HZ, o maior site de entretenimento do ES, completa três anos

Equipe que faz HZ acontecer: Lethicia Moraes, Guilherme Silva, Isadora Mello, Evelize Calmon, Liege Vervloet, Marcella Scaramella, Felipe Khoury e Renata Rasseli Crédito: divulgação

Nesta sexta-feira (25), HZ, o maior site de entretenimento do Espírito Santo, completa três anos e são muitas razões para comemorar. Entre os motivos de festa está a preferência dos internautas com os conteúdos do portal. Para se ter uma ideia, de janeiro a setembro deste ano, são mais de 11 milhões de pageviews, de acordo com dados do Google Analytics 4.

Os conteúdos mais acessados são das editorias de famosos (1,7 milhão de pageviews), cultura (1,5 milhão de pageviews) e gastronomia (1,3 milhão de pageviews). Para a gerente de Entretenimento da Rede Gazeta, Lethicia Moraes, os números coroam o trabalho da equipe, que tanto se dedica em atualizar constantemente o portal com tudo que o capixaba possa se interessar.

“Eu vejo que o portal HZ está se consolidando como uma potente vitrine de tudo o que há de mais belo e mais rico no Espírito Santo, paralelamente também com a responsabilidade de ser o espelho e o registro de seu tempo quando o assunto é o cenário cultural capixaba. Um grande aliado e agente fomentador da cultura local, das artes, do turismo, da gastronomia e um curador de conteúdo de tudo o que acontece no universo do entretenimento (regional, nacional e internacional) que possa interessar ao povo daqui”, ressalta.

Aliás, falar em HZ vem imediatamente à cabeça o jingle “Aaaaaaagazê-zê-zê, entretê-tê-tê”, que embala o VT do portal. O vídeo recebeu uma atualização e você, leitor, vai conhecê-lo nos intervalos da programação da TV Gazeta. A atualização faz parte das iniciativas de comemorações dos três anos, conforme explica a editora de HZ, Marcella Scaramella.

“Estamos atualizando nosso VT, além de produzir conteúdo para as redes sociais. Queremos mostrar o rosto de quem faz tudo isso em HZ acontecer. Esse time que escreve, faz vídeo, atualiza rede social, pensa junto e se diverte todos os dias. Levamos diversão e leveza com muito conteúdo e, claro, queremos relembrar tudo que foi feito nesse último ano de trabalho. E com o apoio de artistas do ES também”, afirma Marcella.

E como HZ está sempre nos melhores eventos, é claro que o Fest Gastronomia, maior evento de gastronomia do ES, também será uma forma de comemorar os três anos do portal. Portanto, fique de olho no Instagram de HZ (@hz.entrete) para concorrer a ingressos.