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Novidades na folia

Carnaval de Vitória 2025: TV Gazeta vai transmitir os desfiles de sexta e sábado

Pela primeira vez, as escolas do Grupo de Acesso, que desfilam na sexta-feira (21/02), também vão brilhar na tela da TV Gazeta, com transmissão ao vivo. Rede Gazeta também será parceira de novo camarote com atrações especiais. Confira as novidades

Públicado em 

10 jan 2025 às 19:43
Pelo mercado

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Com o enredo
Desfile da Imperatriz do Forte, que foi a campeã do Grupo de Acesso no Carnaval de Vitória de 2024 Crédito: Vitor Jubini
O Carnaval do Brasil começa aqui! E a Rede Gazeta já está na contagem regressiva para acompanhar de perto o espetáculo de som e de cores que vai invadir o Sambão do Povo, no Carnaval de Vitória 2025. Autoridades, representantes das escolas de samba de Vitória e da imprensa se reuniram, nesta sexta-feira (10), para conhecer os detalhes e as novidades para a festa deste ano, que acontece nos 21, 22 e 23 de fevereiro, na Capital. 
A grande novidade é que, além dos desfiles do Grupo Especial no sábado (22/02), pela primeira vez a TV Gazeta também irá transmitir os desfiles do Grupo de Acesso, que acontecem na sexta-feira (21/02). Além disso, o evento vai contar com uma cobertura completa dos veículos da Rede Gazeta, que também está produzindo conteúdos especiais sobre o Carnaval para site, programas de TV e rádios.
 O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, esteve presente na coletiva, ao lado da vice-prefeita Cris Samorini, e destacou a importância da parceria para a transmissão, além de ressaltar a relevância do Carnaval para o turismo e a economia, não só da Capital, como do Espírito Santo.
"Essa ampliação da parceria com a Rede Gazeta é fundamental para o crescimento do nosso Carnaval, que movimenta mais de R$ 40 milhões e, além da expressão cultural e artística, representa todos os capixabas. É com muita alegria e emoção que teremos um grande desfile este ano e tenho certeza de que iremos sacudir o Sambão do Povo."
Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória
Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, durante a coletiva em que foram apresentadas as novidades na transmissão dos desfile das escolas de samba no Carnaval 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo o diretor de Tecnologia e Operações da Rede Gazeta, Gabriel Moura, as equipes estão focadas em tornar a experiência da transmissão e a cobertura as melhores possíveis para os telespectadores, leitores e ouvintes.
“A nossa equipe de programação e de engenharia buscou os melhores parceiros possíveis para fazer esse evento, que é o maior que nós temos no ano, e desta vez vamos trazer algumas novidades. A gente está com a expectativa lá em cima, para fazermos algumas coisas pela primeira vez, utilizando as tecnologias mais recentes, e esperamos que o público participe e goste do que a gente vai oferecer”, destacou.
O gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, ressaltou a importância dessa cobertura – e da parceria com os representantes do Carnaval de Vitória, como um todo – para as marcas envolvidas e para o desenvolvimento do Carnaval capixaba. A expectativa é que a audiência deste ano supere a de 2024, quando mais de 600 mil pessoas acompanharam os desfiles pela tela da TV Gazeta.
“Esta é uma parceria importante para a Rede Gazeta, onde a gente trabalha dentro do nosso propósito, que é levar informação e produzir conteúdo de qualidade para as nossas audiências. E, sem dúvida, esse é um produto interessante que a Rede disponibiliza para as marcas se fortalecerem, já que estamos falando do maior evento do Estado, e também para trazer mais visibilidade para o nosso Carnaval”, disse Bruno.
Carnaval 2025
Bruno Araújo com Carlos Gonzaga, gerente de Produção e Programação da Rede Gazeta; Lethicia Ribeiro, gerente de Entretenimento da Rede Gazeta; e Tiago Silvares, gerente de Rádios da Rede Gazeta, durante o anúncio das novidades Crédito: Carlos Alberto Silva

Desfiles

Os grupos A (de acesso) e B desfilam na sexta (21/02) e no domingo (23/02), respectivamente. No sábado (22/02), a Unidos de Jucutuquara abrirá o desfile do Grupo Especial com o enredo sobre as emoções. Segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge), Edson Neto, o Carnaval de 2024 foi um sucesso e a expectativa é ainda maior para este ano.
“Tivemos mudanças no regulamento que permitiram que o nosso Carnaval crescesse ainda mais, então será  um ano bem competitivo e a gente acredita que este vai ser um dos mais disputados”, comentou.
Carnaval 2025
Edson Neto, presidente da Liesge: "Será um ano muito disputado", afirmou Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente da Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba (Lieses), Sandro Rosa,  que representa do Grupo de Acesso, ecoou esse sentimento e afirmou acreditar que o sucesso desta edição pode impactar positivamente o futuro do Carnaval de Vitória. Ele acrescentou que a cobertura completa dos desfiles ajuda a desenvolver ainda mais o cenário capixaba.
“A transmissão do Grupo de Acesso é um trabalho que a gente está reivindicando há muito tempo e que é muito importante para as escolas de samba, uma vez que dá visibilidade para o trabalho que é realizado todos os anos”, ressaltou.
Carnaval 2025
Sandro Rosa, presidente da Lieses: "Mais visibilidade para escolas" Crédito: Carlos Alberto Silva

Camarote "Na Vibes"

Outra grande novidade para este ano é o camarote “Na Vibes”, que vai contar com atrações especiais, serviço de bebidas e alimentação. Localizado no privilegiado Setor D, logo ao lado do recuo da bateria do Sambão do Povo, o camarote terá três andares e vai funcionar na sexta-feira (21) e no sábado (22). O espaço será parceiro da Rede Gazeta, com a presença de marcas como HZ, Rádio Litoral e Rádio Mix, além de trazer promoções especiais para os assinantes, por meio do Clube A Gazeta.
Na sexta (21/02), o camarote abre as portas às 21h, com DJ e show de Thiago Soares em palco exclusivo. Haverá ainda serviço de venda de bebidas e alimentação, além de facilidades e experiências que incluem guarda-volume, maquiagem, painel instagramável, entre outros.
Já no sábado (22/02), também a partir das 21h, os foliões vão ganhar um abadá personalizado e contarão com open bar – que inclui água, refrigerante, suco, cerveja, vodca, gin, uísque, espumante, água de coco e drinques –, além de poder aproveitar as mesmas experiências da sexta. A música fica por conta de Breno & Bernardo e do grupo Leq Samba.
“O camarote 'Na Vibes' vem no seu primeiro ano com essa nova marca e ficará localizado no setor D, próximo ao recuo da bateria, que é a melhor localização do Sambão e que tem a maior varanda. A parceria com a Rede Gazeta é muito importante, porque ela ativa muito o camarote. É um local desejado pelo público, principalmente por ter a melhor localização”, conta o produtor geral do camarote, Matheus Carvalho.

Cobertura e ações

A Rede Gazeta preparou também uma cobertura completa para o Carnaval de Vitória. Desde o início de janeiro, durante os intervalos da TV Gazeta, estão sendo exibidos os sambas-enredo das 14 escolas capixabas, junto das agendas de ensaio e um material especial com o samba. Além disso, o programa "Em Movimento" terá uma edição apresentada diretamente do Sambão do Povo, no dia 22 de fevereiro.
A história do Carnaval de Vitória também vai ganhar um espaço na programação da Rede Gazeta, com um programa especial que vai destacar personagens marcantes e as evoluções da expressão popular dos desfiles das escolas de samba até os dias de hoje.
No digital, a partir de 20 de janeiro, o site A Gazeta traz de volta a coluna Ziriguidum, para enriquecer ainda mais a experiência do público, com 15 edições especiais até a semana do Carnaval.
O clima de folia também promete contagiar a programação das rádios da Rede Gazeta, Litoral, Mix e Gazeta FM. Durante os intervalos comerciais, o ouvinte vai acompanhar a energia dos sambas-enredo deste ano e, além disso, será realizada uma cobertura nos locais de ensaio. Também serão realizados sorteios para os setores do Carnaval 2025 e fantasias das escolas capixabas.

Venda de ingressos

Desde o dia 12 de novembro, os ingressos para o Carnaval deste ano já estão à venda na plataforma Brasil Ticket, por meio deste link.

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