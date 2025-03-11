Queridinho do momento, Aperol é opção para quem curte drinques mais refrescantes; Confira algumas receitas

Aperol Spritz
2 partes de Aperol (60 ml)
3 Partes de Espumante Prosseco (90 ml)
1 parte de água com gás (30 ml)
Meia fatia de Laranja
On The Rocks
100mL de Aperol;
Gelo a gosto;
Uma fatia de laranja.
Citrus Martini
1 shot e meio de vodka;
1 shot de suco de limão siciliano;
1 shot de aperol;
1 colher de sopa de açúcar;
Gelo a gosto.
Negroni com Aperol
1 porção de gin;
1 porção de vermute;
1 porção de Aperol;
1 casca de laranja;
Gelo a gosto.
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