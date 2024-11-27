Multiplace Mais se une a produtoras e traz 26 grandes atrações para o verão

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Saudades do verão?
Dalla Home Center inaugura 10ª unidade, em Porto Canoa, na Serra
A Dalla Home Center inaugurou nesta terça (26) sua 10ª unidade, em Porto Canoa, na Serra. Com 2.500 m² de área construída, sendo 1.200 m² dedicados ao ponto de venda (PDV), a nova loja contará com estacionamento próprio para atender os clientes de um dos maiores polos de crescimento do Estado, com cerca de 520 mil habitantes.
“A abertura dessa nova unidade é um marco, representa um passo importante em nossa trajetória de crescimento no Espírito Santo, ampliando ainda mais nossa presença e levando excelência, acessibilidade, variedade e qualidade aos consumidores da região”, disse o diretor-presidente Ademir Luiz Dalla Bernardina.
Atualmente, a Dalla conta com mais de 30 mil itens no portfólio, com destaque para pisos, revestimentos, porcelanatos, louças e metais. Nos últimos anos, a empresa ampliou o mix de produtos, incluindo categorias como hidráulica, elétrica, iluminação, utilidades para o lar, camping e praia, materiais básicos, entre outros.
Viminas investe em conteúdos didáticos para se aproximar de clientes
A Viminas Vidros Especiais está investindo na produção de conteúdos didáticos para se aproximar dos clientes nas redes sociais. Sob o comando da supervisora de Marketing da empresa, Emilyn Pereira Carneiro, estão sendo feitos vídeos em que o consultor técnico Luiz Cláudio Rezende explica sobre cada tipo de vidro fornecido pela empresa, bem como vantagens, possibilidades de instalação e normas técnicas relacionadas aos produtos.
“Com isso, queremos estar mais presentes no dia a dia dos nossos clientes e também dos consumidores finais dos vidros Viminas, para que, quando eles precisem do nosso produto, lembrem-se sempre da nossa marca”, destacou Emilyn. A Viminas Vidros Especiais já ganhou diversas vezes o troféu Recall, de A Gazeta, e, por dois anos consecutivos, foi a vencedora na categoria Indústria Vidreira.
Evento fortalece conexões da Rede de Drogarias ElloMais
A Rede de Drogarias ElloMais promoveu, no último dia 21, o Integra ElloMais 2024 , evento que marcou o início de uma nova fase para a rede. Realizado no Restaurante Camarada Camarão (Shopping Vitória), o encontro reuniu afiliados, parceiros da indústria e distribuição farmacêutica, e colaboradores em um ambiente voltado para integração, troca de conhecimento e fortalecimento de relações comerciais.
O Integra ElloMais 2024 foi idealizado para promover a união entre afiliados e parceiros, apresentando novidades da rede e fortalecendo o compromisso com o crescimento sustentável das farmácias do grupo. O ElloMais nasceu, em 2009, da experiência de quem vivenciava as dores e os desafios do mercado farma. A ideia é fazer com que as farmácias possam se unir em rede, mas que, ao mesmo tempo, tenham igualdade de competição e atuem de forma mais estratégica e eficiente.
Prefeitos de Cariacica e Vila Velha são recebidos por equipes da Rede Gazeta
Os prefeitos de Cariacica, Euclério Sampaio, e de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; e a vice-prefeita de Cariacica, Shymenne Benevicto de Castro, foram recebidos nesta terça (26) pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg; pelo diretor-geral, Marcello Moraes; pelo diretor de Mercado, Bruno Passoni; e pelo diretor de Jornalismo, Abdo Chequer. O encontro institucional faz parte de uma série que estão sendo realizados com os prefeitos eleitos na Grande Vitória. Na pauta, os principais projetos para os próximos quatro anos de gestão.