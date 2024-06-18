Motoboys protestam na 3ª Ponte após motociclista 'voar' em acidente

O grupo se organizou pelas redes sociais. Eles pedem mais respeito no trânsito, melhor iluminação nas rodovias, além de faixas e corredores exclusivos para motos. Nas mensagens eles ainda citam uma série de acidentes ocorridos na Grande Vitória envolvendo motociclistas por aplicativo e motoboys.

Acionado pela reportagem, o advogado Edison Viana dos Santos, que representa a motorista Dalva Noia Mattos, enviou um documento assinado pela condutora em que lamenta o acidente e afirma estar à disposição das autoridades policiais. Veja na íntegra: "Venho, por meio desta, lamentar profundamente o acidente de trânsito envolvendo Glênio Alves, e enviar meus sentimentos a seus familiares, amigos e colegas. Estamos todos muito abalados com o ocorrido. Reitero estar à disposição das autoridades policiais, a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários para a apuração dos fatos que provocaram o acidente".