Barista ensina bebidas com café para se refrescar no verão

Muita gente, quando pensa em café, logo se lembra de uma tarde mais amena. Mas, neste calorão do verão, os drinques gelados com a bebida mais consumida no Brasil tem ganhado cada vez mais adeptos.
“Eu amo utilizar o Café Cafuso gelado em meus drinques e eles sempre fazem bastante sucesso. É minha bebida favorita”, destaca o barista Ramon Ramos. Apaixonado por café, ele gosta de ousar nas combinações, em especial com ingredientes bem brasileiros.
“O café é super versátil. Conseguimos usá-lo em diferentes drinques, com água de coco, suco de laranja, água tônica e até caldo de cana. Dá ainda para fazer um capuccino gelado, caipirinha, enfim, uma infinidade de opções”, destaca.
A reportagem traz abaixo algumas receitas que, com a complexidade e intensidade de sabores do Café Cafuso, prometem fazer sucesso em sua casa.
CAIPIRINHA DE CAFÉ
- Ingredientes
- 50 ml de café Cafuso coado
- 100 ml de cachaça
- Grãos de café
- 1 limão
- Açúcar
- Gelo
- Modo de preparo
- Antes de mais nada, amasse o limão com açúcar a seu gosto. Em seguida, acrescente a dose de cachaça e o gelo. Mexa tudo em um coqueteleira. Por fim, acrescente o café Cafuso coado e decore com grãos de café e rodelas de limão.
CAPUCCINO GELADO
- Ingredientes
- 400 g de leite em pó instantâneo
- 5 colheres de sopa de chocolate em pó
- 100 g de Cafuso solúvel
- 1 colher de café de canela em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 colher de sopa de raspas de casca de laranja
- 500 ml de sorvete de creme
- Açúcar a gosto
- 300 ml de leite desnatado
- Chantilly a gosto
- Calda pronta de chocolate
- Canela em pó para polvilhar
- Modo de preparo
- Bata no liquidificador o leite e o cappuccino. Em seguida, acrescente o sorvete de creme. Coloque a calda de chocolate na borda superior das taças e acrescente a mistura batida. Para finalizar, acrescente o chantilly e polvilhe com canela.
CAFÉ GELADO CREMOSO
- Ingredientes
- 1 sachê de 50g de Café Cafuso solúvel
- Açúcar a gosto
- Água quente
- Modo de preparo
- Jogue o sachê inteiro de café no liquidificador, junto com uma xícara de água quente, duas de açúcar e bata tudo. O mais importante aqui é você deixar batendo por um bom tempo para que tudo esteja bem misturado e o seu café fique bem gelado e gostoso. Depois de bater, jogue tudo no pote e leve-o ao freezer. Deixe lá por um dia e pronto: você já pode misturar o seu café gelado com leite.
TÔNICA COM CAFÉ
- Ingredientes
- 500 ml de água tônica
- 1 sachê de 50g de Café Cafuso solúvel
- Gelo
- Limão Siciliano
- Modo de preparo
- Primeiro, é preciso fazer o mesmo café gelado acima, com Cafuso solúvel. Após isso, deve-se colocar o gelo no copo, a água tônica e raspas de limão siciliano. Se desejar, coloque também um pouco do suco da fruta. Em seguida, adicione o café e está pronto. Uma ótima pedida para dias quentes.
CAFÉ COM ÁGUA DE COCO
- Ingredientes
- 500 ml de água
- 50 gramas de Café Cafuso Solúvel
- Água de coco a gosto
- Hortelã a gosto
- Modo de preparo
- O primeiro passo é preparar o café. Nesta receita, foi usada 50 gramas de café para 500 ML de água. Após preparar o café, é preciso deixá-lo gelar, como nas receitas acima. Em um copo, coloque bastante gelo, a água de coco até quase completar o copo, hortelã e, por fim, o café gelado. A água de coco pode ser substituída por suco de laranja ou caldo de cana.
30 TONELADAS DE CAFÉ POR DIA
A fabricação do Café Cafuso é realizada pela Realcafé. Também espírito-santense, a empresa foi inaugurada na década de 1970, em Viana (ES). Hoje, a companhia tem capacidade de produzir, em média, 30 toneladas de café por dia. Seu primeiro artigo de venda foi o Cafuso, pensado especialmente para o capixaba.