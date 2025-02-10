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Conheça Letícia Jesus, única mulher intérprete oficial do Carnaval de Vitória

Letícia é cria da Serra, foi passista da Unidos da Piedade e, há cinco anos, comanda o microfone principal da Rosas de Ouro

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 13:31

Públicado em 

10 fev 2025 às 13:31
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Letícia Jesus, única mulher atuando como intérprete oficial no Carnaval de Vitória
Letícia Jesus, única mulher atuando como intérprete oficial no Carnaval de Vitória Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
O primeiro samba que vai ecoar no Sambão do Povo neste ano será puxado por uma voz feminina. É da única mulher intérprete oficial em exercício no carnaval capixaba. Letícia Jesus é a intérprete oficial da Rosas de Ouro, primeira escola a desfilar na sexta-feira (21).
Cria da Serra, onde passou a maior parte da infância em Feu Rosa, Letícia começou a desfilar na Tradição Serrana. Quando adolescente, morou na Piedade, em Vitória, e foi passista da escola do bairro. Também participou de outras agremiações como passista e em alas coreografadas.
Letícia Jesus, única mulher atuando como intérprete oficial no Carnaval de Vitória
Letícia Jesus, única mulher atuando como intérprete oficial no Carnaval de Vitória Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
Letícia está na Rosas de Ouro desde os 12 anos de idade. Em mais de 20 anos de escola, já foi componente de ala coreografada, costureira, aderecista e passista. Como intérprete oficial, está há cinco anos. Mesmo consolidada e sendo um nome reconhecido em sua agremiação e pelos seus colegas, revela que ainda enfrenta desafios na profissão.
"O preconceito existe em qualquer lugar, mas quando o assunto é samba-enredo, as mulheres tende a ser 'diminuídas' por diversas questões. A sustentação vocal é uma delas, sabendo que, na maioria das vezes, o que sustenta o carro de som são as vozes femininas. A mulher merece o espaço devido dentro do carnaval, principalmente quando o assunto é ser o microfone principal de uma agremiação. O Carnaval de Vitória ainda não abraçou a ideia de ter uma mulher como intérprete principal"
Letícia Jesus - Intérprete oficial da Rosas de Ouro
Letícia Jesus, única mulher atuando como intérprete oficial no Carnaval de Vitória
Letícia Jesus também canta em escolas de samba do Rio de Janeiro Crédito: Acervo pessoal
Hoje, por conta da atividade profissional, Letícia vive no Rio de Janeiro, onde também canta na Acadêmicos de Vigário Geral e Inocentes de Belford Roxo, da Série Ouro; e na Alegria do Villar e Acadêmicos de Jacarepaguá, da Série Prata. Porém, o coração capixaba sempre bate mais forte e, para ela, desfilar no Sambão do Povo sempre tem uma emoção a mais.
"Posso desfilar em todas as escolas do mundo, mas o Carnaval de Vitória sempre será o mais importante, afinal é a minha terra. Estou ansiosa, sim. Preparada, também! Vamos fazer um grande desfile, digno de respeito. Um desfile de se admirar"
Letícia Jesus - Intérprete oficial da Rosas de Ouro
Além de cantora e de empresária do ramo pet, Letícia também é mãe do pequeno Caio Vitor, de 10 anos. Ela revela que o filho gostava muito de cantar, mas decidiu se desenvolver na bateria, inspirado no tio dele e irmão de Letícia, Mestre Matheus Neri, da União Jovem de Itacibá.

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