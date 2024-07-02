37° Festival Colibri: "Oscar da Publicidade" no ES anuncia novidades

37º Festival Colibri acontecerá em duas datas pela primeira vez Crédito: Pedro Maximo

A maior e mais tradicional premiação publicitária do Estado já tem data e local marcados e chega com novidades. A 37ª edição do Festival Colibri, evento realizado pelo Sindicato de Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES), acontece nos dias 14 e 15 de agosto, no Instituto Federal do Espírito (Ifes) de Jardim da Penha e no Espaço Patrick Ribeiro, respectivamente.

Pela primeira vez, em 2024, o Festival que é conhecido como o “Oscar da Publicidade” no Espírito Santo será realizado em dois dias, e a maior novidade fica para o Colibri Summit, que acontece no dia 14. A programação entregará ao público palestras e workshops, com convidados de alcance nacional, para abordar os temas mais relevantes da atualidade no mercado publicitário e promover networking para os participantes.

Alexandre Pedroni, Pablo Vieira, Rafael Phoca e Pedro Moraes no evento de lançamento do 37º Festival Colibri Crédito: Pedro Maximo

Dividido em 34 categorias, o Festival Colibri premia as melhores agências e as ideias mais criativas do Estado há 37 anos. Além disso, homenageia “Profissionais do Ano”, “Anunciante”, “Fornecedores” e “Estudantes”.

Durante o evento de lançamento, no último dia 19 de junho, o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, apresentou cases de sucesso da Gerdau, com Pedro Moraes, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da empresa. Além de Pedro, Raphael Phoca, sócio-fundador da Ativação, trouxe a palestra ‘Efervescência’.

Confira a programação

14 de agosto (Ifes de Jardim da Penha)

14h às 22h: Summit com palestras, oficinas, food park e música 15 de agosto (Espaço Patrick Ribeiro)

19h à 0h: Premiação Mais informações e inscrições

https://www.sinapro-es.org.br/



Estão abertas as inscrições para o troféu PPA da Globo

A Globo abriu inscrições para a 46ª edição do Prêmio Profissionais do Ano (PPA), que contempla a criatividade do mercado publicitário nacional e regional. O prazo vai do dia 1º ao dia 19 de julho. A campanha conta com Fábio Porchat, Bia do Brás e Nathalia Cruz, trazendo humor e carisma.

Porchat protagoniza o filme publicitário, enquanto Bia e Nathalia brilham nas redes sociais, convidando todos a se inscreverem. A campanha celebra a alegria de ganhar o troféu PPA, com gritos de “AHH” que fazem alusão ao “A” da sigla. Confira aqui.

Alice Bandeira, gerente de Criação de Marca & Comunicação da Globo, destaca: “O PPA é a chance de ver o talento brilhar. E todo ganhador, inevitavelmente, solta aquele grito de felicidade que estava preso há algum tempo. Nessa nova campanha, trabalhamos com essa explosão de alegria, brincando com o nome ‘PPAhhh’”.

Com campanha inusitada, PPA 2024 premia produtos publicitários nacionais e regionais Crédito: Divulgação/Globo

“O PPA é a concretização de uma relação de confiança que temos com parceiros tão criativos que apostam na Globo para pulverizar suas mensagens nas mais diferentes estratégias em todas as plataformas da Globo”, reforça Andréa Sanches, Head de Marketing Publicitário e Negócios da Globo.

Agências de todo o Brasil podem inscrever trabalhos em 22 categorias, nacionais e regionais. Os finalistas serão anunciados em 26 de setembro.

Mais informações e inscrições em ppa.globo/inscricoes