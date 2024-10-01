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Mais admiradas

Sintonia com o público dá o tom do 15° Marcas de Valor

Lançamento da premiação acontece na próxima sexta-feira (04), com evento exclusivo para convidados, na sede da Rede Gazeta

Públicado em 

01 out 2024 às 19:00
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Prêmio Marcas de Valor 2023 no Teatro Sesc Glória, em Vitória
Prêmio Marcas de Valor 2023 no Teatro Sesc Glória, em Vitória Crédito: Thiago Almeida
Está chegando a hora de conhecer quais são as marcas mais admiradas pelos capixabas: na próxima sexta-feira (04), a Rede Gazeta lança a 15ª edição do "Marcas de Valor", reconhecimento dado às empresas que impactam diretamente a vida dos consumidores. Para a avant-premiére da premiação, Jaime Troiano - presidente da Troiano Branding e um dos maiores estrategistas de marca do país - desembarca em Vitória para uma palestra exclusiva para convidados.
A partir das 09 horas, no Auditório da Rede Gazeta, agências, influenciadores e clientes vão conferir os "15 princípios essenciais do branding", mostrando quais são as armadilhas que devem ser evitadas pelas marcas que querem se relacionar com o mundo de forma genuína, significativa e, sobretudo, humana.
O diretor de Mercado Bruno Passoni explica que, nesta edição, o "Marcas de Valor" vai focar a importância de as marcas escutarem e resolverem problemas dos consumidores: "Entendemos que essa premiação é, além de uma honraria, um instrumento de trabalho para que os times de Marketing e Propaganda compreendam melhor com quem estão lidando. Por isso, definimos como temática de 2024 o posicionamento das marcas de forma humanizada e vibrante, junto com a sociedade".

Reconhecimento

A tradicional cerimônia de premiação do "Marcas de Valor" já tem data marcada: 10 de dezembro, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Lá também serão conhecidos os vencedores do "Capixaba de Valor", prêmio concedido pelos funcionários da Rede Gazeta às pessoas que fizeram a diferença para a promoção do Espírito Santo no ano de 2024. A coluna Pelo Mercado, é claro, já garantiu assento na plateia.

Banestes é finalistas do Profissionais do Ano da Rede Globo.
Campanha “Golpes”, do Banestes Crédito: Divulgação

Banestes e Óticas Paris são finalistas no "Profissionais do Ano da Rede Globo"

A agência MP é finalista Prêmio Profissionais do Ano, da Rede Globo, com dois trabalhos na categoria Leste-este. Um feito em parceria com o Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo), com a campanha “Golpes”, e outro para as Óticas Paris, com a peça “Veja Bem, Seja Visto”. 

“Quero parabenizar nossos clientes por acreditarem nas ideias de valor e nos permitirem ir além”, afirma Mônica Debbané, chefe criativa da MP. As peças finalistas são uma amostra do DNA da agência: cuidado com cada detalhe na direção de arte, trilha, casting, fotografia e cenário. Um olhar que transforma os segundos do intervalo da programação do Plim! Plim! em conceitos visuais memoráveis.

“Para nossos clientes, uma grande ideia bem executada, valoriza cada centavo investido, contribui na construção de valor da marca e arrecada fãs e saldos positivos na lembrança de seus consumidores”, acrescenta Mônica.

“É uma grata surpresa a campanha contra golpes alcançar este resultado. A agência conseguiu propor uma abordagem muito interessante para um tema complexo e atual, sem perder a função informativa e educativa das peças. De quebra, convidamos duas personalidades capixabas que se destacam em suas áreas de atuação, e que nos brindaram com este material que extrapolou nossas fronteiras. Agora é torcer pra gente trazer um prêmio com tamanha importância para o Espírito Santo”, declarou Rodolfo Harckbart, gerente de marketing do Banestes.

"Pra gente é superimportante esse reconhecimento, justamente no ano em que a Óticas Paris está completando 45 anos. Essa campanha deu uma revolucionada, porque também lançou nosso novo slogan 'Veja bem, Seja Visto'. Achei uma sacada ótima, que faz essa brincadeira do veja bem, olha com calma, no sentido de qualidade e tecnologia. E o seja visto num olhar mais fashion, como a gente quer ser visto e se enxergar também", explicou Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris.

Óticas é finalistas do Profissionais do Ano da Rede Globo.
Campanha “Veja Bem, Seja Visto”, da Óticas Paris Crédito: Divulgação

Leonardo Pastore e sua esposa Dayane Veiga em comemoração na Valor
Leonardo Pastore e sua esposa Dayane Veiga em comemoração na Valor Crédito: divugação

Destaque no Brasil: o capixaba Leonardo Pastore está no "TOP 100 da XP"

Leonardo Pastore, assessor de investimentos da Valor Investimentos, comemorou sua conquista na lista exclusiva do TOP 100 assessores da XP em um coquetel no rooftop da Valor, na Praia do Canto. 

A premiação, que reconhece os 100 melhores assessores de investimentos do Brasil, é disputada entre mais de 18 mil profissionais em todo o país.

"Este reconhecimento é fruto de muito trabalho e dedicação, sempre com o objetivo de oferecer o melhor aos nossos clientes", destaca Pastore. "Estar entre os TOP 100 é um indicativo de que estamos no caminho certo, e sou muito grato pela confiança de cada um. Agradeço também ao time da Valor e à minha família pelo apoio constante", completou.

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Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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