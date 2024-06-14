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Fusão

Grupo Coroa compra Cervejaria Teresense e investe em qualidade

O grupo pretende promover a cerveja artesanal capixaba, proporcionando ainda mais valor à fabricação regional

Públicado em 

14 jun 2024 às 19:44
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Grupo Coroa compra Cervejaria Teresense
Grupo Coroa compra Cervejaria Teresense  Crédito: divulgação
O Grupo Coroa anunciou a aquisição da Cervejaria Teresense, com sede no município de Santa Teresa, e planeja expandir toda a área da cervejaria com a aquisição de terrenos vizinhos, visando mais conforto e novas experiências cervejeiras para seus visitantes.
A expansão significativa representa a realização de um antigo sonho não só das famílias proprietárias da Coroa, os Kautsky e os Bragatto, mas de muitos consumidores que aguardavam essa novidade há anos.
A expectativa do Grupo, que está prestes a celebrar seus 91 anos de história, é ampliar a capacidade de produção em todos os rótulos da Teresense até setembro, inclusive com o lançamento de rótulos inéditos.
Para os proprietários do Grupo Coroa, preservar a história é essencial, pois ela carrega consigo a essência da identidade e da tradição que tornam cada cerveja única. Mas é igualmente importante, segundo eles, reconhecer a necessidade de crescimento e expansão.
O crescimento não significa abandonar raízes ou comprometer a qualidade, mas adaptar-se às novas demandas e oportunidades do mercado, o que significa gerar novos empregos diretos e indiretos.
Com a reformulação da estrutura fabril, o grupo traz o mestre cervejeiro Roberto Rudnytskyj, com experiência de mais de 40 anos no meio cervejeiro com passagens por grandes grupos como AMBEV, Heineken, entre outros. E a experiência de Roberto Rudnytskyj se une a da mestre cervejeira e sommelière de cerveja Luana Hoffmann, que já atua no processo de produção da cerveja Teresense, desde a seleção dos ingredientes até a criação das receitas e o controle da qualidade final e permanecerá no projeto.
Ademar Bragatto, sócio proprietário do Grupo Coroa, disse que sempre teve uma paixão pela boa cerveja artesanal e agora, com a Cervejaria Teresense como parte do Grupo Coroa, podemos levar o melhor de Santa Teresa para mais consumidores de cervejas artesanais. "Estamos empolgados em unir nossa tradição e excelência com a qualidade e o estilo único das cervejas Teresense”.

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