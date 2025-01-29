Travesti capixaba vai desfilar em destaque no Grupo Especial do Rio

Deborah Sabará, travesti e sambista, vai estrear na Marquês de Sapucaí Crédito: Fernando Madeira

A ativista de direitos humanos e sambista capixaba Deborah Sabará vai estear na Marquês de Sapucaí neste carnaval. A travesti foi convidada a participar como homenageada no desfile da escola de samba carioca Paraíso do Tuiuti. Isso porque o Tuiuti traz, para este ano, o enredo sobre Xica Manicongo, considerada a primeira travesti do Brasil.

O convite veio por meio da presidência da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), de que Deborah é secretária nacional de direitos humanos. A ativista vem no último carro do Tuiuti, junto a outras convidadas. Não vai ser a primeira vez dela no sambódromo carioca — onde já esteve outras vezes para assistir o campeonato — mas será a primeira vez desfilando na Sapucaí.

Importante lembrar que Deborah tem um belíssimo histórico no Carnaval de Vitória. Ela é ex-carnavalesca, ex-coreógrafa de comissão de frente e ex-porta-bandeira (ufa!). A coluna sabe que ela até tenta ficar mais distante dos desfiles, mas o coração de sambista bate forte! Volta e meia, ela é vista desfilando alegre e serelepe pela Imperatriz do Forte, sua escola de coração.

Deborah Sabará representando Nossa Senhora em desfile do Carnaval de Vitória Crédito: Cacá Lima

"Tivemos uma surpresa muito positiva com o lançamento do enredo de Xica Manicongo. Depois, nos organizamos para ir ao Rio para o lançamento do samba-enredo. Foi emocionante. O samba-enredo fala muito sobre a nossa realidade. Quando cantamos o samba, falamos da nossa dor, da dor de ser travesti nesse país que tanto mata as pessoas trans." Deborah Sabará - Sambista, travesti, secretária nacional de direitos humanos da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).

Enredo do Paraíso do Tuiuti para 2025: "Quem tem medo de Xica Manicongo?" Crédito: Divulgação/Paraíso do Tuiuti

Quem tem medo de Xica Manincongo?

Esse é o título do enredo do Paraíso do Tuiuti em 2025. Nascida no Congo, Xica foi escravizada e sequestrada para Salvador no século XVI. Foi alvo do primeiro caso de transfobia, como considerado pela Antra. Xica foi perseguida e se tornou alvo da inquisição católica por não se vestir com trajes masculinos. Para não ser morta queimada em praça pública, passou a se vestir como os homens da época, anulando sua identificação com a feminilidade.

"O título do enredo é uma provocação. A quem interessa apagar a história de Xica Manicongo? Ela foi transgressora em sua trajetória, foi fichada pela Santa Inquisição e virou símbolo de luta das pessoas trans", contou o carnavalesco da escola, Jack Vasconcelos.

Deborah Sabará como segunda porta-bandeira da Imperatriz do Forte Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Para Deborah, o Paraíso do Tuiuti tem uma oportunidade única de combater a transfobia, no país que continua sendo o que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo. Além disso, é uma oportunidade de falar sobre a garantia de direitos, cobrar políticas públicas e trazer o debate a público. Hoje, 29 de janeiro, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti.

"É muito importante que a gente divulgue este desfile, que a gente convide todas as travestis a acompanhar. Que todas as pessoas, trans ou cisgêneras, mesmo não podendo estar presentes, possam enviar energias positivas para a Tuiuti. Por que não pensar no título? Um campeonato com as travestis na Avenida. Vai ser incrível!" Deborah Sabará - Sambista, travesti, secretária nacional de direitos humanos da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).

A história de Deborah Sabará

Deborah começou no Carnaval em 1998, como carnavalesca na Rosas de Ouro. Foi coreógrafa de comissão de frente de 2000 a 2002, teve barracão de fantasias e foi responsável por barracão pesado (de alegorias).

Deborah foi uma das primeiras portas-bandeiras trans do Brasil, desfilando com o segundo pavilhão da Imperatriz, entre 2009 e 2013. Como ativista, também é coordenadora da Associação Gold (Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade), organização de apoio a pessoas LGBTQIA+ no Espírito Santo.