Queridinho do momento, Aperol é opção para quem curte drinques mais refrescantes; Confira algumas receitas

A versatilidade fez o Aperol ganhar destaque e se tornar sensação no verão europeu Crédito: Shutterstock

Do happy hour até o rolê com os amigos, na estação mais quente do ano, o acompanhamento certo é quase sempre uma bebida mais refrescante. Entretanto, mesmo com o verão entrando na reta final, essas opções são uma boa pedida, independentemente da época do ano. Queridinho do momento, o Aperol tem ganhado os brasileiros por harmonizar muito bem com pratos leves e ser a bebida certa para quem procura por drinques mais suaves.

Isso porque o aperitivo italiano, é feito a partir da infusão de raízes, ervas, laranjas e outras especiarias. Apesar de ser uma bebida mais amarga, o Aperol quando combinado com espumante, é neutralizado pelo teor mais doce da bebida, e resulta em um drinque que contrasta esses sabores: o já famoso Aperol Spritz.

Mas não para por aí. O Aperol também vai muito bem com outras bebidas como vodka , vermute e sucos naturais. Quem já é acostumado com amargor refrescante do aperitivo, uma fatia de laranja e alguns cubos de gelo já são suficientes para aproveitar o drinque durante dias mais quentes.

Foi essa versatilidade que fez o Aperol ganhar destaque e se tornar sensação no verão europeu. A bebida vai muito bem com pratos como peixes, frangos, tartares e saladas, especialmente, pela produção contar com a infusão de ervas e ter toques de laranja.

Além da cartela de drinques, o Aperol também é destaque na gastronomia Crédito: Shutterstock

Inclusive, além da cartela de drinques, o Aperol também é destaque na gastronomia e pode ser utilizado no preparo de sorvetes, mousses e pudins, por exemplo.

E mesmo que a bebida combine muito bem em diferentes pratos, a receita do Aperol, todavia, permanece em segredo até hoje, mesmo com uma história de produção desde 1919, ou seja, mais de 100 anos.

Ficou curioso ou, pelo menos, deu vontade de abrir uma garrafa e aproveitar bons momentos com o Aperol? Só não se esqueça de que o consumo deve ser moderado e com responsabilidade, já que a bebida conta com teor alcoólico e não pode ser consumida por menores de idade.

A coluna do Clube A Gazeta separou algumas receitas de drinques que levam a bebida e também petiscos que podem dar match na hora do rolê. Confira abaixo algumas dicas:

Aperol Spritz 2 partes de Aperol (60 ml) 3 Partes de Espumante Prosseco (90 ml) 1 parte de água com gás (30 ml) Meia fatia de Laranja

Produtos Kit Aperol Spritz Contém 750ml. Brilhante, de coloração amarelo-esverdeado, com abundante desprendimento de finas borbulhas. Aroma frutado, com notas de cítricos e de frutas de polpa branca. Fresco, cremoso e delicado. Compre na Amazon

On The Rocks 100mL de Aperol; Gelo a gosto; Uma fatia de laranja.

Produtos Aperitivo Aperol Aperol Spritz é o autêntico drink italiano. Criado em 1919 e com uma receita inalterada até hoje, o Aperol tem baixo teor alcoólico (11%). Aperol Spritz é a bebida ideal para todas as ocasiões sociais, para os momentos de convívio com amigos e colegas. Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Citrus Martini 1 shot e meio de vodka; 1 shot de suco de limão siciliano; 1 shot de aperol; 1 colher de sopa de açúcar; Gelo a gosto.

Produtos Beefeater Gin London Dry Destilaria no coração de londres, 9 alambiques e quatro destiladores fazem o gin mais premiado do mundo, sob a supervisão do master distiller mais experiente do mundo. Baseado na premiação internacional de destilados de 2004 a 2019. Compre na Amazon

Negroni com Aperol 1 porção de gin; 1 porção de vermute; 1 porção de Aperol; 1 casca de laranja; Gelo a gosto.

Produtos Vermute O primeiro vermute criado pela Martini, composto por uma consagrada seleção de ervas regionais, raízes, flores e frutas, seguindo uma receita inalterada desde sua criação. Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Complete a coleção

Para os amantes de bons drinques, o ideal é garantir que todas as ferramentas estejam acessíveis na própria cozinha. Quem ainda não começou a montar a coleção de aparelhos ou está procurando por algo na hora de preparar uma bebida, confira a lista abaixo:

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