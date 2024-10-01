Sintonia com o público dá o tom do 15° Marcas de Valor

A agência MP é finalista Prêmio Profissionais do Ano, da Rede Globo, com dois trabalhos na categoria Leste-este. Um feito em parceria com o Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo), com a campanha “Golpes”, e outro para as Óticas Paris, com a peça “Veja Bem, Seja Visto”.

“Quero parabenizar nossos clientes por acreditarem nas ideias de valor e nos permitirem ir além”, afirma Mônica Debbané, chefe criativa da MP. As peças finalistas são uma amostra do DNA da agência: cuidado com cada detalhe na direção de arte, trilha, casting, fotografia e cenário. Um olhar que transforma os segundos do intervalo da programação do Plim! Plim! em conceitos visuais memoráveis.

“Para nossos clientes, uma grande ideia bem executada, valoriza cada centavo investido, contribui na construção de valor da marca e arrecada fãs e saldos positivos na lembrança de seus consumidores”, acrescenta Mônica.

“É uma grata surpresa a campanha contra golpes alcançar este resultado. A agência conseguiu propor uma abordagem muito interessante para um tema complexo e atual, sem perder a função informativa e educativa das peças. De quebra, convidamos duas personalidades capixabas que se destacam em suas áreas de atuação, e que nos brindaram com este material que extrapolou nossas fronteiras. Agora é torcer pra gente trazer um prêmio com tamanha importância para o Espírito Santo”, declarou Rodolfo Harckbart, gerente de marketing do Banestes.

"Pra gente é superimportante esse reconhecimento, justamente no ano em que a Óticas Paris está completando 45 anos. Essa campanha deu uma revolucionada, porque também lançou nosso novo slogan 'Veja bem, Seja Visto'. Achei uma sacada ótima, que faz essa brincadeira do veja bem, olha com calma, no sentido de qualidade e tecnologia. E o seja visto num olhar mais fashion, como a gente quer ser visto e se enxergar também", explicou Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris.