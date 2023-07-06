Energia elétrica: 4 dicas para evitar o desperdício durante o inverno

01

Fique de olho nos horários

Uma medida simples é evitar tomar banho no início da manhã ou após às 22h, quando as temperaturas estão mais baixas, o que exigirá trabalho redobrado da potência do chuveiro. É necessário também evitar os horários de pico de uso, que costumam ser das 17h30 às 20h30. Dessa forma, as companhias de energia elétrica não ficam sobrecarregadas e, consequentemente, não ficam comprometidas com o fornecimento para todas as regiões.

02

Evite ligar tudo ao mesmo tempo

Secador de cabelo, máquina de lavar roupas, torneira elétrica e chuveiro elétrico? Evite! Vários aparelhos funcionando simultaneamente sobrecarregam a rede de energia elétrica.

03

Economize o tempo no chuveiro

Apesar do conforto de um longo banho, o ideal é que não seja ultrapassado o tempo de 8 minutos. Ficar muito tempo embaixo do chuveiro pede demais o aparelho e desperdiça água e energia. É necessário monitorar o tempo do banho das crianças também, uma vez que a distração com brincadeiras promove o desperdício.

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Controle ao alcance das mãos