Dois motociclistas ficam feridos em acidente na Lindenberg em Vila Velha

Um acidente deixou dois motociclistas feridos na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Guarda Municipal, a colisão aconteceu em um cruzamento da via com a Travessia Arara, e uma das faixas da avenida precisou ser interditada temporariamente, mas o trânsito no local já foi liberado.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para hospitais da Grande Vitória. O estado de saúde dos condutores não foi informado.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber se há mais detalhes sobre a ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. A Polícia Civil informou, por nota, à reportagem que em acidentes onde não há vítimas fatais e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal.