Assaí fecha navio para 3 mil clientes e dá mais de R$ 20 milhões em prêmios

Artistas durante campanha dos 50 anos do Assaí. Crédito: Assaí/Divulgação

50 anos de história. Esse é o marco que o Assaí Atacadista celebra em 2024. Da primeira loja na Zona Leste de São Paulo às mais de 290 unidades em 24 estados e no Distrito Federal, sendo 115 lojas inauguradas nos últimos três anos. Para celebrar essa trajetória, o Assaí lança, hoje (1/08), a maior campanha promocional de sua história: “Um show de prêmios e preço baixo”, que dará mais de R$ 20 milhões em prêmios, incluindo R$ 5 milhões a um único ganhador, além de sortear 1.500 viagens (cada uma com direito a acompanhante, totalizando 3 mil clientes), para uma viagem no Navio Assaí – fechado exclusivamente para a marca.

A comunicação da campanha traz os artistas Bell Marques, Gaby Amarantos, Michel Teló, Simone Mendes e Xande de Pilares representando as regiões Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, respectivamente. Além de toda a mídia on e offline, as celebridades estrelam um filme de 60 segundos cantando uma versão da música "Descobridor dos 7 Mares", de Tim Maia, escolhida por ser atemporal e remeter a momentos de comemoração e ao mar.

Para a divulgação da campanha e ofertas nas redes sociais, a marca conta com um time de creators que produzirá conteúdo exclusivo para os perfis do atacadista. Este ano, Gil do Vigor lidera as comunicações, juntamente com Márcia Sensitiva, Larissa Gloor e Vivi Cake.

“Tivemos a felicidade de chegar ao Espírito Santo em 2023, com a primeira loja em Serra. Em menos de oito meses, inauguramos a primeira loja na capital, Vitória, em abril deste ano e temos sido muito bem recebidos. Além disso, seguimos comprometidos em oferecer grandes ofertas para que o nosso público economize e tenha a chance de concorrer a prêmios significativos, incluindo o grande prêmio de R$ 5 milhões e uma viagem no exclusivo Navio Assaí com acompanhante, uma experiência memorável. Essa celebração reafirma nosso compromisso com a prosperidade e nosso papel como a rede alimentar com maior presença nos lares brasileiros,” afirma Caroline Barros, Gerente Regional de Marketing RJ, MG e ES do Assaí Atacadista.

A viagem acontecerá em fevereiro de 2025, com rota entre Santos, no litoral paulista, e Ilha Grande (RJ). Além disso, ao longo da campanha, os(as) clientes encontrarão ofertas imperdíveis em todas as lojas e no app Meu Assaí.

O filme será transmitido em redes abertas de televisão e redes sociais. Assista aqui

