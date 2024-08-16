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Campanha

Supermercados BH comemoram 28 anos e sorteiam 5 carros para clientes

A promoção vale para todas as lojas da rede no Espírito Santo, inclusive os atacarejos. Os nomes dos ganhadores serão divulgados com base no resultado do sorteio da Loteria Federal

Públicado em 

16 ago 2024 às 15:48
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Serão sorteados cinco RENAULT KWID Crédito: BH/divulgação
A quinta maior rede supermercadista do Brasil celebra seu aniversário neste mês de agosto. A trajetória do Supermercados BH nasce da visão empreendedora de Pedro Lourenço de Oliveira, em maio de 1996, e comemora 28 anos de história. Com um ano de operação no Espírito Santo, a marca já se encontra em 2º lugar no Recall de Marcas A Gazeta nos segmentos “Supermercado” e “Atacarejo” e já planejou uma grande comemoração para celebrar essa data.
Para esse momento especial, a rede está realizando uma campanha que começou no início do mês e vai até dia 10 de setembro. Cinco carros Renault Kwid 0km  serão sorteados para os clientes do Espírito Santo. Para participar, o cliente deve fazer parte do programa de fidelidade "Meu BH" e pode se cadastrar por meio do App de mesmo nome ou do site meubh.com.br a cada R$ 150 em compras nas lojas da rede.
O cliente receberá um número da sorte para participar da apuração, que será realizada no dia 28/09/2024, por meio da loteria federal. O cliente também precisa ser residente e domiciliado no Estado capixaba para estar apto à participação. Consulte o regulamento em meubh.com.br.
Durante a campanha, a rede também conta com o Produto Solidário, uma parceria com oito marcas em que 5% do faturamento de produtos com esse selo serão doados para o Sesc Mesa Brasil, um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional.

Festival Movimento Cidade
Festival Movimento Cidade acontece no Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Diego Padilha

Festival Movimento Cidade celebra o compromisso com o ESG na edição 2024

Que rufem os tambores! Nesta sexta-feira (16) começa mais uma edição do Festival Movimento Cidade, que desde sua primeira edição conta com o apoio da Rede Gazeta. Este ano, nosso site de entretê, o HZ, leva uma ação instagramável supermaneira para o Parque da Prainha, em Vila Velha, onde até domingo atrações capixabas e nacionais vão agitar as cerca de 20 mil pessoas que devem comparecer ao evento por dia.

Tem mais: este ano, o MC lança um plano inédito e robusto na indústria cultural capixaba para sua edição 2024. É o selo “Cidades são pessoas”, que já está sendo colocado em prática, para garantir a adoção das melhores práticas de sustentabilidade, segurança e bem-estar. “O selo coloca as pessoas no centro das políticas e ações, criando um ambiente onde todos podem ser a sua melhor versão. Além de melhorar a experiência no Festival MC, esse é um guia prático comprometido com a construção de um mundo melhor, onde a dignidade humana, a sustentabilidade e a cultura são prioridades”, detalha Luísa Costa, sócia-diretora do projeto. 

Durante o Festival MC, os fornecedores são orientados a utilizar materiais reciclados ou recicláveis e selecionar produtos e parceiros locais. Ao mesmo tempo, devem promover acessibilidade e inclusão, reduzir desperdícios e promover o correto descarte de resíduos. A organização também proíbe o uso de sacos de plástico e descartáveis. Eles defendem o uso de copo reutilizável e incentivam os frequentadores a levarem seus próprios copos ou a comprarem o copo do Festival MC.

Cada grama de resíduo produzido pelo festival gera renda e oportunidade a partir de parcerias com a Associação de Catadores e Catadoras do Município de Vila Velha (Revive) e com a Prefeitura Municipal de Vila Velha.  

Na entrada, é obrigatória a doação de 1kg de alimento. O montante arrecadado é doado para comunidades de Vila Velha e da própria Prainha, reforçando o compromisso do MC com a responsabilidade social e construção de uma cidade mais justa e igualitária. 

O Festival Movimento Cidade também reúne profissionais para garantir que pessoas com deficiência ou que necessitam de suporte especializado curtam a programação com conforto e segurança. Para a sexta edição, foram convidadas as consultoras Rosilda Maria Dias, consultora sobre segurança padrão de acessibilidade para formação de eventos públicos e privados, e Celia Regina Fontes, assistente social e instrutora em formações de desenvolvimento pessoal.

Outra iniciativa é promover a Economia Circular. Mais uma vez, o festival conta com a parceria do Cidade Quintal (CQ), organização que se dedica a transformar espaços com ações positivas pela cidade através do design e do urbanismo participativo para fortalecer comunidades e potencializar a convivência. No projeto, eles convocam o público a participar da "A Fantástica Carpintaria", para doar tampinhas plásticas que podem ser trocadas por uma moeda circular, a Pila, utilizável na lojinha do MC, incentivando a participação e a reciclagem antes e durante o festival. 

Além disso, o MC também contará com o estande "Planeta Terra", espaço interativo com uma bicicleta ergométrica que tritura plástico, um tour virtual, mobiliários de resíduo têxtil e um banco de trocas de resíduo por moeda. Nesse espaço, o público poderá conhecer as iniciativas ambientais, sociais e culturais, descobrindo como o Festival trabalha para criar um evento mais verde e inclusivo com os seus parceiros.

SERVIÇO:

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16, 17 e 18 de agosto

Local: Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES 

Entrada gratuita 

Atrações: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais, exposições de arte e muito mais. 

Carango.Nav: Amanda Requião, Beth MC, DJ Gegeo, DJ Koreia, Já Gamei convida MUG, Coração de Biscate com Miss Tacacá, Karolla DJ e Mathilda e "Sou Black, o Baile" de Fábio Carvalho.

Living Itaparica, empreendimento Globex Incorporadoraem Vila Velha
Novo empreendimento em Vila Velha Crédito: Divulgação

Globex Incorporadora promove "Start! Café com Negócios" com Inovação Tecnológica

Neste sábado (17), a Globex Incorporadora realizará o evento "Start! Café com Negócios" no Hotel Senac Ilha do Boi, voltado exclusivamente para corretores e imobiliárias parceiras. Durante o encontro, a empresa apresentará seu mais novo empreendimento em Vila Velha, o Living Itaparica, destacando o uso de tecnologias de ponta como realidade virtual e inteligência artificial. Essas inovações permitirão que os participantes explorem o projeto de maneira imersiva, mesmo antes da conclusão.

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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