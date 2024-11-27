Multiplace Mais se une a produtoras e traz 26 grandes atrações para o verão

A Dalla Home Center inaugurou nesta terça (26) sua 10ª unidade, em Porto Canoa, na Serra. Com 2.500 m² de área construída, sendo 1.200 m² dedicados ao ponto de venda (PDV), a nova loja contará com estacionamento próprio para atender os clientes de um dos maiores polos de crescimento do Estado, com cerca de 520 mil habitantes.

“A abertura dessa nova unidade é um marco, representa um passo importante em nossa trajetória de crescimento no Espírito Santo, ampliando ainda mais nossa presença e levando excelência, acessibilidade, variedade e qualidade aos consumidores da região”, disse o diretor-presidente Ademir Luiz Dalla Bernardina.

Atualmente, a Dalla conta com mais de 30 mil itens no portfólio, com destaque para pisos, revestimentos, porcelanatos, louças e metais. Nos últimos anos, a empresa ampliou o mix de produtos, incluindo categorias como hidráulica, elétrica, iluminação, utilidades para o lar, camping e praia, materiais básicos, entre outros.