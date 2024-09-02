MP vira outdoor de costas e chama atenção para a violência doméstica

A ideia foi impactar e gerar curiosidade para saber o que estava atrás do outdoor Crédito: MP/divulgação

O Agosto Lilás, mês do combate à violência doméstica, rendeu uma campanha da MP Publicidade com uma mensagem impactante para o Extrabom. O supermercado, que já coloca esse tema no seu calendário anual, dessa vez estendeu sua campanha para a rua, com um outdoor virado de costas na Avenida Norte Sul. Com o nome de Back Billboard, a peça se destacou por estar instalada de costas para a rua e próxima, chamando bastante atenção de quem passa pelo local e gerando curiosidade, já que muitas pessoas pararam para o olhar a imagem que estava atrás. Com a frase, “Não vire as costas para a violência doméstica. Denuncie: ligue 180”, o Back Billboard também conta com uma imagem impactante atrás.

Louis Debanné, head de criação da MP Publicidade Crédito: Jove Fagundes

“Um dado nos fez olhar para esse tema com cuidado na hora de criar. Cerca de 70% das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil nunca denunciaram ter sofrido violência. Isso nos fez pensar que era preciso incentivar a denúncia e nos inspirou a criar o conceito de não virar as costas”, contam Louis Debbané e João Pitanga, líderes criativos da MP.

Mas a campanha para o Extrabom não ficou só nas ruas. O Extrabom disparou mensagens nas redes sociais e e-mails, além de peças informando que os colaboradores estão treinados e preparados para atender ao Sinal Vermelho, um alerta onde mulheres podem pintar suas mãos com um X vermelho em caso de perigo.