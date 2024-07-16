Revolução e oportunidades da TV 3.0 são destaques no "Encontro Mercado"

"Encontro Mercado" da Rede Gazeta reúne representantes de agências para bate-papo sobre TV 3.0Crédito: Vitor Jubini
“Inserir a TV aberta na economia digital, de uma forma totalmente indissociável, é uma revolução que é parte de uma evolução”. A afirmação é do fundador do Mediatech Lab e ex-diretor de Tecnologia e P&D da Globo, PH Castro, ao falar sobre a TV 3.0, durante um bate-papo com representantes de agências de publicidade, no “Encontro Mercado”. O evento, promovido pela Rede Gazeta na última segunda-feira (15), em Vitória, e nesta terça-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim, teve como tema “TV 3.0: uma visão atualizada e oportunidades no horizonte televisivo”.
Prevista para chegar ao mercado a partir de 2025, a nova geração da TV aberta vai trazer uma série de inovações, permitindo maior interatividade para os usuários e personalização. Consequentemente, trará também novas oportunidades de conexão das marcas com a audiência.
“Essa evolução vai permitir entregar a cada telespectador algo que seja do interesse dele e um melhor planejamento de mídia, porque se saberá para quem está entregando. Será possível ainda fazer uma melhor segmentação, para personalizar a entrega de propaganda, mas de uma forma não invasiva. Essas novas ferramentas permitem que a TV aberta atenda o que o mercado precisar, da melhor maneira”, frisou PH, durante sua apresentação.
Ele acrescentou que será possível unir o melhor do digital à credibilidade e à curadoria da TV aberta e combinar essas estratégias, criando novos territórios e modelos de negócios. “A TV 3.0 junta o alcance da TV aberta, com sua gratuidade, qualidade e acessibilidade, à facilidade e interatividade da experiência de consumo personalizado”, ressaltou.
Representantes de agências capixabas assistiram atentos, tiraram dúvidas e trocaram ideias sobre a novidade. “Fiquei assustado, no melhor sentido possível, porque a TV 3.0 abre um leque enorme de possibilidades com maior assertividade. Nossa chance de acertar aumenta muito. É o futuro que já chegou, na verdade! Muito bom a Rede Gazeta nos trazer esses temas em um evento como este, porque nos mostra o caminho que estamos trilhando, e quanto mais cedo conhecermos essas possibilidades, melhor vamos nos adaptar às novidades que estão surgindo”, disse Cláudio Batista, mídia da agência C3.
Cláudio Batista, mídia da agência C3Crédito: Flávia Martins
Essa também foi a percepção da mídia da agência Chuva, Jennifer Kozlowski. “Foi muito interessante esse tema, ainda mais neste momento digital que a gente está vivendo. Sou uma consumidora e defensora da TV aberta, porque ela está no cotidiano do brasileiro e do capixaba. A chegada da TV 3.0 é uma revolução e acredito que será incrível para trabalharmos no nosso mercado. É muito importante termos esse momento de atualização e de conexão da agência com com o veículo de comunicação”, afirmou.
Jennifer Kozlowski, mídia da agência ChuvaCrédito: Flávia Martins
André Rodrigues, head de Mídia da agência Leaf, concorda. “É muito importante um veículo de comunicação dessa estatura, que é a Rede Gazeta, promover encontros como este. A TV é um veículo tão tradicional, que está presente na vida das pessoas, mas vem evoluindo, não ficou estagnada. É necessário entendermos esses movimentos, para sabermos quais caminhos seguir”, pontuou.
André Rodrigues, head de Mídia da agência LeafCrédito: Flávia Martins
Mayara Junquilho, diretora de Operações da agência ebrand também avalia como positivo esse formato de evento. “É muito positivo termos esse espaço para debater e ouvir o que está acontecendo no mercado, além de fazermos esse networking”, disse.
Mayara Junquilho, diretora de operações da agência ebrandCrédito: Flávia Martins
Conexão e atualização
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, destacou que a Rede Gazeta tem buscado se conectar cada vez mais com o mercado para atender às novas demandas que têm surgido.
“A ideia do ‘Encontro Mercado’ é trazermos tendências e criarmos conexões com as agências, que são parceiros importantíssimos, para entendermos o que nosso mercado, que é extremamente dinâmico, precisa. A TV 3.0 já está próxima de ser liberada e nosso papel, como veículo de comunicação, é também trazermos capacitação sobre o tema”, afirmou.
Bruno Passoni no "Encontro Mercado" da Rede Gazeta, que reuniu representantes de agências para bate-papo sobre TV 3.0Crédito: Vitor Jubini
A diretora Regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, também ressaltou a importância do evento. “É um momento de mostrar às agências todas as soluções que nós temos hoje, principalmente no que diz respeito às novas possibilidades oferecidas pela TV Digital. A Globo pretende fazer a primeira grande experiência com TV 3.0 já na próxima Copa do Mundo, em 2026, e nós precisamos estar atentos para reproduzir isso regionalmente”, disse.
Maria Helena Vargas durante o "Encontro Mercado" com agências em Cachoeiro de ItapemirimCrédito: Edwaldo Cabidelli
Veja quem passou pelo "Encontro Mercado"
Fábio Porchat está na campanha do PPA 2024Crédito: Marketing Rede Gazeta/ Divulgação
Últimos dias para inscrever trabalhos no Prêmio Profissionais do Ano
Agências de publicidade têm até a próxima sexta-feira (19) para inscreverem trabalhos na 46ª edição do Prêmio Profissionais do Ano (PPA), da Globo, que contempla a criatividade do mercado publicitário nacional e regional.
A campanha deste ano conta com Fábio Porchat, Bia do Brás e Nathalia Cruz, trazendo humor e carisma e celebrando a alegria de ganhar o troféu PPA, com gritos de “AHH” que fazem alusão ao “A” da sigla.
“O PPA é a concretização de uma relação de confiança que temos com parceiros tão criativos que apostam na Globo para pulverizar suas mensagens nas mais diferentes estratégias em todas as plataformas da Globo”, reforçou Andréa Sanches, Head de Marketing Publicitário e Negócios da Globo.
Agências de todo o Brasil podem inscrever trabalhos em 22 categorias, nacionais e regionais. Os finalistas serão anunciados em 26 de setembro.
Mais informações e inscrições em ppa.globo/inscricoes.