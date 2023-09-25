Capacete de motociclista que morreu em acidente de trânsito em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Comparando a 2021, quando 365 motociclistas morreram no trânsito, houve um crescimento 11,5%. O percentual é maior que o número geral de acidentes fatais no trânsito, que passou de 756 para 826, o equivalente a 9,3%.

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) , Givaldo Vieira, relacionou os principais motivos para o número de fatalidades, particularmente entre motociclistas. Segundo ele, o excesso de velocidade, avançar o sinal vermelho, misturar bebida e direção e a falta do uso de equipamentos adequados são as principais causas de morte.

49% DAS MORTES NO TRÂNSITO NO ESPÍRITO SANTO EM 2022 FORAM MOTOCICLISTAS

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (25) em uma coletiva de imprensa na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , que contou com a presença do titular da pasta, Alexandre Ramalho, e também do secretário estadual de Planejamento, Álvaro Duboc, e do presidente do Instituto Jones Santos Neves (IJSN), Pablo Lira. O anuário reúne vários dados sobre segurança pública no Estado.

Your browser does not support the audio element. Motociclistas já representam quase metade das mortes no trânsito no ES

Motos em circulação no Espírito Santo

No estudo, são pontuados dois principais motivos para o aumento do número de motos. "Os dados apontam ainda o aumento da frota de motocicletas e motonetas, principalmente a partir do primeiro trimestre do ano de 2020, impulsionado pela necessidade de transporte particular e o crescimento dos serviços de entregas (tanto no setor alimentício quanto os demais comércios) durante o início da pandemia da Covid-19 ", diz trecho do anuário.

Além dos serviços de entrega, o relatório destaca a necessidade de transporte particular como motivos para o aumento da frota de motocicletas. "Em 2021, com a retomada do comércio e outros serviços, houve um crescimento ainda maior dessa frota, usada como meio de transporte e renda (tanto como complementação quanto principal fonte)", ressalta outro trecho do documento.

Givaldo lembrou também que a facilidade em adquirir uma moto colaborou para esse aumento. "Nós temos uma preocupação especial com os motofretistas, que são os trabalhadores que utilizam motocicleta para entregas. Agora, eles não são a maioria dos motociclistas que circulam. Muitas pessoas usam motocicleta, pois é um veículo mais acessível. Utilizam para se deslocar até o trabalho e lazer", observa o diretor do Detran-ES.

Imprudência no interior

Por município, a Serra é o que lidera a estatística, com 35 mortes. Na sequência, cinco cidades do interior — Cachoeiro do Itapemirim (28), Linhares (19), São Mateus (16), Nova Venécia (16) e Barra de São Francisco (16) — Mas, no top 10, ainda aparecem outros municípios da Grande Vitória e mais um da Região Serrana. Da sétima à décima posição, estão Vila Velha (15), Cariacica (14), Domingos Martins (13) e Vitória (11).

"No interior, as motos substituíram os cavalos", explica Givaldo. "Nós temos muitos casos de colisão de moto contra moto, perda do controle, colisão contra árvores ou contra outro veículo. E, no caso do interior, a atitude de risco em relação ao excesso de velocidade, consumo de álcool e a não utilização do capacete levam a um número bastante elevado", completa.

"Nosso foco da educação do trânsito tem sido alertar as pessoas quanto as escolhas equivocadas no trânsito." Givaldo Vieira - Diretor geral do Detran-ES