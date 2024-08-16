Supermercados BH comemoram 28 anos e sorteiam 5 carros para clientes

Que rufem os tambores! Nesta sexta-feira (16) começa mais uma edição do Festival Movimento Cidade, que desde sua primeira edição conta com o apoio da Rede Gazeta. Este ano, nosso site de entretê, o HZ, leva uma ação instagramável supermaneira para o Parque da Prainha, em Vila Velha, onde até domingo atrações capixabas e nacionais vão agitar as cerca de 20 mil pessoas que devem comparecer ao evento por dia.

Tem mais: este ano, o MC lança um plano inédito e robusto na indústria cultural capixaba para sua edição 2024. É o selo “Cidades são pessoas”, que já está sendo colocado em prática, para garantir a adoção das melhores práticas de sustentabilidade, segurança e bem-estar. “O selo coloca as pessoas no centro das políticas e ações, criando um ambiente onde todos podem ser a sua melhor versão. Além de melhorar a experiência no Festival MC, esse é um guia prático comprometido com a construção de um mundo melhor, onde a dignidade humana, a sustentabilidade e a cultura são prioridades”, detalha Luísa Costa, sócia-diretora do projeto.

Durante o Festival MC, os fornecedores são orientados a utilizar materiais reciclados ou recicláveis e selecionar produtos e parceiros locais. Ao mesmo tempo, devem promover acessibilidade e inclusão, reduzir desperdícios e promover o correto descarte de resíduos. A organização também proíbe o uso de sacos de plástico e descartáveis. Eles defendem o uso de copo reutilizável e incentivam os frequentadores a levarem seus próprios copos ou a comprarem o copo do Festival MC.

Cada grama de resíduo produzido pelo festival gera renda e oportunidade a partir de parcerias com a Associação de Catadores e Catadoras do Município de Vila Velha (Revive) e com a Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Na entrada, é obrigatória a doação de 1kg de alimento. O montante arrecadado é doado para comunidades de Vila Velha e da própria Prainha, reforçando o compromisso do MC com a responsabilidade social e construção de uma cidade mais justa e igualitária.

O Festival Movimento Cidade também reúne profissionais para garantir que pessoas com deficiência ou que necessitam de suporte especializado curtam a programação com conforto e segurança. Para a sexta edição, foram convidadas as consultoras Rosilda Maria Dias, consultora sobre segurança padrão de acessibilidade para formação de eventos públicos e privados, e Celia Regina Fontes, assistente social e instrutora em formações de desenvolvimento pessoal.

Outra iniciativa é promover a Economia Circular. Mais uma vez, o festival conta com a parceria do Cidade Quintal (CQ), organização que se dedica a transformar espaços com ações positivas pela cidade através do design e do urbanismo participativo para fortalecer comunidades e potencializar a convivência. No projeto, eles convocam o público a participar da "A Fantástica Carpintaria", para doar tampinhas plásticas que podem ser trocadas por uma moeda circular, a Pila, utilizável na lojinha do MC, incentivando a participação e a reciclagem antes e durante o festival.

Além disso, o MC também contará com o estande "Planeta Terra", espaço interativo com uma bicicleta ergométrica que tritura plástico, um tour virtual, mobiliários de resíduo têxtil e um banco de trocas de resíduo por moeda. Nesse espaço, o público poderá conhecer as iniciativas ambientais, sociais e culturais, descobrindo como o Festival trabalha para criar um evento mais verde e inclusivo com os seus parceiros.

SERVIÇO:

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16, 17 e 18 de agosto

Local: Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES

Entrada gratuita

Atrações: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais, exposições de arte e muito mais.

Carango.Nav: Amanda Requião, Beth MC, DJ Gegeo, DJ Koreia, Já Gamei convida MUG, Coração de Biscate com Miss Tacacá, Karolla DJ e Mathilda e "Sou Black, o Baile" de Fábio Carvalho.