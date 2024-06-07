Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo posicionamento

Espaço Patrick Ribeiro anuncia mudança na gestão da comunicação

As mudanças fazem parte de um novo posicionamento do empreendimento no mercado para consolidar a marca também no segmento de eventos corporativos

Públicado em 

07 jun 2024 às 16:40
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Espaço Patrick Ribeiro
Mudanças fazem parte da nova estratégia para consolidar a marca também no segmento de eventos corporativos Crédito: Divulgação
O Espaço Patrick Ribeiro, capitaneado pelo empresário Patrick Ribeiro, está com um novo posicionamento de marca que mira nos 10 anos de criação do espaço, referência em casa de shows no Estado, localizado no Aeroporto de Vitória.  Essas mudanças fazem parte da nova estratégia adotada pela gestão para consolidar a marca também no segmento de eventos corporativos.
Para isso, a empresa de entretenimento passa a contar com os serviços de assessoria de imprensa da Andréia Lopes Consultoria e a nova head de marketing é Lara Roberts. Lara é formada em jornalismo, rádio e TV, com experiência em marketing digital, gestão empresarial e produção de conteúdo multimídia. E Andréia Lopes é jornalista com 25 anos de profissão. Ano passado ganhou o prêmio Mulheres de Negócios na Associação dos Empresários da Serra (Ases) e também na categoria Micro e Pequena Empresa.
Patrick Ribeiro, empresário de entretenimento
Patrick Ribeiro: "Temos uma casa de eventos que é referência, com ótima localização e infraestrutura elogiada" Crédito: Divulgação
“Essa mudança faz parte do processo de consolidação do nosso espaço no mercado nacional. Temos uma casa de eventos que é referência, com ótima localização e infraestrutura elogiada pelos clientes e artistas que se apresentam aqui. Também temos avançado cada vez mais no segmento de eventos corporativos e queremos posicionar isso no mercado”, explica o empresário Patrick Ribeiro, que em sua trajetória de sucesso já acumula quase 35 anos de história.

Novidades no cardápio Outback
Novidades no cardápio Outback por tempo limitado Crédito: Divulgação

Outback lança campanha “Epic Trio” para apresentar novos pratos com ícones consagrados do seu menu

Um bom filme precisa de um trio icônico de personagens para conquistar o coração dos fãs. Por isso, o Outback Steakhouse apresenta o seu próprio enredo de sucesso que promete uma experiência digna de Hollywood. No lançamento disponível por tempo limitado em todos os restaurantes da marca, seus clássicos passam por mais um processo de inovação: a Bloomin’ Onion vira uma torre ousada, com uma cobertura de fritas e camarões; a costela ao barbecue ganha cobertura de catupiry original; e a sobremesa Thunder vem arrebatada com KitKat e marshmallow. Juntas, elas foram um verdadeiro “Epic Trio”.

A nova versão da clássica cebola dourada e crocante do Outback, recheada com fritas cobertas com fonduta de queijo, finalizada com camarões empanados e temperados com o molho Billa Ranch (combinação dos clássicos molhos Billabong e Ranch da casa), com o molho Bloom Ranch como acompanhamento. 

A tradicional Ribs do Outback promete conquistar o público com sua versão coberta com uma camada de Catupiry Original gratinado com queijo parmesão e finalizado com bacon crocante e cebolinha fresca, servida com picles de cebola roxa com maçã e acompanhamento à escolha do cliente. 

E para encerrar essa jornada, o KitKat Thunder & S’mores, um brookie (brownie de chocolate com noz pecã feito com cookie Outback) coberto com pasta de KitKat, marshmallows gratinados, sorvete sabor baunilha, finalizado com chocolate KitKat e um mousse, além de calda de chocolate. 

A Ribs Catupiry também pode ser adquirida por meio do serviço de delivery da marca. A Bloomin’ Tower e o KitKat Thunder & S’mores estão disponíveis exclusivamente nos restaurantes físicos. As novidades já estão sendo servidas em todas as unidades do Outback no Brasil por tempo limitado.

“O Outback está na vanguarda da inovação no Brasil há 27 anos e sempre criando produtos que caem no gosto do brasileiro”, comenta Raquel Paternesi, diretora sênior de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor do Outback no Brasil. “As releituras brincam muito com sabores e texturas, transportando o consumidor para uma experiência saborosa, mas também cheia de criatividade e do espírito aventureiro”, completa.

diretor de Criação da Ativação, André Fiorotti
André Fiorotti: "Estamos entusiasmados em apresentar esta nova identidade" Crédito: Divulgação

Balaio faz rebranding da agência Ativação para comemorar 17 anos de mercado

A Ativação, agência de live marketing, anunciou um rebranding completo para comemorar seus 17 anos de mercado. O novo posicionamento foi desenvolvido em parceria com o escritório de design e estratégia Balaio e reflete o compromisso  a agência com a criação de experiências de marcas para as pessoas.

O Balaio conduziu pesquisas de mercado durante quatro meses e consultou os clientes da marca para criar uma identidade com a diversidade e complexidade do setor de live marketing. O resultado é uma marca que comunica as soluções empregadas em seus projetos.

"Live marketing é muita coisa, e nosso novo conceito foi criado para explicar detalhadamente como nossas diversas soluções se encaixam em cada projeto, sempre com o foco em gerar experiências que marcam nas pessoas", afirma o diretor de Criação da Ativação, André Fiorotti.

“Estamos entusiasmados em apresentar esta nova identidade, que não apenas celebra nossa trajetória, mas também marca um novo capítulo de crescimento e criação de experiências impactantes”, acrescenta. 

Para celebrar este marco, a Ativação está preparando uma série de eventos e conteúdos que destacam as novas direções e oportunidades que este rebranding trará.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Projeto Made in ES é lançado durante café da manhã do ES500 anos

Os 3 pilares das mudanças na Diretoria de Mercado da Rede Gazeta

Dia das Mães deve movimentar cerca de R$ 260 milhões em vendas no Espírito Santo

Banestes e MP colocam no ar campanha com histórias reais

Faesa recebe Fest' Up Vix, evento de inovação e comunicação

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veículo da Prefeitura de Ibiraçu pega fogo no Centro da cidade
Imagem de destaque
Vitaminas pós-treino: 4 receitas caseiras ricas em proteínas 
Imagem de destaque
Fases da Lua: veja como utilizar a energia do céu a seu favor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados