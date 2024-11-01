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The flash

Taj Home Resort terá os elevadores mais rápidos do Espírito Santo

Um morador do 50° andar vai chegar em casa em apenas 32 segundos. A tecnologia é a mesma de arranha-céus icônicos como o Burj Khalifa, de Dubai, e o Empire State Building, de Nova York

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 14:20

Públicado em 

01 nov 2024 às 14:20
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Equipe da Grand e da Otis Brasil Crédito: divulgação
O prédio mais alto do Espírito Santo terá os elevadores mais velozes do Estado. A Grand Construtora acaba de anunciar a parceria com a Otis Brasil, que vai instalar três modelos diferentes de elevadores no Taj Home Resort. Na torre Mirage, a mais alta do Estado, serão 4 unidades do SkyRise, o elevador de arranha-céus mais avançado da marca, com 50 paradas e velocidade de 6 m/s, ou seja, dois andares a cada 1 segundo. Isso significa que o morador do 50º andar vai chegar em casa em apenas 32 segundos, entre aceleração, percurso e desaceleração.
A tecnologia e segurança que serão experimentadas pelo morador do Taj Home Resort são as mesmas encontradas em arranha-céus icônicos como o Burj Khalifa, de Dubai, a Lotte World Tower, de Seul, o Petronas Towers, de Kuala Lumpur, e o Empire State Building, de Nova York, todos atendidos pela Otis.
"Nosso compromisso é com novas tecnologias e, principalmente, em garantir que o morador do Taj terá os melhores recursos disponíveis no País para fazer o seu deslocamento vertical com tranquilidade e no menor tempo possível. Esse modelo será implantado pela primeira vez no Brasil em um prédio residencial"
Rodrigo Barbosa. - presidente da Grand
Com a parceria entre as marcas, o modelo SkyRise, que hoje é encontrado somente na cidade de São Paulo, em prédio comercial, chega ao Estado. Também nas torres Mirage e Lótus, os modelos Arise e Gen2 Comfort são da Otis Brasil. No total, foram 16 elevadores escolhidos pela construtora, conhecida por sua ousadia e interesse em explorar as maiores tecnologias e inovações.
“Estamos orgulhosos em proporcionar transporte vertical de qualidade e seguro para os futuros moradores, movendo-os para seus destinos e aos espaços de lazer", disse Álvaro Netto, diretor-geral da Otis Brasil. 

Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória, faz visita à Rede Gazeta
Crédito: divulgação

Prefeito e vice-prefeita de Vitória são recebidos para almoço na Rede Gazeta

Prefeito reeleito na capital do Estado, Lorenzo Pazolini; a vice-prefeita, Cristhine Samorini; e a subsecretária de Comunicação da prefeitura, Valéria Morgado, foram recebidos nesta quinta-feira (31) pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg; pelo diretor-geral, Marcello Moraes; pelo diretor de Mercado, Bruno Passoni, e pelo diretor de Jornalismo Abdo Chequer. O encontro institucional abre uma série de almoços que serão realizados com os prefeitos da Grande Vitória. Na pauta, os principais projetos para os próximos quatro anos de gestão.

Promovido pela Rede Gazeta, o encontro reuniu publicitários, empresários, empreendedores e atores do ecossistema de inovação do Espírito Santo
Bruno Lamas, Murilo Carvalho, PH Castro, Peter Dostler e Juliana Ferrari Crédito: Arthur Louzada

Download InsightES: IA na criação de conteúdo, a importância dos dados no marketing de influência e as iniciativas no ES para a inovação

A 1ª edição do Download InsightES, Semana de Inovação da Rede Gazeta, foi realizada na manhã de quarta-feira (30). O encontro reuniu publicitários, empresários, empreendedores e atores do ecossistema de inovação do Espírito Santo, que discutiram sobre os temas de três painéis: "IA no dia a dia do Marketing e da Criação de Conteúdo", Marketing de Influência - Criar, Engajar e Vender, além do Cenário atual do ES e Tendências para o futuro. 

A programação começou com a palestra da consultora de Estratégia Digital Diana Pádua. Ela listou algumas ferramentas importantes para serem usadas no marketing e na criação de conteúdo e disse que quem dominar as novas tecnologias sairá na frente. "Precisamos nos adaptar a elas e usá-las como nossas assistentes. É um caminho sem volta", ressaltou.

O marketing de influência foi tema do primeiro painel, com a participação dos creators Soninha (@soninha), Raphael Pontes e Gustavo di Cavalcanti (@comendomundo) , em um bate-papo mediado por Philipe Ferreira, coordenador de criação e audiovisual do Estúdio Gazeta. Segundo eles, o processo criativo precisa ter, antes de mais nada, autenticidade. 

"Hoje, o público valoriza mais o conteúdo que parece autêntico, vindo de influenciadores que compartilham suas experiências e opiniões reais, ao invés de mensagens puramente comerciais. Isso aumenta a confiança e o engajamento com a audiência, que sente uma conexão mais verdadeira com o influenciador. Ao focar em um nicho específico, o influenciador consegue se posicionar como uma autoridade naquele segmento, aumentando seu valor para marcas que desejam impactar uma audiência qualificada. A combinação de autenticidade com um nicho bem definido faz com que o conteúdo seja percebido como menos intrusivo e mais útil, o que leva a um relacionamento mais sustentável com o público.

Sérgio Puppo, diretor-executivo da Unicover, apresentou dados que indicam que cinco a cada dez anunciantes utilizam influenciadores em suas estratégias, embora apenas 4% da verba total de marketing seja dedicada a esses profissionais. Para ele, o grande desafio dos influenciadores é apresentar a mensuração dos resultados de forma clara, permitindo que as empresas vejam o real valor deste investimento.

No último painel, o tema central foi inovação e desenvolvimento no Espírito Santo. A conversa, mediada pela diretora de Educação do Base 27, Juliana Ferrari, contou com a participação do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Bruno Lamas; Murilo Carvalho, CEO da Luma Ensino; Peter Dostler, palestrante e conferencista; e PH Castro, CEO da Media Tech. Todos enfatizaram a importância do investimento em educação e inovação.

Bruno Lamas ressaltou que o papel do governo do Estado é ser o timoneiro: financiar, fomentar e unir os agentes do ecossistema de inovação. "Sentamos todos na mesma mesa: academia, instituições e players do setor. Financiamos projetos como a Cidade da Inovação, por exemplo, e muitos outros. Sou o único secretário do Estado que tem dois eixos em sua secretaria: o eixo da educação e da inovação. Sou um privilegiado", disse.

Para o secretário, não há inovação sem educação. "Vamos ao encontro dos alunos nas comunidades e despertamos nos alunos a capacidade de empreender e os levamos a trilhas de inovação", finalizou.

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