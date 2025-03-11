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Happy hour

Queridinho do momento, Aperol é opção para quem curte drinques mais refrescantes; Confira algumas receitas

O aperitivo italiano é sucesso na Europa e tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros. Conheça algumas dicas de drinques

Publicado em 11 de Março de 2025 às 15:16

Públicado em 

11 mar 2025 às 15:16
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Aperol é opção para quem curte drinques mais refrescantes
A versatilidade fez o Aperol ganhar destaque e se tornar sensação no verão europeu Crédito: Shutterstock
Do happy hour até o rolê com os amigos, na estação mais quente do ano, o acompanhamento certo é quase sempre uma bebida mais refrescante. Entretanto, mesmo com o verão entrando na reta final, essas opções são uma boa pedida, independentemente da época do ano. Queridinho do momento, o Aperol tem ganhado os brasileiros por harmonizar muito bem com pratos leves e ser a bebida certa para quem procura por drinques mais suaves.
Isso porque o aperitivo italiano, é feito a partir da infusão de raízes, ervas, laranjas e outras especiarias. Apesar de ser uma bebida mais amarga, o Aperol quando combinado com espumante, é neutralizado pelo teor mais doce da bebida, e resulta em um drinque que contrasta esses sabores: o já famoso Aperol Spritz.
Mas não para por aí. O Aperol também vai muito bem com outras bebidas como vodka, vermute e sucos naturais. Quem já é acostumado com amargor refrescante do aperitivo, uma fatia de laranja e alguns cubos de gelo já são suficientes para aproveitar o drinque durante dias mais quentes.
Foi essa versatilidade que fez o Aperol ganhar destaque e se tornar sensação no verão europeu. A bebida vai muito bem com pratos como peixes, frangos, tartares e saladas, especialmente, pela produção contar com a infusão de ervas e ter toques de laranja.
Aperol é opção para quem curte drinques mais refrescantes
Além da cartela de drinques, o Aperol também é destaque na gastronomia Crédito: Shutterstock
Inclusive, além da cartela de drinques, o Aperol também é destaque na gastronomia e pode ser utilizado no preparo de sorvetes, mousses e pudins, por exemplo.
E mesmo que a bebida combine muito bem em diferentes pratos, a receita do Aperol, todavia, permanece em segredo até hoje, mesmo com uma história de produção desde 1919, ou seja, mais de 100 anos.
Ficou curioso ou, pelo menos, deu vontade de abrir uma garrafa e aproveitar bons momentos com o Aperol? Só não se esqueça de que o consumo deve ser moderado e com responsabilidade, já que a bebida conta com teor alcoólico e não pode ser consumida por menores de idade.
A coluna do Clube A Gazeta separou algumas receitas de drinques que levam a bebida e também petiscos que podem dar match na hora do rolê. Confira abaixo algumas dicas:

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Aperol Spritz

2 partes de Aperol (60 ml)

3 Partes de Espumante Prosseco (90 ml) 

1 parte de água com gás (30 ml) 

Meia fatia de Laranja

Produtos
Kit Aperol Spritz

Kit Aperol Spritz

Contém 750ml. Brilhante, de coloração amarelo-esverdeado, com abundante desprendimento de finas borbulhas. Aroma frutado, com notas de cítricos e de frutas de polpa branca. Fresco, cremoso e delicado.

On The Rocks

100mL de Aperol;

Gelo a gosto; 

Uma fatia de laranja.

Produtos
Aperitivo Aperol

Aperitivo Aperol

Aperol Spritz é o autêntico drink italiano. Criado em 1919 e com uma receita inalterada até hoje, o Aperol tem baixo teor alcoólico (11%). Aperol Spritz é a bebida ideal para todas as ocasiões sociais, para os momentos de convívio com amigos e colegas.

Citrus Martini

1 shot e meio de vodka;

1 shot de suco de limão siciliano; 

1 shot de aperol; 

1 colher de sopa de açúcar; 

Gelo a gosto.

Produtos
Beefeater Gin London Dry

Beefeater Gin London Dry

Destilaria no coração de londres, 9 alambiques e quatro destiladores fazem o gin mais premiado do mundo, sob a supervisão do master distiller mais experiente do mundo. Baseado na premiação internacional de destilados de 2004 a 2019.

Negroni com Aperol

1 porção de gin;

1 porção de vermute;

1 porção de Aperol;

1 casca de laranja;

Gelo a gosto.

Produtos
Vermute

Vermute

O primeiro vermute criado pela Martini, composto por uma consagrada seleção de ervas regionais, raízes, flores e frutas, seguindo uma receita inalterada desde sua criação.

Complete a coleção 

Para os amantes de bons drinques, o ideal é garantir que todas as ferramentas estejam acessíveis na própria cozinha. Quem ainda não começou a montar a coleção de aparelhos ou está procurando por algo na hora de preparar uma bebida, confira a lista abaixo:
Produtos
Jogo de 6 copos de vidro

Jogo de 6 copos de vidro

Com 380 ml, os copos são ideias para drinques

Produtos
Kit de canudos

Kit de canudos

São 6 canudos reutilizáveis para bebidas variadas

Produtos
Kit coqueteleira

Kit coqueteleira

Com esse KIT você tem todos os itens essenciais para elaborar desde bebidas simples até os mais sofisticados coquetéis e surpreender seus convidados.

Produtos
Moldes de gelo

Moldes de gelo

Um conjunto de 2 hóquei de gelo separados faz um grande disco de 6,35 cm. Deixe sua bola de uísque favorita impressionar seus amigos. Sua festa ou noite romântica será a melhor.

Produtos
Garrafa Sifão

Garrafa Sifão

Inclui tudo o que é necessário para começar imediatamente: garrafa sifão de 1000 ml, cápsulas de gás, variedade de bicos para texturas diversas e até mesmo uma escova de limpeza para manutenção fácil.

Produtos
Conjunto Kit Caipirinha

Conjunto Kit Caipirinha

Feito com inox e bambu, o conjunto é resistente, durável e fácil de limpar, proporcionando praticidade na hora de preparar caipirinhas e outros drinks.

Produtos
Dosador Duplo

Dosador Duplo

Copo Medidor Bebidas Drinks

Produtos
Kit Completo Bartende

Kit Completo Bartender

Kit completo com 10 peças para bartenders.

Produtos
Box Gin 8 Especiarias

Box Gin 8 Especiarias

Sofisticado e elegante, ideal para presentes, datas comemorativas, aniversários, Natal, brindes corporativos ou celebrações românticas. Com acessórios como canudo e colher em inox, você terá tudo o que precisa para preparar suas bebidas com estilo e praticidade.

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