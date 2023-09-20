Como vai ficar mergulhão em Camburi Crédito: Divulgação/PMV

Segundo a administração municipal, a previsão é que o mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, que hoje é de 55 a 88 segundos, para até 10 segundos. O objetivo da obra é melhorar a circulação, a mobilidade e a fluidez do bairro Jardim Camburi com uma livre passagem na região, extinguindo os semáforos.

O estudo feito pela Secretaria de Obras aponta que a velocidade média dos veículos que transitam pelo trecho — parando nos semáforos e enfrentando as retenções — hoje é de 2 km/h e vai passar para 33km/h com os dois mergulhões.

Your browser does not support the audio element. Obras de mergulhão em Jardim Camburi vão custar R$ 92,2 milhões

No planejamento da prefeitura para a obra que vai ser executada pela empresa contratada, o mergulhão pode ser definido como uma interseção em dois níveis com duas passagens inferiores (mergulhões). O percurso pela avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos.

Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra. Todos as pistas vão ter três faixas de rolamento.

Durante a fase dos trabalhos, a circulação viária, a mobilidade dos pedestres e dos ciclistas, assim como os serviços públicos, deverão ser mantidos obrigatoriamente, com o número de faixas atuais.

De acordo com o prefeito Lorenzo Pazolini, com a publicação do edital, as empresas têm 60 dias úteis, cerca de 90 corridos, para analisarem o anteprojeto e participarem da concorrência. A previsão é que até dezembro a prefeitura dê a ordem de serviço para a montagem do canteiro de obras e início das intervenções. O prazo total previsto no projeto é de 30 meses.

"A construção do mergulhão de Camburi vai gerar, sem dúvida nenhuma, fluidez do trânsito no maior bairro da capital, Jardim Camburi, que é a ligação com o município da Serra. É uma obra metropolitana, um grande investimento no município de Vitória. Vamos contribuir significativamente para redução no tempo no período em que as pessoas passam no trânsito. Isso diminui o estresse e facilita a vida de todos e gera um conforto para todas as famílias", ressalta o prefeito Lorenzo Pazolini.

A opção por passagens inferiores, apesar dos desafios relacionados à presença do lençol freático, resultaria em menor impacto na paisagem e equacionaria o problema da degradação da região com a ocupação irregular, como é o caso na implantação de viadutos.