Estado gravíssimo: esposa pede orações por motociclista que caiu da 3ª Ponte

A Gazeta falando sobre o caso e escreveu: "Não sei como descrever o que estou sentindo, meu coração está em pedaços. Peço que orem por nós, orem pela vida do meu esposo, do papai da Teresa. Está tudo entregue nas mãos de Deus, e Deus é bom o tempo todo". A esposa do motociclista que caiu após um acidente na Terceira Ponte pediu orações por ele nas redes sociais. No story do Instagram, a arquiteta Ana Paula compartilhou o post defalando sobre o caso e escreveu: "Não sei como descrever o que estou sentindo, meu coração está em pedaços. Peço que orem por nós, orem pela vida do meu esposo, do papai da Teresa. Está tudo entregue nas mãos de Deus, e Deus é bom o tempo todo".

A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (13), que o estado do motoboy é gravíssimo e que ele está em coma induzido. Glênio Alves, que é técnico em Mecânica e formado em Administração, "voou" e caiu da Uma familiar da vítima confirmou para a reportagem de, na manhã desta quinta-feira (13), que o estado do motoboy é gravíssimo e que ele está em coma induzido. Glênio Alves, que é técnico em Mecânica e formado em Administração, "voou" e caiu da Terceira Ponte , na tarde de quarta-feira (12). O caso ocorreu na descida da via, no sentido Vila Velha.

Esposa de motociclista que caiu da Terceira Ponte pede orações pelo marido Crédito: Instagram @anapaulaf.arq

O acidente

Glênio foi atingido por um carro, em cima da Terceira Ponte, e caiu lá de cima. Segundo testemunhas, na queda, ele bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na rua antes de parar na calçada.

Quando os policiais chegaram ao local, a motorista do carro estava sendo atendida na ambulância. Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que conduzia na faixa do meio da via quando o trânsito parou e, para evitar uma colisão com o veículo da frente, jogou a parte dianteira do automóvel para a faixa da direita.

Glênio, que seguia na faixa da direita, colidiu com a frente do carro que invadiu a pista dele e foi arremessado por cima da mureta de proteção da ponte, caindo na Rua São Paulo. A condutora do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), na Capital

Motoboy em loja de celulares

Uma loja de celulares localizada em Cariacica também publicou um story no Instagram falando sobre Glênio. Eles escreveram o seguinte: "Pessoal, é nosso motoboy. Pedimos oração, estamos no hospital com ele, breve daremos notícias".