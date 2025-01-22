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Inclusão e diversidade

Destaques de luxo, surdos desfilam pela Chegou O Que Faltava e contam com intérpretes de libras

Eles estarão no tripé da escola e na segunda alegoria e vão contar com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais espalhados ao longo da avenida

Públicado em 

22 jan 2025 às 14:50
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Peter e Quelio, com o irmão Kenedy. Destaques de luxo surdos desfilam na Chegou O Que Faltava
Peter e Quelio, com o irmão Kenedy. Destaques de luxo surdos desfilam na Chegou O Que Faltava Crédito: Acervo pessoal
Três destaques de luxo que vão desfilar na Chegou O Que Faltava são surdos e vão contar com intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) durante o desfile da agremiação. São eles: Quelio Alves, Peter Chan e Francisco Neto. Quelio é destaque do tripé da escola, enquanto Peter e Francisco marcam presença no segundo carro alegórico da agremiação.
Quelio contou à coluna que já desfila há 23 anos em escolas de samba, considerando inclusive escolas do Rio de Janeiro, como a Viradouro. Em Vitória, já desfilou por agremiações como o Pega no Samba, Mocidade da Praia e Mocidade Unida da Glória (MUG). Ele conta que, para fazer a performance na avenida, se guia pela vibração da bateria. Também costuma acompanhar o irmão, Kenedy, diretor de destaques da Chegou, tanto na elaboração das fantasias quanto nos desfiles.
Como uma tentativa de proporcionar inclusão às Pessoas Com Deficiência (PCDs), a Chegou também conta com dois intérpretes de Libras, que ficam ao lado do intérprete oficial da escola, Igor Vianna, para traduzir em Língua de Sinais os trechos do samba-enredo. Josué Rego e Sunshine são os intérpretes responsáveis pela tradução em Libras no desfile e nos ensaios da escola.
Desfile da Chegou O Que Faltava em 2024
Desfile da Chegou O Que Faltava em 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
Para a escola, incluir pessoas surdas é uma forma de dar visibilidade à Língua Brasileira de Sinais no ambiente carnavalesco e promover a integração plena de pessoas com deficiência no carnaval.
“Acreditamos que o samba é uma manifestação cultural que deve ser acessível a todos. Ter intérpretes de Libras em alguns dos nossos ensaios e no desfile oficial é um compromisso com a inclusão e com o respeito à diversidade. Esses profissionais irão acompanhar o carro de som, próximo ao nosso intérprete oficial, garantindo que a emoção e a energia do nosso samba-enredo possam ser sentidas por toda a comunidade surda. Estamos dando mais um passo para mostrar que o carnaval é para todos”, declarou o presidente da agremiação, Rafael Cavalieri.
Desfile da Chegou O Que Faltava em 2024
Desfile da Chegou O Que Faltava em 2024 Crédito: Rodrigo Gavini

O desfile

O enredo da Chegou O Que Faltava para 2025 é “Da Lama sai muito barulho!”, uma homenagem à comunidade da Grande Goiabeiras e aos seus saberes que emergem do manguezal, refletindo sobre a importância da memória e das tradições que moldam a identidade cultural da região.
A agremiação será a segunda escola a desfilar na avenida, com três carros alegóricos, um tripé e 1400 componentes. As fantasias já estão sendo vendidas e custam R$ 250, com desconto para grupos de pelo menos cinco pessoas.
Para quem quiser ter um gostinho do que a Chegou vai levar para a avenida, os ensaios de bateria acontecem todas as segundas-feiras, às 20h, na Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras. Os eventos são abertos ao público, de forma gratuita. É só chegar!

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