Sintonia com o público dá o tom do 15° Marcas de Valor

Reconhecimento
Banestes e Óticas Paris são finalistas no "Profissionais do Ano da Rede Globo"
A agência MP é finalista Prêmio Profissionais do Ano, da Rede Globo, com dois trabalhos na categoria Leste-este. Um feito em parceria com o Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo), com a campanha “Golpes”, e outro para as Óticas Paris, com a peça “Veja Bem, Seja Visto”.
“Quero parabenizar nossos clientes por acreditarem nas ideias de valor e nos permitirem ir além”, afirma Mônica Debbané, chefe criativa da MP. As peças finalistas são uma amostra do DNA da agência: cuidado com cada detalhe na direção de arte, trilha, casting, fotografia e cenário. Um olhar que transforma os segundos do intervalo da programação do Plim! Plim! em conceitos visuais memoráveis.
“Para nossos clientes, uma grande ideia bem executada, valoriza cada centavo investido, contribui na construção de valor da marca e arrecada fãs e saldos positivos na lembrança de seus consumidores”, acrescenta Mônica.
“É uma grata surpresa a campanha contra golpes alcançar este resultado. A agência conseguiu propor uma abordagem muito interessante para um tema complexo e atual, sem perder a função informativa e educativa das peças. De quebra, convidamos duas personalidades capixabas que se destacam em suas áreas de atuação, e que nos brindaram com este material que extrapolou nossas fronteiras. Agora é torcer pra gente trazer um prêmio com tamanha importância para o Espírito Santo”, declarou Rodolfo Harckbart, gerente de marketing do Banestes.
"Pra gente é superimportante esse reconhecimento, justamente no ano em que a Óticas Paris está completando 45 anos. Essa campanha deu uma revolucionada, porque também lançou nosso novo slogan 'Veja bem, Seja Visto'. Achei uma sacada ótima, que faz essa brincadeira do veja bem, olha com calma, no sentido de qualidade e tecnologia. E o seja visto num olhar mais fashion, como a gente quer ser visto e se enxergar também", explicou Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris.
Destaque no Brasil: o capixaba Leonardo Pastore está no "TOP 100 da XP"
Leonardo Pastore, assessor de investimentos da Valor Investimentos, comemorou sua conquista na lista exclusiva do TOP 100 assessores da XP em um coquetel no rooftop da Valor, na Praia do Canto.
A premiação, que reconhece os 100 melhores assessores de investimentos do Brasil, é disputada entre mais de 18 mil profissionais em todo o país.
"Este reconhecimento é fruto de muito trabalho e dedicação, sempre com o objetivo de oferecer o melhor aos nossos clientes", destaca Pastore. "Estar entre os TOP 100 é um indicativo de que estamos no caminho certo, e sou muito grato pela confiança de cada um. Agradeço também ao time da Valor e à minha família pelo apoio constante", completou.