Em intervalo de minutos, 2 motociclistas caem no mesmo local em Anchieta

Dois motociclistas ficaram feridos após sofrerem acidentes no mesmo trecho, em um intervalo de poucos minutos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, o primeiro motociclista caiu após o pneu da moto em que ele estava estourar, enquanto a segunda vítima se acidentou após se assustar com o primeiro acidente e perder o controle do veículo.