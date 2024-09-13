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Grupo Lamoia anuncia investimento de R$ 100 milhões e lança novos sabores da Real Gelato

O anúncio do megainvestimento aconteceu na Acaps, maior convenção de varejo do Espírito Santo, onde o público também conheceu quatro novos sabores de gelato no palito e dois novos sabores em potes, além de uma novidade na linha de açaí

Públicado em 

13 set 2024 às 11:28
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Fábrica do Grupo Lamoia, em Piúma, recebe investimentos
Fábrica do Grupo Lamoia, em Piúma, recebe investimentos Crédito: Divulgação
O Grupo Lamoia, reconhecido por suas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream, anunciou um megainvestimento no valor de R$ 100 milhões até 2027. O anúncio foi feito na Acaps Trade Show 2024, a maior convenção de varejo do Espírito Santo, onde o público também conheceu quatro novos sabores de gelato no palito e dois novos sabores em potes, além de uma novidade na linha de açaí.
As novidades são resultado de investimentos em pesquisa e inovação, incluindo a aquisição máquinas de última geração capazes de produzir, por exemplo, sorvetes em até seis camadas horizontais. São três novas máquinas que, além de aumentar a capacidade de produção da companhia capixaba, também introduzirão produtos diferenciados e de alto padrão no mercado brasileiro.
Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia
Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia Crédito: Divulgação
"Estamos instalando em Piúma equipamentos de última geração que irão proporcionar avanços do grupo, do ponto de vista de inovação e de crescimento. Essas aquisições chegam para atender nossas diferentes marcas e torná-las ainda mais competitivas. Estamos crescendo em pontos de vendas e chegando a novas regiões, e esses investimentos só nos fortalecem"
Wanderson Lamoia - presidente do grupo
O Grupo Lamoia também iniciou a expansão de sua planta industrial em Piúma, em um projeto na ordem de R$ 40 milhões (na primeira etapa) e R$ 60 milhões (na segunda etapa), que irá triplicar a capacidade de produção e de armazenamento de produtos. A nova fábrica será instalada em um terreno de 29 mil metros quadrados de área útil, ao lado de onde funciona atualmente o parque industrial e a logística do grupo. A previsão é que ela comece a operar em 2026.

Delícias

picolés da Real Gelato
Picolés da Real Gelato Crédito: divulgação
Entre as delícias apresentadas na Acaps Trade Show, está o Gelato de Amarena no Palito, uma combinação de creme de leite com recheio de cereja amarena, envolto em uma crocante camada de chocolate branco com pedaços da fruta. Outro destaque é o Cheesecake de Frutas Vermelhas no Palito, uma releitura da clássica sobremesa, agora em versão gelato, com cream cheese, recheio de frutas vermelhas e cobertura de chocolate branco belga com flocos de morango.
A Real Gelato também aposta em opções saudáveis, como o Gelato de Pistache Zero Açúcar,  coberto com chocolate branco belga e pistache natural com crocantes de pistache, sem adição de açúcar, além do Croccantino, que combina nata mesclada com doce de leite, cobertura de chocolate e crocantes de biscoito.

Café, farinhas e bolo

Novidades da Buaiz na feira Acaps 2024
Novidades da Buaiz na feira Acaps 2024 Crédito: Divulgação
A Buaiz Alimentos também marcou presença na Acaps Trade Show 2024. Com um estande de 108 metros quadrados, a Buaiz Alimentos contou com atrações e lançamento de novos produtos, e ofereceu uma experiência sensorial e interativa aos visitantes.
Entre os lançamentos apresentados estão o Café Numero Um Sentidos Caparaó, na versão torrado e moído em 250g, que se diferencia pela seleção de grãos 100% arábica, provenientes das montanhas do Caparaó. O novo produto, que chega para compor a linha de cafés especiais, tem torra moderadamente clara, com acidez e doçura moderadas.
Além dessa novidade, a Buaiz Alimentos anunciou também a ampliação de sua linha de farinhas, com o lançamento da Farinha de Trigo Regina Pastel 5 kg, especialmente desenvolvida para pastéis e massas frescas. 
Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos Crédito: Divulgação
"Esse produto atende a panificação e toda a cadeia de food service, ou seja, amplia nosso mercado, oferecendo mais uma opção para uso profissional. O lançamento é voltado tanto para o consumidor final quanto para padarias, bares e restaurantes, pizzarias, lanchonetes, self-services e a indústria de salgados de forma geral"
Eduarda Buaiz - Vice-presidente da Buaiz Alimentos
Para completar os lançamentos neste ano, outro destaque é a Mistura para Bolo Regina Aipim Cremoso. O novo produto, com 400g, foi desenvolvido para compor a linha Regina Receita Especial, e é resultado dos últimos estudos que apontam tendências e demandas do consumidor por sabores com cremosidade e textura diferenciada.

Iogurte Triplo Zero

Quem também apresentou novidades na Acaps Trade Show foi a Veneza, marca de laticínios da Nater Coop, com um estande criativo que tinha até holograma dos produtos em 3D e uma máquina de vaquinhas de pelúcia que fez sucesso, além da degustação dos produtos. “Fizemos um estande reformulado para mostrar que essa é a nova Veneza, que está vindo de cara nova, com embalagens reformuladas, mais clean e modernas, e também novos produtos”, afirmou o gerente de Comunicação e Marketing da Nater Coop, Wayne Pellacani.
Wayne Pellacani, gerente de Comunicação e Marketing da Nater Coop
Wayne Pellacani, gerente de Comunicação e Marketing da Nater Coop Crédito: Divulgação
Entre os lançamentos, foi apresentado o Iogurte Veneza Triplo Zero. “Ele é zero açúcar, zero gordura e zero lactose, com uma pegada bem saudável para levar leveza ao dia a dia. Além disso, também levando praticidade para o dia a dia das famílias, lançamos o queijo muçarela fatiado e o queijo prato fatiado”, acrescentou Wayne.
Iogurte Triplo Zero foi uma das novidades apresentadas pela Veneza na feira da Acaps
Iogurte Triplo Zero foi uma das novidades apresentadas pela Veneza na feira da Acaps Crédito: Divulgação

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