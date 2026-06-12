Bancos terão expediente especial em dias de jogo do Brasil na Copa

SÃO PAULO - Agências bancárias terão horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O horário de abertura será o habitual de cada agência, já fechamento dos locais será duas horas antes do horário de início do jogo.

Caso a partida se inicie às 14h, o encerramento do atendimento ao público será as 12h. No dia de jogo do Brasil às 16h, o fechamento será 14h. E caso a Seleção entre em campo às 17h, as agências fecharão às 15h.

Salas de autoatendimento funcionarão normalmente nos dias de jogos.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Já os horários de expediente dos postos de atendimento e das agências que funcionam em locais especiais, como shoppings e aeroportos, serão informados diretamente pelo estabelecimento, caso a caso.

Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e aplicativos, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da Seleção Brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição.

O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.