Indiciamento

Mulher que lançou motociclista da 3ª Ponte pode responder por homicídio

Com o impacto, Glênio Alves foi arremessado da estrutura e acabou caindo na Rua São Paulo, já desacordado
Júlia Afonso

18 jun 2024 às 12:59

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 12:59

A condutora do veículo que bateu na motocicleta de Glênio Alves, fazendo com que ele fosse arremessado da Terceira Ponte, deve ser indiciada por homicídio culposo. A informação foi repassada pelo delegado Maurício Rocha, titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), em entrevista à TV Gazeta.
O delegado afirmou que a família informou sobre a morte cerebral de Glênio ainda na segunda-feira (17). "Com a morte dele, a gente instaura o inquérito agora por homicídio culposo, previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A partir desse momento a condutora do outro veículo vai ser intimada a prestar interrogatório na delegacia e, ao final, indiciada pelo homicídio culposo", declarou.
O delegado explicou que ela descia a Terceira Ponte, sentido Vila Velha e, para não colidir com um veículo à frente, que ficou retido por conta do congestionamento,  jogou o automóvel para a pista exclusiva de motociclistas e veículos de transporte de passageiros. Com isso, houve a colisão com a motocicleta, projetando o motoboy Glênio Alves para fora da estrutura da ponte.
"Já é um fato concreto. Essa manobra dela indica imprudência por parte dela, e isso já é um motivo para ser indiciada"
Delegado Maurício Rocha - Titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)
E o que é homicídio culposo no crime de trânsito? O delegado detalhou que é quando a pessoa age por três possíveis formas: imprudência, negligência e imperícia. "Quando ela não tem intenção de realizar esse resultado, mas por conta dessas três atitudes ela acaba ocasionando esse sinistro de trânsito".
Acionado pela reportagem, o advogado Edison Viana dos Santos, que representa a motorista Dalva Noia Mattos, enviou um documento assinado pela condutora em que lamenta o acidente e afirma estar à disposição das autoridades policiais. Veja na íntegra: "Venho, por meio desta, lamentar profundamente o acidente de trânsito envolvendo Glênio Alves, e enviar meus sentimentos a seus familiares, amigos e colegas. Estamos todos muito abalados com o ocorrido. Reitero estar à disposição das autoridades policiais, a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários para a apuração dos fatos que provocaram o acidente".

Relembre o acidente

O caso ocorreu na descida da via, no sentido Vila Velha, no dia 12 de junho. Imagens registradas por testemunhas mostram o homem no chão, desacordado, cercado por populares, e na calçada de uma rua. A moto continuou na ponte. (Veja as imagens abaixo)
Segundo testemunhas, na queda, ele bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na rua antes de parar na calçada.
Quando os policiais chegaram ao local, a motorista do carro estava sendo atendida na ambulância. Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que conduzia na faixa do meio da via quando o trânsito parou e, para evitar uma colisão com o veículo da frente, jogou a parte dianteira do automóvel para a faixa da direita.
Glênio, que seguia na faixa da direita, colidiu com a frente do carro que invadiu a pista dele e foi arremessado por cima da mureta de proteção da ponte, caindo na Rua São Paulo. A condutora do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
