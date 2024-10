Rede Gazeta realiza segunda edição da InsightES, Semana de Inovação Capixaba

Está chegando o momento de mergulhar no mundo da inovação. De 14 a 16 de outubro, na Rede Gazeta, será realizada a 2ª edição da Semana de Inovação Capixaba - InsightES. O evento vai reunir especialistas e empresas que têm dialogado com ambientes de inovação do Espírito Santo e Brasil, trazendo em pauta tendências, comportamento e criação de conteúdo.



A programação conta com palestras, workshops e oficinas comandada por especialistas do cenário local e nacional como, José Eduardo Azarite, CEO do Venture Hub e professor do Ecossistema Inova; Bruno Lamas, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Espírito Santo; a Gerente de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos no Banestes e dentre outros.