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Acidente impressionante

Estado gravíssimo: esposa pede orações por motociclista que caiu da 3ª Ponte

Arquiteta compartilhou a notícia da queda nos stories do Instagram e disse não conseguir descrever como estava se sentindo
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

13 jun 2024 às 10:25

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 10:25

A esposa do motociclista que caiu após um acidente na Terceira Ponte pediu orações por ele nas redes sociais. No story do Instagram, a arquiteta Ana Paula compartilhou o post de A Gazeta falando sobre o caso e escreveu: "Não sei como descrever o que estou sentindo, meu coração está em pedaços. Peço que orem por nós, orem pela vida do meu esposo, do papai da Teresa. Está tudo entregue nas mãos de Deus, e Deus é bom o tempo todo". 
Uma familiar da vítima confirmou para a reportagem de A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (13), que o estado do motoboy é gravíssimo e que ele está em coma induzido. Glênio Alves, que é técnico em Mecânica e formado em Administração, "voou" e caiu da Terceira Ponte, na tarde de quarta-feira (12). O caso ocorreu na descida da via, no sentido Vila Velha.
Esposa de motociclista que caiu da Terceira Ponte pede orações pelo marido
Esposa de motociclista que caiu da Terceira Ponte pede orações pelo marido Crédito: Instagram @anapaulaf.arq
O acidente
Glênio foi atingido por um carro, em cima da Terceira Ponte, e caiu lá de cima. Segundo testemunhas, na queda, ele bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na rua antes de parar na calçada.
Quando os policiais chegaram ao local, a motorista do carro estava sendo atendida na ambulância. Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que conduzia na faixa do meio da via quando o trânsito parou e, para evitar uma colisão com o veículo da frente, jogou a parte dianteira do automóvel para a faixa da direita.
Glênio, que seguia na faixa da direita, colidiu com a frente do carro que invadiu a pista dele e foi arremessado por cima da mureta de proteção da ponte, caindo na Rua São Paulo. A condutora do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo. 
O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), na Capital
Motoboy em loja de celulares
Uma loja de celulares localizada em Cariacica também publicou um story no Instagram falando sobre Glênio. Eles escreveram o seguinte: "Pessoal, é nosso motoboy. Pedimos oração, estamos no hospital com ele, breve daremos notícias". 
Empresa de celulares fala sobre acidente de motoboy na Terceira Ponte
Empresa de celulares fala sobre acidente de motoboy na Terceira Ponte Crédito: Instagram @alphaiphonees

Mais sobre o caso

É grave estado de saúde de motociclista que caiu da Terceira Ponte

Motociclista cai da Terceira Ponte em acidente impressionante

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