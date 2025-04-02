Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bebidas

Como combinar o Whisky? Confira dicas para degustar a bebida

Aprenda a apreciar o whisky com dicas que vão desde a escolha do copo até a análise dos aromas e sabores

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 11:27

Públicado em 

02 abr 2025 às 11:27
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Whisky puro ou com água? Tire essas e outras dúvidas sobre degustação com este guia. Crédito: Freepik
O whisky é uma dos destilados mais apreciadas no mundo, com representantes de peso como Jack Daniel's, Johnnie Walker e até Ballantine's. A bebida vem de uma rica tradição e conta com diversas variações. Para realmente aproveitar sua complexidade de sabores e aromas, é importante saber degustá-lo corretamente. Confira nossas dicas:

Uísque, Whisky ou Whiskey?

A palavra "uisque" é a forma aportuguesada de "whisky" ou "whiskey". Por sua vez, a diferença entre esses termos está principalmente na origem: "whisky" é usado para descrever a bebida produzida na Escócia, Canadá e Japão, enquanto "whiskey" é a grafia adotada na Irlanda e nos Estados Unidos.
Independentemente da grafia, o processo de produção envolve a fermentação, destilação e envelhecimento em barris de carvalho, resultando em uma bebida rica em aromas e sabores complexos. Cada região tem suas próprias tradições e técnicas, o que contribui para a diversidade de estilos e perfis de sabor encontrados no mundo do whisky.

Escolha o copo correto para beber Whisky

O tipo de copo influencia a experiência sensorial. Por isso, a dica do Clube é provar a bebida em diferentes copos. Segundo matéria publicada pela Ballantine's, um dos mais indicados para degustação é o copo "Glencairn", uma vez que seu formato de gota concentra os aromas e maximiza "a experiência do whisky escocês mais fino. Se for apenas para beber casualmente, o clássico copo "old fashioned" pode ser usado. Outras opções incluem também o típico copo de shot e até o copo highball.
Produtos
Glencairn Copo de Whisky

Glencairn Copo de Whisky

Um copo especialmente desenhado para degustação de whisky, com base larga e borda estreita, ideal para concentrar os aromas e proporcionar uma experiência de degustação superior.

Jogo de 6 copos Old Fashioned

Jogo de 6 copos Old Fashioned

Conjunto de copos clássicos, perfeitos para servir whisky e coquetéis como o Old Fashioned.

Jogo 12 Copos Shot

Jogo 12 Copos Shot

Conjunto de 12 copos pequenos, para servir doses de bebidas destiladas.

Observe a cor

Antes de provar, observe a cor do whisky contra a luz. As tonalidades variam de dourado claro a âmbar profundo, refletindo a maturação e o tipo de barril utilizado no envelhecimento. Quanto mais escuro, maior a influência da madeira no sabor.

Sinta o aroma

Gire suavemente o copo para liberar os aromas e aproxime-o do nariz. Inspire lentamente para perceber notas como baunilha, caramelo, frutas secas, especiarias e até defumado, dependendo do tipo de whisky.

O primeiro gole

Tome um pequeno gole e segure a bebida na boca por alguns segundos. Isso permite que suas papilas gustativas identifiquem nuances como doçura, picância, notas amadeiradas ou defumadas. O final pode ser curto ou prolongado, com variações de calor e sabor persistente.

4 Whiskies mais vendidos para experimentar

Se você está em busca de novas experiências no mundo do whisky, aqui estão quatro da lista de mais vendidos no Mercado Livre em 2024 que você deve experimentar. Johnnie Walker Red Label, um clássico com notas de malte e madeira; Jack Daniel's Tennesee Apple, conhecido por seu sabor suave e levemente adocicado com toque de licor de maçã; Old Parr, com seu perfil que equilibra toques amadeirados e frutados e o Chivas Regal que oferece uma mistura suave, com notas de mel baunilha e maçã.
Produtos
Whisky Johnnie Walker Red Label 1L

Whisky Johnnie Walker Red Label 1L

Um dos whiskies mais populares do mundo, conhecido por seu sabor vibrante e versátil

Jack Daniel's Apple Tennessee 700mL

Jack Daniel's Apple Tennessee 700mL

Uma deliciosa combinação do clássico Jack Daniel's Tennessee Whiskey com um toque de maçã verde

Whisky Old Parr 12 anos 750ml

Whisky Old Parr 12 anos 750ml

Um whisky escocês envelhecido por 12 anos, conhecido por seu sabor suave e complexo

Whisky Escocês 12 Anos 1 Litro Chivas Regal

Whisky Escocês 12 Anos 1 Litro Chivas Regal

Um blend premium de whiskies escoceses envelhecidos por 12 anos

Whisky com ou sem gelo?

Em geral, degustadores recomendam provar o whisky puro antes de adicionar qualquer elemento. Para fins de experimentação, você pode então adicionar algumas gotas de água para abrir os sabores e suavizar o álcool. Isso pode ajudar a deixar a bebida mais suave e agradável, a depender do seu gosto.
Segundo o guia publicado pelo site Johnnie Walker, é importante saber que o gelo pode interferir em uma degustação mais detalhada e mascarar nuances. No entanto, não deixe que isso te impeça de beber o whisky da forma que mais te agradar.
Produtos
Jameson - Whiskey Irlandês 750ml

Jameson - Whiskey Irlandês 750ml

Um whiskey irlandês suave e equilibrado, com notas de baunilha, especiarias e madeira

Whisky Escocês White Horse 1L

Whisky Escocês White Horse 1L

Um blend escocês clássico, conhecido por seu sabor robusto e defumado

Ballantine's Finest whisky escocês 1L

Ballantine's Finest whisky escocês 1L

Um blend escocês suave e equilibrado, com notas de chocolate, maçã vermelha e baunilha, ideal para qualquer ocasião.

Harmonização

Whisky combina muito bem com chocolates amargos, queijos envelhecidos, castanhas e até carnes defumadas. No entanto, cada tipo de whisky pode ter harmonizações específicas que realçam seus sabores.
*Vale lembrar que, embora a degustação de whisky seja uma experiência enriquecedora e prazerosa, é fundamental lembrar da importância da moderação. Aproveite cada gole sem excessos e tenha uma experiência mais segura e consciente.
Grupo de Ofertas - Clube A Gazeta

Veja Também

Queridinho do momento, Aperol é opção para quem curte drinques mais refrescantes; Confira algumas receitas

Ovos de páscoa 2025: confira promoções e novidades do mercado

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita por meio de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados