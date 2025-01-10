Carnaval de Vitória 2025: TV Gazeta vai transmitir os desfiles de sexta e sábado

Desfile da Imperatriz do Forte, que foi a campeã do Grupo de Acesso no Carnaval de Vitória de 2024 Crédito: Vitor Jubini

O Carnaval do Brasil começa aqui! E a Rede Gazeta já está na contagem regressiva para acompanhar de perto o espetáculo de som e de cores que vai invadir o Sambão do Povo, no Carnaval de Vitória 2025. Autoridades, representantes das escolas de samba de Vitória e da imprensa se reuniram, nesta sexta-feira (10), para conhecer os detalhes e as novidades para a festa deste ano, que acontece nos 21, 22 e 23 de fevereiro, na Capital.

A grande novidade é que, além dos desfiles do Grupo Especial no sábado (22/02), pela primeira vez a TV Gazeta também irá transmitir os desfiles do Grupo de Acesso, que acontecem na sexta-feira (21/02). Além disso, o evento vai contar com uma cobertura completa dos veículos da Rede Gazeta, que também está produzindo conteúdos especiais sobre o Carnaval para site, programas de TV e rádios.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, esteve presente na coletiva, ao lado da vice-prefeita Cris Samorini, e destacou a importância da parceria para a transmissão, além de ressaltar a relevância do Carnaval para o turismo e a economia, não só da Capital, como do Espírito Santo.

"Essa ampliação da parceria com a Rede Gazeta é fundamental para o crescimento do nosso Carnaval, que movimenta mais de R$ 40 milhões e, além da expressão cultural e artística, representa todos os capixabas. É com muita alegria e emoção que teremos um grande desfile este ano e tenho certeza de que iremos sacudir o Sambão do Povo." Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória

Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, durante a coletiva em que foram apresentadas as novidades na transmissão dos desfile das escolas de samba no Carnaval 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo o diretor de Tecnologia e Operações da Rede Gazeta, Gabriel Moura, as equipes estão focadas em tornar a experiência da transmissão e a cobertura as melhores possíveis para os telespectadores, leitores e ouvintes.

“A nossa equipe de programação e de engenharia buscou os melhores parceiros possíveis para fazer esse evento, que é o maior que nós temos no ano, e desta vez vamos trazer algumas novidades. A gente está com a expectativa lá em cima, para fazermos algumas coisas pela primeira vez, utilizando as tecnologias mais recentes, e esperamos que o público participe e goste do que a gente vai oferecer”, destacou.

O gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, ressaltou a importância dessa cobertura – e da parceria com os representantes do Carnaval de Vitória, como um todo – para as marcas envolvidas e para o desenvolvimento do Carnaval capixaba. A expectativa é que a audiência deste ano supere a de 2024, quando mais de 600 mil pessoas acompanharam os desfiles pela tela da TV Gazeta.

“Esta é uma parceria importante para a Rede Gazeta, onde a gente trabalha dentro do nosso propósito, que é levar informação e produzir conteúdo de qualidade para as nossas audiências. E, sem dúvida, esse é um produto interessante que a Rede disponibiliza para as marcas se fortalecerem, já que estamos falando do maior evento do Estado, e também para trazer mais visibilidade para o nosso Carnaval”, disse Bruno.

Bruno Araújo com Carlos Gonzaga, gerente de Produção e Programação da Rede Gazeta; Lethicia Ribeiro, gerente de Entretenimento da Rede Gazeta; e Tiago Silvares, gerente de Rádios da Rede Gazeta, durante o anúncio das novidades Crédito: Carlos Alberto Silva

Desfiles

Os grupos A (de acesso) e B desfilam na sexta (21/02) e no domingo (23/02), respectivamente. No sábado (22/02), a Unidos de Jucutuquara abrirá o desfile do Grupo Especial com o enredo sobre as emoções. Segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge), Edson Neto, o Carnaval de 2024 foi um sucesso e a expectativa é ainda maior para este ano.

“Tivemos mudanças no regulamento que permitiram que o nosso Carnaval crescesse ainda mais, então será um ano bem competitivo e a gente acredita que este vai ser um dos mais disputados”, comentou.

Edson Neto, presidente da Liesge: "Será um ano muito disputado", afirmou Crédito: Carlos Alberto Silva

O presidente da Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba (Lieses), Sandro Rosa, que representa do Grupo de Acesso, ecoou esse sentimento e afirmou acreditar que o sucesso desta edição pode impactar positivamente o futuro do Carnaval de Vitória. Ele acrescentou que a cobertura completa dos desfiles ajuda a desenvolver ainda mais o cenário capixaba.

“A transmissão do Grupo de Acesso é um trabalho que a gente está reivindicando há muito tempo e que é muito importante para as escolas de samba, uma vez que dá visibilidade para o trabalho que é realizado todos os anos”, ressaltou.



Sandro Rosa, presidente da Lieses: "Mais visibilidade para escolas" Crédito: Carlos Alberto Silva

Camarote "Na Vibes"

Outra grande novidade para este ano é o camarote “Na Vibes”, que vai contar com atrações especiais, serviço de bebidas e alimentação. Localizado no privilegiado Setor D, logo ao lado do recuo da bateria do Sambão do Povo, o camarote terá três andares e vai funcionar na sexta-feira (21) e no sábado (22). O espaço será parceiro da Rede Gazeta, com a presença de marcas como HZ, Rádio Litoral e Rádio Mix, além de trazer promoções especiais para os assinantes, por meio do Clube A Gazeta.

Na sexta (21/02), o camarote abre as portas às 21h, com DJ e show de Thiago Soares em palco exclusivo. Haverá ainda serviço de venda de bebidas e alimentação, além de facilidades e experiências que incluem guarda-volume, maquiagem, painel instagramável, entre outros.

Já no sábado (22/02), também a partir das 21h, os foliões vão ganhar um abadá personalizado e contarão com open bar – que inclui água, refrigerante, suco, cerveja, vodca, gin, uísque, espumante, água de coco e drinques –, além de poder aproveitar as mesmas experiências da sexta. A música fica por conta de Breno & Bernardo e do grupo Leq Samba.

“O camarote 'Na Vibes' vem no seu primeiro ano com essa nova marca e ficará localizado no setor D, próximo ao recuo da bateria, que é a melhor localização do Sambão e que tem a maior varanda. A parceria com a Rede Gazeta é muito importante, porque ela ativa muito o camarote. É um local desejado pelo público, principalmente por ter a melhor localização”, conta o produtor geral do camarote, Matheus Carvalho.

Cobertura e ações

A Rede Gazeta preparou também uma cobertura completa para o Carnaval de Vitória. Desde o início de janeiro, durante os intervalos da TV Gazeta, estão sendo exibidos os sambas-enredo das 14 escolas capixabas, junto das agendas de ensaio e um material especial com o samba. Além disso, o programa "Em Movimento" terá uma edição apresentada diretamente do Sambão do Povo, no dia 22 de fevereiro.

A história do Carnaval de Vitória também vai ganhar um espaço na programação da Rede Gazeta, com um programa especial que vai destacar personagens marcantes e as evoluções da expressão popular dos desfiles das escolas de samba até os dias de hoje.

No digital, a partir de 20 de janeiro, o site A Gazeta traz de volta a coluna Ziriguidum, para enriquecer ainda mais a experiência do público, com 15 edições especiais até a semana do Carnaval.

O clima de folia também promete contagiar a programação das rádios da Rede Gazeta, Litoral, Mix e Gazeta FM. Durante os intervalos comerciais, o ouvinte vai acompanhar a energia dos sambas-enredo deste ano e, além disso, será realizada uma cobertura nos locais de ensaio. Também serão realizados sorteios para os setores do Carnaval 2025 e fantasias das escolas capixabas.

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