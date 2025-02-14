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Carnaval 2025: conheça o camarote com a maior varanda do Sambão do Povo

O desfile das escolas de samba de Vitória ocorre nos dias 21 e 22 de fevereiro.  Tenha uma vista privilegiada no Camarote Na Vibes e confira como aproveitar descontos nos ingressos

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 16:18

Públicado em 

14 fev 2025 às 16:18
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

O Camarote Na Vibes conta com localização privilegiada ao lado do recuo da bateria, além de atrações nacionais como Thiago Soares. Crédito: Na Vibes/Divulgação
Carnaval de Vitória acontece nos dias 21 e 22 de fevereiro, com os tão esperados desfiles que abrem o período de folia no Sambão do Povo.  Para quem deseja curtir a festa com conforto e uma vista privilegiada, o Camarote Na Vibes é uma excelente opção.
O espaço conta com a maior varanda do Sambão, além de uma programação musical animada e um open bar no sábado. Confira todos os detalhes para garantir seu ingresso e aproveitar ao máximo a festa:

Onde comprar ingressos para o Camarote Na Vibes?

Os ingressos para o Camarote Na Vibes podem ser adquiridos online por meio do site Brasil Ticket ou em diferentes pontos de venda como o Country Ville em Cariacica, o Shopping Vitória e a bilheteria do local. 

Como pagar menos no ingresso do camarote?

Aproveite o Camarote Na Vibes com desconto. Crédito: Clube A Gazeta
Clube A Gazeta preparou uma condição especial para quem quer curtir o Carnaval no Camarote Na Vibes pagando menos. Como uma cortesia aberta ao público, oferecemos 10% de desconto na compra de ingressos para todos (ou seja, sem precisar ser assinante!). E como um benefício exclusivo, assinantes tem 20% de desconto. 
Para ativar seu benefício, basta acessar a página do Clube, selecionar a opção desejada e validar seu cupom. 

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Quais são as atrações do Camarote?

Além de uma das melhores localizações para assistir aos desfiles das escolas de samba, o Camarote Na Vibes terá shows ao vivo e muita animação. Confira a programação musical:
Atrações
Sexta-feira (21/02)
Thiago Soares
DJ Luuh
Sábado (22/02)
Breno e Bernardo
Leq Samba
DJ Luuh
Para completar a experiência, no sábado (22/02) o camarote contará com praça de alimentação e um open bar exclusivo, incluindo cerveja e chopp Amstel, Vodka Absolut, Gin Beefeater, Whisky Jameson e Red Bull.

Onde e quando será feita a entrega dos abadás?

Para garantir seu abadá com tranquilidade, a retirada será realizada no Shopping Vitória nas seguintes datas e horários:
Horários
Data Horário
18/02 12h às 22h
19/02 10h às 22h
20/02 10h às 22h
21/02 10h às 15h

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