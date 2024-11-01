Taj Home Resort terá os elevadores mais rápidos do Espírito Santo

A 1ª edição do Download InsightES, Semana de Inovação da Rede Gazeta, foi realizada na manhã de quarta-feira (30). O encontro reuniu publicitários, empresários, empreendedores e atores do ecossistema de inovação do Espírito Santo, que discutiram sobre os temas de três painéis: "IA no dia a dia do Marketing e da Criação de Conteúdo", Marketing de Influência - Criar, Engajar e Vender, além do Cenário atual do ES e Tendências para o futuro.

A programação começou com a palestra da consultora de Estratégia Digital Diana Pádua. Ela listou algumas ferramentas importantes para serem usadas no marketing e na criação de conteúdo e disse que quem dominar as novas tecnologias sairá na frente. "Precisamos nos adaptar a elas e usá-las como nossas assistentes. É um caminho sem volta", ressaltou.

O marketing de influência foi tema do primeiro painel, com a participação dos creators Soninha (@soninha), Raphael Pontes e Gustavo di Cavalcanti (@comendomundo) , em um bate-papo mediado por Philipe Ferreira, coordenador de criação e audiovisual do Estúdio Gazeta. Segundo eles, o processo criativo precisa ter, antes de mais nada, autenticidade.

"Hoje, o público valoriza mais o conteúdo que parece autêntico, vindo de influenciadores que compartilham suas experiências e opiniões reais, ao invés de mensagens puramente comerciais. Isso aumenta a confiança e o engajamento com a audiência, que sente uma conexão mais verdadeira com o influenciador. Ao focar em um nicho específico, o influenciador consegue se posicionar como uma autoridade naquele segmento, aumentando seu valor para marcas que desejam impactar uma audiência qualificada. A combinação de autenticidade com um nicho bem definido faz com que o conteúdo seja percebido como menos intrusivo e mais útil, o que leva a um relacionamento mais sustentável com o público.



Sérgio Puppo, diretor-executivo da Unicover, apresentou dados que indicam que cinco a cada dez anunciantes utilizam influenciadores em suas estratégias, embora apenas 4% da verba total de marketing seja dedicada a esses profissionais. Para ele, o grande desafio dos influenciadores é apresentar a mensuração dos resultados de forma clara, permitindo que as empresas vejam o real valor deste investimento.

No último painel, o tema central foi inovação e desenvolvimento no Espírito Santo. A conversa, mediada pela diretora de Educação do Base 27, Juliana Ferrari, contou com a participação do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Bruno Lamas; Murilo Carvalho, CEO da Luma Ensino; Peter Dostler, palestrante e conferencista; e PH Castro, CEO da Media Tech. Todos enfatizaram a importância do investimento em educação e inovação.



Bruno Lamas ressaltou que o papel do governo do Estado é ser o timoneiro: financiar, fomentar e unir os agentes do ecossistema de inovação. "Sentamos todos na mesma mesa: academia, instituições e players do setor. Financiamos projetos como a Cidade da Inovação, por exemplo, e muitos outros. Sou o único secretário do Estado que tem dois eixos em sua secretaria: o eixo da educação e da inovação. Sou um privilegiado", disse.

Para o secretário, não há inovação sem educação. "Vamos ao encontro dos alunos nas comunidades e despertamos nos alunos a capacidade de empreender e os levamos a trilhas de inovação", finalizou.