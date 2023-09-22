O que muda no trânsito de Jardim Camburi com mergulhão na Norte Sul

O primeiro passo para as obras de um mergulhão para melhorar o fluxo de veículos entre a Avenida Dante Michelini e a Rua Gelu Vervloet dos Santos (Norte Sul), em Jardim Camburi, foi dado nesta quarta-feira (20), com a publicação do edital em busca de empresas interessadas em realizar a intervenção. Depois das intervenções, o trânsito na região vai passar por alterações.
Com a construção da estrutura, que vai eliminar os semáforos no cruzamento das duas vias, a Prefeitura de Vitória planeja mudanças no trânsito em Jardim Camburi, principalmente nos acessos à Avenida Dante Michelini, na saída do bairro e também na chegada, com uma possível eliminação do sinal da Rua Carlos Martins.
Por enquanto, o semáforo continua com o projeto do mergulhão, mas a prefeitura já está estudando alternativas para retirar o sinal na Carlos Martins após a conclusão da obra. A ideia da Secretaria Municipal de Obras, segundo o secretário Gustavo Perin, é que a primeira quadra da rua, de vocação comercial, seja mão única no sentido praia de Camburi.
“A ideia é que aquela quadra seja só de saída, tirando o semáforo de conversão. Dessa forma, a saída pode ser feita diretamente, em uma 'calha' saindo da Carlos Martins, e não competindo com quem está passando (pela Dante Michelini)”, detalha o secretário.
Segundo Gustavo Perin, a intenção é direcionar a entrada para o bairro nas ruas mais adiante, em direção ao final da praia de Camburi. Também serão estudadas novas alternativas também facilitar a saída de Jardim Camburi.
A obra
O mergulhão planejado para reduzir o trânsito no cruzamento das avenidas Dante Michelini com a Norte Sul, em Jardim Camburi, vai custar R$ 92,2 milhões.
Segundo a administração municipal, a previsão é que o mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, que hoje é de 55 a 88 segundos, para até 10 segundos. O objetivo da obra é melhorar a circulação, a mobilidade e a fluidez do bairro Jardim Camburi com uma livre passagem entre a Rua Gelu Vervloet dos Santos (como é chamado o início da Rodovia Norte Sul) e a avenida Dante Michelini pelo mergulhão, extinguindo os semáforos.
O estudo feito pela Secretaria de Obras aponta que a velocidade média dos veículos que transitam pelo trecho — parando nos semáforos e enfrentando as retenções — hoje é de 2 km/h e vai passar para 33km/h com os dois mergulhões.
No planejamento da prefeitura para a obra que vai ser executada pela empresa contratada, o mergulhão pode ser definido como uma interseção em dois níveis com duas passagens inferiores (mergulhões). O percurso pela avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos.
O percurso pela Avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos. Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra. Todos as pistas vão ter três faixas de rolamento.