
Agência bancária, banco, caixa eletrônico
Salas de autoatendimento funcionarão normalmente nos dias de jogos.
 Marcelo Camargo/Agência Brasil
Já os horários de expediente dos postos de atendimento e das agências que funcionam em locais especiais, como shoppings e aeroportos, serão informados diretamente pelo estabelecimento, caso a caso.
Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e aplicativos, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da Seleção Brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição.
O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.
Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) explicou que a medida também busca conciliar o atendimento à população com a segurança operacional das agências e dos serviços de transporte de valores.

Veja Também 

Agência bancária, banco, caixa eletrônico

Bancos terão expediente especial em dias de jogo do Brasil na Copa

Redes de supermercados estão no Recall 2026

Inflação de maio fica em 0,58% influenciada por preço dos alimentos

Representantes do setor de agronegócio acompanham sessão no Senado

Senado autoriza renegociação de dívidas rurais sem acordo com governo

 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bancos Banco Copa do Mundo Copa 2026 Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Portal com IA vai auxiliar combate à violência contra idosos; entenda
Página especial da Copa do Mundo de A Gazeta
Página especial de A Gazeta reúne tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo
Leonardo de Sal, representante comercial
Polícia já sabe quem atropelou homem ao sair de lanchonete em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados