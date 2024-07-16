Revolução e oportunidades da TV 3.0 são destaques no "Encontro Mercado"

"Encontro Mercado" da Rede Gazeta reúne representantes de agências para bate-papo sobre TV 3.0 Crédito: Vitor Jubini

“Inserir a TV aberta na economia digital, de uma forma totalmente indissociável, é uma revolução que é parte de uma evolução”. A afirmação é do fundador do Mediatech Lab e ex-diretor de Tecnologia e P&D da Globo, PH Castro, ao falar sobre a TV 3.0, durante um bate-papo com representantes de agências de publicidade, no “Encontro Mercado”. O evento, promovido pela Rede Gazeta na última segunda-feira (15), em Vitória, e nesta terça-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim, teve como tema “TV 3.0: uma visão atualizada e oportunidades no horizonte televisivo”.

Prevista para chegar ao mercado a partir de 2025, a nova geração da TV aberta vai trazer uma série de inovações, permitindo maior interatividade para os usuários e personalização. Consequentemente, trará também novas oportunidades de conexão das marcas com a audiência.

“Essa evolução vai permitir entregar a cada telespectador algo que seja do interesse dele e um melhor planejamento de mídia, porque se saberá para quem está entregando. Será possível ainda fazer uma melhor segmentação, para personalizar a entrega de propaganda, mas de uma forma não invasiva. Essas novas ferramentas permitem que a TV aberta atenda o que o mercado precisar, da melhor maneira”, frisou PH, durante sua apresentação.

Ele acrescentou que será possível unir o melhor do digital à credibilidade e à curadoria da TV aberta e combinar essas estratégias, criando novos territórios e modelos de negócios. “A TV 3.0 junta o alcance da TV aberta, com sua gratuidade, qualidade e acessibilidade, à facilidade e interatividade da experiência de consumo personalizado”, ressaltou.

Representantes de agências capixabas assistiram atentos, tiraram dúvidas e trocaram ideias sobre a novidade. “Fiquei assustado, no melhor sentido possível, porque a TV 3.0 abre um leque enorme de possibilidades com maior assertividade. Nossa chance de acertar aumenta muito. É o futuro que já chegou, na verdade! Muito bom a Rede Gazeta nos trazer esses temas em um evento como este, porque nos mostra o caminho que estamos trilhando, e quanto mais cedo conhecermos essas possibilidades, melhor vamos nos adaptar às novidades que estão surgindo”, disse Cláudio Batista, mídia da agência C3.

Cláudio Batista, mídia da agência C3 Crédito: Flávia Martins

Essa também foi a percepção da mídia da agência Chuva, Jennifer Kozlowski. “Foi muito interessante esse tema, ainda mais neste momento digital que a gente está vivendo. Sou uma consumidora e defensora da TV aberta, porque ela está no cotidiano do brasileiro e do capixaba. A chegada da TV 3.0 é uma revolução e acredito que será incrível para trabalharmos no nosso mercado. É muito importante termos esse momento de atualização e de conexão da agência com com o veículo de comunicação”, afirmou.

Jennifer Kozlowski, mídia da agência Chuva Crédito: Flávia Martins

André Rodrigues, head de Mídia da agência Leaf, concorda. “É muito importante um veículo de comunicação dessa estatura, que é a Rede Gazeta, promover encontros como este. A TV é um veículo tão tradicional, que está presente na vida das pessoas, mas vem evoluindo, não ficou estagnada. É necessário entendermos esses movimentos, para sabermos quais caminhos seguir”, pontuou.

André Rodrigues, head de Mídia da agência Leaf Crédito: Flávia Martins

Mayara Junquilho, diretora de Operações da agência ebrand também avalia como positivo esse formato de evento. “É muito positivo termos esse espaço para debater e ouvir o que está acontecendo no mercado, além de fazermos esse networking”, disse.

Mayara Junquilho, diretora de operações da agência ebrand Crédito: Flávia Martins

Conexão e atualização

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, destacou que a Rede Gazeta tem buscado se conectar cada vez mais com o mercado para atender às novas demandas que têm surgido.

“A ideia do ‘Encontro Mercado’ é trazermos tendências e criarmos conexões com as agências, que são parceiros importantíssimos, para entendermos o que nosso mercado, que é extremamente dinâmico, precisa. A TV 3.0 já está próxima de ser liberada e nosso papel, como veículo de comunicação, é também trazermos capacitação sobre o tema”, afirmou.

Bruno Passoni no "Encontro Mercado" da Rede Gazeta, que reuniu representantes de agências para bate-papo sobre TV 3.0 Crédito: Vitor Jubini

A diretora Regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, também ressaltou a importância do evento. “É um momento de mostrar às agências todas as soluções que nós temos hoje, principalmente no que diz respeito às novas possibilidades oferecidas pela TV Digital. A Globo pretende fazer a primeira grande experiência com TV 3.0 já na próxima Copa do Mundo, em 2026, e nós precisamos estar atentos para reproduzir isso regionalmente”, disse.

Maria Helena Vargas durante o "Encontro Mercado" com agências em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Edwaldo Cabidelli

Veja quem passou pelo "Encontro Mercado"

Fábio Porchat está na campanha do PPA 2024 Crédito: Marketing Rede Gazeta/ Divulgação