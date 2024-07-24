Litoral completa 30 anos e comemora aniversário com Encontro Marcado

Que o Espírito Santo é um lugar de muitas maravilhas, isso todo capixaba já sabe. Mas nas últimas semanas, chegou a vez do Brasil inteiro conhecer algumas das paisagens e um pouco mais da cultura do Estado em uma edição especial do Globo Repórter. O resultado? A maior audiência do programa em 26 meses, com quase meio milhão de capixabas sintonizados na frente da televisão em todo o Estado.

No episódio, o jornalista Mário Bonella desbravou o Estado e revelou algumas das belezas do nosso litoral. “Foi um sucesso! Um produto como esse, divulgando o Espírito Santo para o mercado e no âmbito cultural, tem uma relevância muito grande”, pontua.

Para a coordenadora de Pesquisa e Audiência da Rede Gazeta, Tatianna Sales, os clientes devem ficar de olho nesse tipo de oportunidade, não apenas em relação a empresas locais, mas também a nacionais que querem se conectar com o Espírito Santo e conversar com o público do Estado.

“Além de ser um programa tradicional, a temática reforça essa conexão e permite dialogar diretamente com uma grande audiência”. Foi a maior audiência do Globo Repórter em 26 meses, 216% acima do concorrente A e 1.166% acima do concorrente B.

No total foram quatro meses de gravação que envolveu uma equipe de produção para captação das imagens e edição do programa. O editor-chefe da TV Gazeta, g1 ES e ge.globo Espírito Santo, Bruno Dalvi, disse que a escolha por locais emblemáticos chamou muita atenção.

"É bacana ver o capixaba feliz com um projeto daqui sendo reconhecido nacionalmente. Vimos muitas pessoas repostando o programa nas redes sociais com orgulho do sucesso".