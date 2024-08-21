Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É capixaba

Avaliada em R$ 15 milhões, startup capixaba quer chegar a 3 mil restaurantes

A Foozi entrou no mercado para resolver a dor de toda a área de compras dos estabelecimentos que servem alimentos e promete uma economia de até 10%

Públicado em 

21 ago 2024 às 19:01
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Os sócios fundadores da Foozi Crédito: divulgação
Criar soluções digitais para restaurantes, focadas em problemas no processo de compras. Essa é a proposta da startup capixaba Foozi, já avaliada em R$ 15 milhões pelo Investor Tech Ventures, que planeja chegar a 3 mil clientes no Sudeste em cinco anos. Residente no Fonte, hub de inovação da Rede Gazeta, a startup completa um ano e meio operando no mercado e coleciona números impactantes: R$ 75 milhões em compras, mais de 100 restaurantes atendidos, 300 fornecedores e distribuidores, com atuação majoritariamente em restaurantes, hotéis e padarias que faturam acima de R$ 1 milhão por ano.
A startup promete uma economia de 7% a 10%, que pode chegar até a 20% do boleto de ingredientes. O segredo é negociar compras conjuntas com preços melhores, além de fazer um número maior de cotações com fornecedores. Restaurantes consolidados no mercado, como Mahai, Gol Burger, Ilha do Caranguejo, Quintal Parrilla e Chocolateria Brasil, fazem parte da lista de clientes da startup que, recentemente, fechou uma prova de conceito com a ATW Delivery, maior rede de dark kitchens do mundo, e está negociando com uma das maiores holdings de restaurantes do Rio de Janeiro.
O sucesso é tanto que seus fundadores, Rodrigo Lomeu, Luis Eugenio, Felipe Araújo e Tiago Sarlo, já preparam o time e a tecnologia para o crescimento em escala. “Os restaurantes estão nos procurando porque conseguimos aumentar consideravelmente os descontos nas compras. Em um restaurante da Praia do Canto, por exemplo, compramos cerca de R$ 420 mil no mês e geramos R$ 76 mil de economia, comparando com os valores que eles faziam anteriormente. Nesse período, realizamos a abertura de diversos novos fornecedores, realizamos cerca de 5.830 cotações em 297 insumos diferentes”, enumerou Rodrigo Lomeu.
A Foozi está atualmente em uma rodada de captação de R$ 2 milhões, tendo já assegurado R$ 500 mil com um fundo de investimento capixaba. A ideia é expandir sua atuação para a região Sudeste e ultrapassar R$ 1 bilhão em compras nos próximos cinco anos, por meio do lançamento da sua nova tecnologia.

Bárbara Bremenkamp, dona da Bugiga
Bárbara Bremenkamp, proprietária da Bugiga Crédito: Divulgação

Bugiga chega à Serra com a proposta de levar o conceito da "Rua 25 de Março" para a Avenida Central de Laranjeiras

A Bugiga chega ao Espírito Santo neste sábado (24/08) com a promessa de revolucionar o mercado local. A ideia do mais novo giga atacado do Estado é "levar a Rua 25 de Março" para a Avenida Central da Serra, em Laranjeiras, e proporcionar ao consumidor final e a pequenos empreendedores uma nova forma de abastecer suas casas e negócios. 

De acordo com Bárbara Bremenkamp, proprietária da empresa, a ideia é fortalecer a economia local, incentivando a revenda de produtos a preços bem competitivos.

"A Bugiga é um giga atacado voltado, principalmente, para o público das classes C e D e está localizada no polo de comércio da Serra. A gente nasceu para reinventar o modelo de atacado e trazer a 25 de Março para o Estado. Queremos revolucionar o mercado de atacado, oferecendo uma vasta gama de produtos que atendem desde o consumidor final até pequenos revendedores", disse Bárbara.

A partir das 9h deste sábado, os moradores de Laranjeiras – e de toda a Grande Vitória – poderão conferir de perto produtos a partir de R$ 4,99. 

Veja Também

Colibri: MP ganha agência do ano e Rede Gazeta leva quatro prêmios

Supermercados BH comemoram 28 anos e sorteiam 5 carros para clientes

Rede Gazeta é finalista em cinco categorias no 37° Festival Colibri

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados