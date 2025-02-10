Conheça Letícia Jesus, única mulher intérprete oficial do Carnaval de Vitória

Letícia Jesus, única mulher atuando como intérprete oficial no Carnaval de Vitória Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

O primeiro samba que vai ecoar no Sambão do Povo neste ano será puxado por uma voz feminina. É da única mulher intérprete oficial em exercício no carnaval capixaba. Letícia Jesus é a intérprete oficial da Rosas de Ouro , primeira escola a desfilar na sexta-feira (21).

Cria da Serra, onde passou a maior parte da infância em Feu Rosa, Letícia começou a desfilar na Tradição Serrana. Quando adolescente, morou na Piedade, em Vitória, e foi passista da escola do bairro. Também participou de outras agremiações como passista e em alas coreografadas.

Letícia Jesus, única mulher atuando como intérprete oficial no Carnaval de Vitória Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

Letícia está na Rosas de Ouro desde os 12 anos de idade. Em mais de 20 anos de escola, já foi componente de ala coreografada, costureira, aderecista e passista. Como intérprete oficial, está há cinco anos. Mesmo consolidada e sendo um nome reconhecido em sua agremiação e pelos seus colegas, revela que ainda enfrenta desafios na profissão.

"O preconceito existe em qualquer lugar, mas quando o assunto é samba-enredo, as mulheres tende a ser 'diminuídas' por diversas questões. A sustentação vocal é uma delas, sabendo que, na maioria das vezes, o que sustenta o carro de som são as vozes femininas. A mulher merece o espaço devido dentro do carnaval, principalmente quando o assunto é ser o microfone principal de uma agremiação. O Carnaval de Vitória ainda não abraçou a ideia de ter uma mulher como intérprete principal" Letícia Jesus - Intérprete oficial da Rosas de Ouro

Letícia Jesus também canta em escolas de samba do Rio de Janeiro Crédito: Acervo pessoal

Hoje, por conta da atividade profissional, Letícia vive no Rio de Janeiro, onde também canta na Acadêmicos de Vigário Geral e Inocentes de Belford Roxo, da Série Ouro; e na Alegria do Villar e Acadêmicos de Jacarepaguá, da Série Prata. Porém, o coração capixaba sempre bate mais forte e, para ela, desfilar no Sambão do Povo sempre tem uma emoção a mais.

"Posso desfilar em todas as escolas do mundo, mas o Carnaval de Vitória sempre será o mais importante, afinal é a minha terra. Estou ansiosa, sim. Preparada, também! Vamos fazer um grande desfile, digno de respeito. Um desfile de se admirar" Letícia Jesus - Intérprete oficial da Rosas de Ouro