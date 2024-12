“Vibra Rock Brasil” terá grandes nomes e rua cenográfica com pubs parceiros

Idealizadores, bandas e parceiros do festival "Vibra Rock Brasil" na Rede Gazeta. Crédito: divulgação

Doze horas de música em uma megaestrutura montada na Praça do Papa, com vista para a Terceira Ponte, navios passando, espaço kids, praça de alimentação e muito mais. Esse será o cenário do "Vibra Rock Brasil" festival que está em sua primeira edição, mas já promete ser o maior do Estado. Além de Paralamas do Sucesso, Humberto Gessinger e Frejat, ícones do rock brasileiro, o festival conta, até o momento, com a participação de mais cinco bandas locais, que irão realizar tributos a grandes artistas, como: Pitty, Rita Lee, Capital Inicial, Legião Urbana, U2 e Charlie Brown Jr.

Uma coletiva realizada nesta segunda (18) na Rede Gazeta deu o start para o evento que vai acontecer dia 5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória. Patrocinadores e organizadores estiveram presentes e deram uma prévia das grandes atrações. Idealizado por Mateus Carvalho, da Booa Produções, e Renato Grijó, da Back Stage Eventos, o "Vibra Rock Brasil" vai das 11h às 23h, terá museu do rock e até uma rua cenográfica com pubs famosos da Capital.

"Vamos reproduzir a rua João da Cruz, na Praia do Canto, onde estão situados o Motor Rockers e o Pub 426, dois grandes parceiros que também são referências na Capital quando o assunto é rock", explicou Mateus. A coletiva também contou com nomes de peso do rock capixaba e marcas de cervejarias.

Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, fez a abertura da coletiva. Crédito: divulgação

O gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, disse que o Vibra e um grande projeto que visa a engrandecer a cultura capixaba, o que também é um objetivo da Rede Gazeta. "Por isso somos parceiros", ressaltou ele, acrescentando que o festival também será uma grande oportunidade para empresas realizarem ativações e fortalecerem suas marcas.

O público das bandas é 40+, mas o objetivo do festival é atrair toda a família. "Queremos realizar um festival para as famílias. Por isso, o Vibra terá 12 horas de música, restaurantes renomados, espaço para as crianças se divertirem e os pais poderem curtir um verdadeiro dia de rock. Dá para curtir de manhã, ir descansar em casa e voltar para os shows da noite", explicou Mateus. A classificação do evento é diferenciada: crianças de até 12 anos não pagam; e de 12 até 16 anos pagam meia e entram somente acompanhadas dos pais.

"O Brasil vive hoje uma grande tendência em reviver e grandes sucessos dos anos 80/90. A febre e o movimento do rock nacional têm atingido não só os antigos amantes do rock, mas também os jovens que, muitas vezes influenciados pelo gosto musical dos pais, acabam consumindo também esses eventos", ressaltou Renato Grijó, da Back Stage Eventos.

Os ingressos de primeiro lote para o festival começaram a ser vendidos nesta terça (19), neste link. Confira como foi a coletiva no vídeo abaixo:

A Gazeta integra o Saiba mais