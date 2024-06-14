Grupo Coroa compra Cervejaria Teresense e investe em qualidade

Grupo Coroa compra Cervejaria Teresense Crédito: divulgação

O Grupo Coroa anunciou a aquisição da Cervejaria Teresense, com sede no município de Santa Teresa, e planeja expandir toda a área da cervejaria com a aquisição de terrenos vizinhos, visando mais conforto e novas experiências cervejeiras para seus visitantes.

A expansão significativa representa a realização de um antigo sonho não só das famílias proprietárias da Coroa, os Kautsky e os Bragatto, mas de muitos consumidores que aguardavam essa novidade há anos.

A expectativa do Grupo, que está prestes a celebrar seus 91 anos de história, é ampliar a capacidade de produção em todos os rótulos da Teresense até setembro, inclusive com o lançamento de rótulos inéditos.

Para os proprietários do Grupo Coroa, preservar a história é essencial, pois ela carrega consigo a essência da identidade e da tradição que tornam cada cerveja única. Mas é igualmente importante, segundo eles, reconhecer a necessidade de crescimento e expansão.

O crescimento não significa abandonar raízes ou comprometer a qualidade, mas adaptar-se às novas demandas e oportunidades do mercado, o que significa gerar novos empregos diretos e indiretos.

Com a reformulação da estrutura fabril, o grupo traz o mestre cervejeiro Roberto Rudnytskyj, com experiência de mais de 40 anos no meio cervejeiro com passagens por grandes grupos como AMBEV, Heineken, entre outros. E a experiência de Roberto Rudnytskyj se une a da mestre cervejeira e sommelière de cerveja Luana Hoffmann, que já atua no processo de produção da cerveja Teresense, desde a seleção dos ingredientes até a criação das receitas e o controle da qualidade final e permanecerá no projeto.