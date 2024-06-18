Órgãos de motoboy lançado da 3ª Ponte serão doados: "Era desejo dele"

Mesmo em meio à tragédia que atingiu a família do motociclista Glênio Alves, de 29 anos, arremessado da Terceira Ponte após ser atingido por um carro , o último desejo dele será realizado: doar os próprios órgãos.

O pai do motociclista, Adenilson Souza, 45 anos, contou para a reportagem de A Gazeta que há alguns dias o filho o informou sobre vontade em ser um doador.

"Ele chegou para mim e falou ‘pai, eu sou doador de órgãos’. Achei que era brincadeira dele, mas era verdade. Quando o médico falou que ele tinha morte encefálica, eu e minha esposa já tínhamos colocado no coração que iríamos doar" Adenilson Souza - Pai da vítima

O pai explicou que, pelo coração gigante que o filho tinha e pelas amizades que criou em vida, não deixaria de realizar essa vontade.

Atualmente, a família aguarda os procedimentos para doação e, só depois, o motociclista será velado e enterrado.

Glênio Alves, motoboy que caiu da Terceira Ponte e que teve morte cerebral confirmada Crédito: Instagram

Glênio era morador de Alto Lage, Cariacica, conhecido pela alegria, amor ao próximo e vontade em dar o melhor para a filha de apenas oito meses.

“Conversando com minha nora, ela disse que Glênio doaria, pois ele tem um coração bom. Decidimos, choramos bastante. Era o desejo dele”, contou o pai.

A irmã do motociclista, Kamilla Braun, de 28 anos, também conversou com a reportagem e afirmou, muito emocionada, que o irmão faria isso por qualquer pessoa.

"A decisão da doação de órgãos é o mínimo que ele faria por qualquer pessoa, em qualquer situação. Hoje a gente chora, mas o consolo fica com a decisão de deixar ele viver em outras pessoas" Kamilla Braun - Irmã da vítima

"Meu filho era muito amado", diz pai de Glênio

Em meio à dor provocada pela partida precoce do filho, o pai de Glênio, Adenilson Souza Gomes, disse que o apoio recebido pela família desde o acidente na última semana confirma que o motoboy era uma pessoa querida por onde passava.

“Eu sempre falava com ele: ‘meu filho, eu quero que você seja um homem honesto, de caráter, de respeito, um homem íntegro e trabalhador’. Mas eu só consegui entender (a totalidade de) quem o meu filho era com essa repercussão do que aconteceu. Eu falei: meu filho é muito amado. Ele é querido não só por nós da família, ele é querido por todos que conviveram com ele, quem teve a oportunidade de viver com meu filho.”

Agora, ficam as lembranças e a esperança de que a justiça seja feita. Agora, a motorista do carro pode ser indiciada por homicídio culposo.

“Que haja justiça. Que a justiça não venha de mim, mas que a justiça seja feita. De certa forma, vai ter que ser feita”, declarou o pai de Glênio, que relatou que o rapaz, que deixa uma filha de quase nove meses, tinha o sonho de montar um negócio próprio e vinha trabalhando com esse propósito.

Confirmação

Glênio Alves teve a morte cerebral confirmada pela família ao delegado Maurício Rocha, titular da Delegacia Delitos Trânsito, nesta terça-feira (18).

O acidente aconteceu no dia 12 de junho, e Glênio já foi socorrido e internado em estado muito grave. Colocado em coma induzido desde então, o motociclista também passou por uma cirurgia de laparostomia (abertura na cavidade abdominal) para drenagem de uma hemorragia. Ele era técnico em Mecânica e formado em Administração, mas trabalhava como autônomo.

Motociclistas fazem ato na Terceira Ponte pedindo paz no trânsito

O caso ocorreu na descida da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha. A motorista de um carro invadiu a faixa exclusiva para motos, ônibus e táxis, e acabou atingindo a moto de Glênio.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para fora da estrutura da ponte e caiu na Rua São Paulo. Imagens registradas por testemunhas mostram o homem no chão, desacordado, cercado por populares, e na calçada da rua. A moto continuou na ponte. (Veja as imagens abaixo)

Segundo testemunhas, na queda, Glênio bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na rua antes de parar na calçada.

Quando os policiais chegaram ao local, a motorista do carro estava sendo atendida na ambulância. Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que conduzia na faixa do meio da via quando o trânsito parou e, para evitar uma colisão com o veículo da frente, jogou a parte dianteira do automóvel para a faixa da direita.

Glênio, que seguia na faixa da direita, colidiu com a frente do carro que invadiu a pista dele e foi arremessado por cima da mureta de proteção da ponte. A condutora do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

Homicídio culposo

De acordo com o delegado Maurício Rocha, da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), um inquérito será aberto e a motorista do carro deve ser indiciada por homicídio culposo. O nome dela não foi divulgado.

"A partir desse momento a condutora do outro veículo vai ser intimada a prestar interrogatório na delegacia e ao final, indiciada. Homicídio culposo no crime de trânsito é quando a pessoa age através de três possíveis formas: imprudência, negligência e imperícia. Quando ela não tem intenção de realizar esse resultado, mas por conta dessas três atitudes ela acaba ocasionando esse sinistro de trânsito", explicou.

Acionado pela reportagem, o advogado Edison Viana dos Santos, que representa a motorista Dalva Noia Mattos, enviou um documento assinado pela condutora em que lamenta o acidente e afirma estar à disposição das autoridades policiais. Veja na íntegra:

"Venho, por meio desta, lamentar profundamente o acidente de trânsito envolvendo Glênio Alves, e enviar meus sentimentos a seus familiares, amigos e colegas. Estamos todos muito abalados com o ocorrido. Reitero estar à disposição das autoridades policiais, a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários para a apuração dos fatos que provocaram o acidente".

Atualização Após a publicação da reportagem, o advogado que representa a motorista enviou posicionamento sobre o caso. O texto foi atualizado