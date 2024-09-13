Grupo Lamoia anuncia investimento de R$ 100 milhões e lança novos sabores da Real Gelato

Fábrica do Grupo Lamoia, em Piúma, recebe investimentos Crédito: Divulgação

O Grupo Lamoia, reconhecido por suas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream, anunciou um megainvestimento no valor de R$ 100 milhões até 2027. O anúncio foi feito na Acaps Trade Show 2024, a maior convenção de varejo do Espírito Santo, onde o público também conheceu quatro novos sabores de gelato no palito e dois novos sabores em potes, além de uma novidade na linha de açaí.

As novidades são resultado de investimentos em pesquisa e inovação, incluindo a aquisição máquinas de última geração capazes de produzir, por exemplo, sorvetes em até seis camadas horizontais. São três novas máquinas que, além de aumentar a capacidade de produção da companhia capixaba, também introduzirão produtos diferenciados e de alto padrão no mercado brasileiro.

Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia Crédito: Divulgação

"Estamos instalando em Piúma equipamentos de última geração que irão proporcionar avanços do grupo, do ponto de vista de inovação e de crescimento. Essas aquisições chegam para atender nossas diferentes marcas e torná-las ainda mais competitivas. Estamos crescendo em pontos de vendas e chegando a novas regiões, e esses investimentos só nos fortalecem" Wanderson Lamoia - presidente do grupo

O Grupo Lamoia também iniciou a expansão de sua planta industrial em Piúma, em um projeto na ordem de R$ 40 milhões (na primeira etapa) e R$ 60 milhões (na segunda etapa), que irá triplicar a capacidade de produção e de armazenamento de produtos. A nova fábrica será instalada em um terreno de 29 mil metros quadrados de área útil, ao lado de onde funciona atualmente o parque industrial e a logística do grupo. A previsão é que ela comece a operar em 2026.

Delícias

Picolés da Real Gelato Crédito: divulgação

Entre as delícias apresentadas na Acaps Trade Show, está o Gelato de Amarena no Palito, uma combinação de creme de leite com recheio de cereja amarena, envolto em uma crocante camada de chocolate branco com pedaços da fruta. Outro destaque é o Cheesecake de Frutas Vermelhas no Palito, uma releitura da clássica sobremesa, agora em versão gelato, com cream cheese, recheio de frutas vermelhas e cobertura de chocolate branco belga com flocos de morango.

A Real Gelato também aposta em opções saudáveis, como o Gelato de Pistache Zero Açúcar, coberto com chocolate branco belga e pistache natural com crocantes de pistache, sem adição de açúcar, além do Croccantino, que combina nata mesclada com doce de leite, cobertura de chocolate e crocantes de biscoito.

Café, farinhas e bolo

Novidades da Buaiz na feira Acaps 2024 Crédito: Divulgação

A Buaiz Alimentos também marcou presença na Acaps Trade Show 2024. Com um estande de 108 metros quadrados, a Buaiz Alimentos contou com atrações e lançamento de novos produtos, e ofereceu uma experiência sensorial e interativa aos visitantes.

Entre os lançamentos apresentados estão o Café Numero Um Sentidos Caparaó, na versão torrado e moído em 250g, que se diferencia pela seleção de grãos 100% arábica, provenientes das montanhas do Caparaó. O novo produto, que chega para compor a linha de cafés especiais, tem torra moderadamente clara, com acidez e doçura moderadas.

Além dessa novidade, a Buaiz Alimentos anunciou também a ampliação de sua linha de farinhas, com o lançamento da Farinha de Trigo Regina Pastel 5 kg, especialmente desenvolvida para pastéis e massas frescas.

Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos Crédito: Divulgação

"Esse produto atende a panificação e toda a cadeia de food service, ou seja, amplia nosso mercado, oferecendo mais uma opção para uso profissional. O lançamento é voltado tanto para o consumidor final quanto para padarias, bares e restaurantes, pizzarias, lanchonetes, self-services e a indústria de salgados de forma geral" Eduarda Buaiz - Vice-presidente da Buaiz Alimentos

Para completar os lançamentos neste ano, outro destaque é a Mistura para Bolo Regina Aipim Cremoso. O novo produto, com 400g, foi desenvolvido para compor a linha Regina Receita Especial, e é resultado dos últimos estudos que apontam tendências e demandas do consumidor por sabores com cremosidade e textura diferenciada.

Iogurte Triplo Zero

Quem também apresentou novidades na Acaps Trade Show foi a Veneza, marca de laticínios da Nater Coop, com um estande criativo que tinha até holograma dos produtos em 3D e uma máquina de vaquinhas de pelúcia que fez sucesso, além da degustação dos produtos. “Fizemos um estande reformulado para mostrar que essa é a nova Veneza, que está vindo de cara nova, com embalagens reformuladas, mais clean e modernas, e também novos produtos”, afirmou o gerente de Comunicação e Marketing da Nater Coop, Wayne Pellacani.

Wayne Pellacani, gerente de Comunicação e Marketing da Nater Coop Crédito: Divulgação

Entre os lançamentos, foi apresentado o Iogurte Veneza Triplo Zero. “Ele é zero açúcar, zero gordura e zero lactose, com uma pegada bem saudável para levar leveza ao dia a dia. Além disso, também levando praticidade para o dia a dia das famílias, lançamos o queijo muçarela fatiado e o queijo prato fatiado”, acrescentou Wayne.

Iogurte Triplo Zero foi uma das novidades apresentadas pela Veneza na feira da Acaps Crédito: Divulgação

Pelo Mercado na Rede Social