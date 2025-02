Bebidas para o Carnaval vão de Lambe Lambe a Xeque Mate; veja drinks em alta

O Carnaval é sinônimo de festa, alegria e, claro, bons drinks! Seja para curtir nos bloquinhos, na praia ou em casa com os amigos, ter uma bebida refrescante e saborosa faz toda a diferença. Em uma pesquisa feita pela Wake Creators , empresa de marketing de influência, foi revelado que as bebidas alcóolicas representam a maior parte da preferência de consumo (59%).

Entre as tendências para 2025, destacam-se, além da cerveja, os drinks prontos para beber (ready to drink) e as bebidas que servem de base para coquetéis fáceis de preparar. Neste guia, exploramos opções como Lambe Lambe, Xeque Mate e Xá de Cana, além de outras opções entre cervejas e destilados que prometem fazer sucesso na folia.

Drinks em alta para o Carnaval 2025

Bebida que mistura o sabor refrescante do limão com a doçura da cana e a intensidade da cachaça

Bebidas ready to drink para curtir

Os drinks prontos para beber estão cada vez mais populares no Brasil, oferecendo praticidade e sabor. Algumas opções que fazem sucesso no Carnaval incluem:

Cervejas e destilados em alta

Entre as preferências do público e para além apenas da percepção, dados da IM Insights de Mídia & Mercado da Globo apontam que a cerveja é a mais consumida (75%), seguida pelas bebidas Ready to drink (40%) e vinho e vodka (29%). Em específico sobre o mercado de cervejas, a Wake Creators aponta ainda que entre as marcas mais lembradas do segmento são a Brahma (28%), Skol e Beats (9%), Ambev (4%) e Heineken (3%).