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Festival de Verão

Multiplace Mais se une a produtoras e traz 26 grandes atrações para o verão

Dia 27 de dezembro, o complexo de entretenimento, que está fazendo 25 anos, abre oficialmente a programação para a estação mais quente do ano. O Réveillon, um dos mais famosos do Estado, também está de volta

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 15:31

Públicado em 

27 nov 2024 às 15:31
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Show Multiplace Mais
Show no Multiplace Mais Crédito: Divulgação
O Multiplace Mais, um dos importantes complexos de entretenimento noturno do Brasil, acaba de iniciar uma campanha para a divulgação do Festival de Verão com uma lista de atrações. Serão 26 shows para comemorar os 25 anos da casa.  A novidade deste ano é a parceria com a Aquarius Produções e a Booa Produções, empresas conhecidas por assinar projetos como: Tardezinha, Sorriso as Antigas, Drop It, Camarote Vix e outros.
"A campanha tem foco nos grandes nomes da música e na playlist diversificada. A grade da programação foi escolhida a dedo para atender a demanda dos diversos públicos. Terá pop rock, sertanejo, axé, funk, pagode, forró, hip hop, rap e até trap, que são estilos que vêm crescendo no cenário musical, principalmente entre os mais jovens", disse  Marcio Rodrigues, sócio da Aquarius produções.

Para todos os gostos

Em janeiro o palco da casa receberá artistas para todos os gostos e públicos: Filipe Ret e Caio Luccas; Baile do Nego Véio com Alexandre Pires; Zé Neto & Cristiano e Pablo; Zé Ramalho e Falamansa; Pedro Sampaio e Veigh; Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee; Bell Marques e Tuca Fernandes; Glória Groove Serenata da GG volume 2 e Jetlag.
O Multiplace Mais está em um terreno de mais de 8.000 m² com quase 7.000 m² de área construída de frente para o mar, em Guarapari, a principal cidade turística do Estado, localizado de frente para a Praia de Meaípe.
A casa é coberta, com acessibilidade, (elevadores e rampas), e possui vários ambientes: a Área Mais (antiga pista), Camarote 1 (com mesas de 4 cadeiras), Camarote 2 (com ingressos individuais e uma vista ampla para todo espaço, com cadeiras e bistrôs), o Asteroide (com bar e Dj residente), o Iguana (com bar e palco para artistas capixabas), além de ampla praça de alimentação.
“No Festival de Verão Mais 2024 não teve axé, e foi muito sentido por todos, por isso, em 2025 virá com capricho”, revelou Marcio.

Saudades do verão?

O pré-réveillon será com Bruno & Marrone, a dupla que está há mais de 30 anos na estrada. Já a volta da Virada Mais, contará com Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça e Dj Koreia.
“A gente começa no fim de dezembro e teremos um verão inteiro de muita curtição em prol do entretenimento e turismo no Estado”, finalizou o empresário.

Dalla Home Center em Porto Canoa, em Serra
Dalla Home Center acaba de anunciar a inauguração Crédito: divulgação

Dalla Home Center inaugura 10ª unidade, em Porto Canoa, na Serra

A Dalla Home Center inaugurou nesta terça (26) sua 10ª unidade, em Porto Canoa, na Serra. Com 2.500 m² de área construída, sendo 1.200 m² dedicados ao ponto de venda (PDV), a nova loja contará com estacionamento próprio para atender os clientes de um dos maiores polos de crescimento do Estado, com cerca de 520 mil habitantes.

“A abertura dessa nova unidade é um marco, representa um passo importante em nossa trajetória de crescimento no Espírito Santo, ampliando ainda mais nossa presença e levando excelência, acessibilidade, variedade e qualidade aos consumidores da região”, disse o diretor-presidente Ademir Luiz Dalla Bernardina.

Atualmente, a Dalla conta com mais de 30 mil itens no portfólio, com destaque para pisos, revestimentos, porcelanatos, louças e metais. Nos últimos anos, a empresa ampliou o mix de produtos, incluindo categorias como hidráulica, elétrica, iluminação, utilidades para o lar, camping e praia, materiais básicos, entre outros.

Viminas investe em conteúdos didáticos para se aproximar de clientes

A Viminas Vidros Especiais está investindo na produção de conteúdos didáticos para se aproximar dos clientes nas redes sociais. Sob o comando da supervisora de Marketing da empresa, Emilyn Pereira Carneiro, estão sendo feitos vídeos em que o consultor técnico Luiz Cláudio Rezende explica sobre cada tipo de vidro fornecido pela empresa, bem como vantagens, possibilidades de instalação e normas técnicas relacionadas aos produtos.

“Com isso, queremos estar mais presentes no dia a dia dos nossos clientes e também dos consumidores finais dos vidros Viminas, para que, quando eles precisem do nosso produto, lembrem-se sempre da nossa marca”, destacou Emilyn. A Viminas Vidros Especiais já ganhou diversas vezes o troféu Recall, de A Gazeta, e, por dois anos consecutivos, foi a vencedora na categoria Indústria Vidreira.

O encontro reuniu afiliados e parceiros da indústria e distribuição farmacêutica Crédito: divulgação

Evento fortalece conexões da Rede de Drogarias ElloMais

A Rede de Drogarias ElloMais promoveu, no último dia 21, o Integra ElloMais 2024 , evento que marcou o início de uma nova fase para a rede. Realizado no Restaurante Camarada Camarão (Shopping Vitória), o encontro reuniu afiliados, parceiros da indústria e distribuição farmacêutica, e colaboradores em um ambiente voltado para integração, troca de conhecimento e fortalecimento de relações comerciais.

O Integra ElloMais 2024 foi idealizado para promover a união entre afiliados e parceiros, apresentando novidades da rede e fortalecendo o compromisso com o crescimento sustentável das farmácias do grupo. O ElloMais nasceu, em 2009, da experiência de quem vivenciava as dores e os desafios do mercado farma. A ideia é fazer com que as farmácias possam se unir em rede, mas que, ao mesmo tempo, tenham igualdade de competição e atuem de forma mais estratégica e eficiente.

Prefeitos de Cariacica e Vila Velha são recebidos por equipes da Rede Gazeta

Os prefeitos de Cariacica, Euclério Sampaio, e de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; e a vice-prefeita de Cariacica, Shymenne Benevicto de Castro, foram recebidos nesta terça (26) pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg; pelo diretor-geral, Marcello Moraes; pelo diretor de Mercado, Bruno Passoni; e pelo diretor de Jornalismo, Abdo Chequer. O encontro institucional faz parte de uma série que estão sendo realizados com os prefeitos eleitos na Grande Vitória. Na pauta, os principais projetos para os próximos quatro anos de gestão.

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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