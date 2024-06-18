Motoboys protestam na 3ª Ponte após motociclista 'voar' em acidente

O grupo se organizou pelas redes sociais. Eles pedem mais respeito no trânsito, melhor iluminação nas rodovias, além de faixas e corredores exclusivos para motos. Nas mensagens eles ainda citam uma série de acidentes ocorridos na Grande Vitória envolvendo motociclistas por aplicativo e motoboys.
Depois de chegarem na Capital, os motociclistas voltaram para a Terceira Ponte, dessa vez no sentido Vitória - Vila Velha, e pararam na parte debaixo, onde Glênio Alves caiu, no último dia 12, após ser arremessado do alto da estrutura quando ele e um carro colidiram. Leia os detalhes desse acidente clicando aqui
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Às 10h40, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb
) informou que o protesto havia terminado, e que os dois sentidos da ponte estavam liberados. "Um grupo de motociclistas realizou uma manifestação na manhã desta terça-feira (18), na Praça da Terceira Ponte, sentido x Vitória x Vila Velha. A manifestação ocorreu de forma pacífica, percorrendo algumas ruas da Enseada do Suá. Posteriormente, eles retornaram para Vila Velha acompanhados pela PM. O movimento foi encerrado sem alteração", detalhou a pasta, em nota.
Acionado pela reportagem, o advogado Edison Viana dos Santos, que representa a motorista Dalva Noia Mattos, enviou um documento assinado pela condutora em que lamenta o acidente e afirma estar à disposição das autoridades policiais. Veja na íntegra: "Venho, por meio desta, lamentar profundamente o acidente de trânsito envolvendo Glênio Alves, e enviar meus sentimentos a seus familiares, amigos e colegas. Estamos todos muito abalados com o ocorrido. Reitero estar à disposição das autoridades policiais, a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários para a apuração dos fatos que provocaram o acidente".