Sebrae vai investir R$ 80 milhões no turismo do ES até 2026

O governador, Renato Casagrande, participou da abertura da RuralturES e da inauguração do polo de turismo de experiência Crédito: Sebrae/Divulgação

Investir no turismo de experiência como indutor de uma transformação territorial. Esse é o propósito do Sebrae/ES, que vai investir R$ 80 milhões no segmento até o final de 2026. O start desse grande movimento, que vai colocar o Espírito Santo no mapa do turismo de experiência no país, aconteceu ontem durante a abertura da Feira Estadual de Turismo Rural ( RuralturES), no complexo turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante.

"Hoje, inauguramos a sede do Polo Nacional de Turismo de Experiência e o projeto Casa Nostra, que nada mais é do que a própria experiência. Aqui, resgatamos a história da imigração italiana e convidamos o visitante a mergulhar no modo de viver e na gastronomia dos italianos, retratando 150 anos atrás", declarou o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

O diretor técnico do Sebrae, Eurípedes Pedrinha, explicou que a inauguração do polo em Pindobas é um grande marco. “O fato de o primeiro polo de turismo de experiência ser aqui é muito relevante para nós. Profissionais do Sebrae de outros estados passarão a ter o nosso Estado como referência para estudos, pesquisas e metodologias para o desenvolvimento do turismo de experiência, como um produto turístico”.

Mapa do Turismo

O Sebrae está mapeando os potenciais e atrativos turísticos e culturais do Estado, e eles vão se transformar no Mapa do Turismo capixaba, com todas as vocações territoriais. A gerente da Unidade de Competitividade do Sebrae, Christiane Castro, ressaltou que o turismo é muito importante para o desenvolvimento de qualquer Estado porque puxa todas as outras atividades.

“Estamos com um exército na nossa linha de frente, full time, para potencializar essas atividades, dando todo o suporte de gestão e conhecimento de mercado para empreendedores. Queremos encher nosso mapa com possibilidades de turismo de experiência”, disse ela.

Christiane ressaltou que há, também, um trabalho realizado com foco nas operadoras de turismos, para que elas ofereçam o Espírito Santo para seus clientes. Outra meta, segundo ela, é aumentar o número de pousadas cadastradas no Ministério do Turismo.

“O turismo de experiência é uma das maiores tendências, uma imersão que mexe com os cinco sentidos. Temos muito potencial para isso. Só precisamos levar esse potencial até as pessoas”, finalizou ela.