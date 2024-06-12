Motociclista cai da Terceira Ponte em acidente impressionante

A vítima foi atingida por um carro, em cima da Terceira Ponte, e caiu lá de cima. Segundo testemunhas, na queda, ele bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na rua antes de parar na calçada.

Quando os policiais chegaram ao local, a motorista do carro estava sendo atendida na ambulância. Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que conduzia na faixa do meio da via quando o trânsito parou e, para evitar uma colisão com o veículo da frente, jogou a parte dianteira do automóvel para a faixa da direita.

Glênio, que seguia na faixa da direita, colidiu com a frente do carro que invadiu a pista dele e foi arremessado por cima da mureta de proteção da ponte, caindo na Rua São Paulo. A condutora do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

A Ceturb-ES confirmou, em nota, "que após uma colisão entre um veículo e a moto, o motociclista foi projetado para fora da estrutura da Ponte, caindo na via pública em Vila Velha."

A equipe do Samu e Ceturb Rodovias foram acionadas para realizar o atendimento à vítima e com a remoção dos veículos da via para liberação do tráfego. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, e o trânsito foi liberado.