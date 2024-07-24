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É festa!

Litoral completa 30 anos e comemora aniversário com Encontro Marcado

Com shows da Banda Comichão, Luiza Andrade, Glauco e Pele Morena, a rádio Litoral celebrou o aniversário com ouvintes e parceiros no auditório da Rede Gazeta

Públicado em 

24 jul 2024 às 17:49
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Encontro Marcado lota auditório da Rede Gazeta em comemoração ao aniversário de 30 anos da Litoral
Encontro Marcado em comemoração ao aniversário de 30 anos da Litoral Crédito: Carlos Alberto Silva
A rádio Litoral completou 30 anos nesta quarta-feira (24) e são muitos os motivos para comemorar: três décadas no ar, com os melhores hits e muita diversão. E o resultado deste trabalho é mesmo motivo de festa: mais de dois anos no topo do Ibope.
Para o gerente de Rádios da Rede Gazeta, Tiago Silvares, a Litoral vive e pulsa, se reinventando e permanecendo relevante na vida de quem a acompanha nesses 30 anos.
Sol, Serjão, Bruninho e Cleide no Encontro Marcado da Litoral
Locutores da Litoral no evento de aniversário, na Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
"Fazer parte do maior grupo de comunicação do Estado nos posiciona estrategicamente tanto para a audiência quanto para o mercado. A Litoral é alegre e é próxima do seu público, o que a torna a preferida dos capixabas"
Tiago Silvares - Gerente de Rádios da Rede Gazeta
Ainda de acordo com ele, os locutores da Litoral fazem a diferença no dia a dia da rádio. “Todos os locutores criaram um relacionamento sólido com os nossos ouvintes. É como se fizessem parte da família das pessoas, fortalecendo esse laço afetuoso que só o rádio tem com a audiência”, acrescenta.

Festa compartilhada

A Banda Comichão abriu o Encontro Marcado em comemoração ao aniversário de 30 anos da Litoral
A Banda Comichão abriu o Encontro Marcado em comemoração ao aniversário de 30 anos da Litoral Crédito: Carlos Alberto Silva
Com o auditório lotado, o Encontro Marcado em comemoração ao aniversário da Litoral entrou para a história. Os artistas capixabas Glauco, Luiza Andrade, Banda Comichão e Pele Morena embalaram a festa com os sucessos que romperam os limites do Espírito Santo e caíram no gosto do Brasil.
Agências de publicidade receberam bolo em comemoração aos 30 anos da rádio Litoral
Agências de publicidade receberam bolo em comemoração aos 30 anos da rádio Litoral Crédito: ebrand/Reprodução
Eles puxaram os parabéns com muita animação e alegria, no clima que só a Litoral tem. Aliás, aniversário tem que ter bolo, e, é claro, ele foi distribuído para todos os convidados.
Mas para levar essa festa ainda mais longe, cupcakes foram distribuídos para ouvintes na Grande Vitória e agências de publicidade receberam bolos para entrarem no clima.
“Estamos muito felizes em celebrar o 30º aniversário da Litoral, uma rádio que conecta, informa e diverte os capixabas diariamente. Só temos a agradecer os ouvintes pelo carinho e aos nossos parceiros por confiarem na Rede Gazeta. Ocupar o primeiro lugar geral em audiência demonstra nossa força e o compromisso do nosso trabalho. Levamos a sério o relacionamento com nosso público e estamos constantemente em busca de oferecer o melhor conteúdo”, ressalta Carla Sobreira, gerente de Marketing da Rede Gazeta.
Até o final do ano, novas edições do Encontro Marcado estão previstas na programação comemorativa pelos 30 anos da Litoral FM, sempre com os artistas nacionais e locais mais pedidos pelos ouvintes, além de inúmeros sorteios, promoções, shows e ações de rua em todas as regiões da Grande Vitória.

Globo
O jornalista Mário Bonella no Globo Repórter sobre o litoral do ES Crédito: Globo Repórter / TV Globo e TV Gazeta ES

Globo Repórter faz sucesso e reforça oportunidades para o mercado

Que o Espírito Santo é um lugar de muitas maravilhas, isso todo capixaba já sabe. Mas nas últimas semanas, chegou a vez do Brasil inteiro conhecer algumas das paisagens e um pouco mais da cultura do Estado em uma edição especial do Globo Repórter. O resultado? A maior audiência do programa em 26 meses, com quase meio milhão de capixabas sintonizados na frente da televisão em todo o Estado.

No episódio, o jornalista Mário Bonella desbravou o Estado e revelou algumas das belezas do nosso litoral. “Foi um sucesso! Um produto como esse, divulgando o Espírito Santo para o mercado e no âmbito cultural, tem uma relevância muito grande”, pontua.

Para a coordenadora de Pesquisa e Audiência da Rede Gazeta, Tatianna Sales, os clientes devem ficar de olho nesse tipo de oportunidade, não apenas em relação a empresas locais, mas também a nacionais que querem se conectar com o Espírito Santo e conversar com o público do Estado.

“Além de ser um programa tradicional, a temática reforça essa conexão e permite dialogar diretamente com uma grande audiência”. Foi a maior audiência do Globo Repórter em 26 meses, 216% acima do concorrente A e 1.166% acima do concorrente B.

No total foram quatro meses de gravação que envolveu uma equipe de produção para captação das imagens e edição do programa. O editor-chefe da TV Gazeta, g1 ES e ge.globo Espírito Santo, Bruno Dalvi, disse que a escolha por locais emblemáticos chamou muita atenção. 

"É bacana ver o capixaba feliz com um projeto daqui sendo reconhecido nacionalmente. Vimos muitas pessoas repostando o programa nas redes sociais com orgulho do sucesso".

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