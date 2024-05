Os 3 pilares das mudanças na Diretoria de Mercado da Rede Gazeta

Bruno Passoni é o novo diretor de Mercado da Rede Gazeta. Crédito: Rede Gazeta/Divulgação

Bruno Passoni, de 45 anos, é o novo diretor de Mercado da Rede Gazeta. A mudança, anunciada na última terça-feira (14), traz uma nova configuração para o mercado do Espírito Santo, buscando maior aproximação e sintonia com os clientes, a ampliação da inteligência de dados, além de aprimorar o acompanhamento da performance das campanhas.



O diretor-geral, Marcello Moraes, explica que a Rede Gazeta está em constante transformação. "Este é um movimento que veio para ficar, para tornar a nossa área de Mercado referência para o Espírito Santo e para o Brasil."

Bruno estava desde 2020 à frente da Regional Sul da Rede Gazeta, em Cachoeiro de Itapemirim, e assumiu o novo cargo oficialmente na última quarta-feira (15).

A coluna Pelo Mercado destaca três pilares dessa importante movimentação, que traz para o coração da área mercadológica da Rede Gazeta uma cultura forte de uso de inteligência de dados e insights para facilitar a tomada de decisão dos clientes.

1) Aproximação e sintonia com os clientes

"Precisamos estar mais próximos do mercado, e o mercado é feito de pessoas. Vamos conversar, ouvir, entender onde nossos objetivos se encontram com as estratégias dos clientes. E isso nos exige timing, velocidade e criação de vínculo. Nosso portfólio é vasto e nos permite inovar, sempre", defende Bruno Passoni.

2) Ampliação da inteligência de dados como diferencial

"O setor de mídia vem passando por profundas transformações, e precisamos buscar novas soluções em mídia para seguirmos na vanguarda, sendo a primeira opção de investimento para nossos parceiros. Usar a inteligência de dados e a criatividade dos nossos profissionais, que já conhecem tão profundamente o Estado e nossa audiência, é o que vai manter a competitividade dos nossos produtos", diz o novo diretor de Mercado.

3) Acompanhamento de performance das campanhas

Bruno Passoni ressalta que, dentro do que propõe o Projeto G2025 – que tem por objetivo tornar a operação mercadológica da Rede Gazeta ainda mais sintonizada com as tendências de futuro da indústria de mídia –, fornecer insights aos clientes é primordial.

Bruno Passoni Diretor de Mercado da Rede Gazeta "As empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, querem medir o resultado de seus investimentos. Numa realidade onde todos somos bombardeados de informação e de anúncios em todas as plataformas, acompanhar a performance das campanhas e enxergá-la como diferencial é de extrema importância para nossos parceiros"

Outras mudanças

Junto da chegada de Bruno Passoni à Diretoria de Mercado, outros profissionais do grupo passam a ocupar novas posições. Giliard Ferreira é o novo gerente de Grandes Clientes, cuidando do relacionamento com os principais parceiros de negócios da Rede Gazeta. Leila Marchesi foi a escolhida para a posição de gerente de Expansão e Desenvolvimento, e cuidará da prospecção de novas oportunidades e do aumento da capilaridade do grupo junto ao mercado.

Giliard Ferreira é o novo gerente de Grandes Clientes. Crédito: Rede Gazeta/Divulgação

Giliard Ferreira Gerente de Grandes Clientes "Estou muito feliz e empolgado com essa nova função, além de grato pelo reconhecimento de um trabalho que sempre desempenhei com muita dedicação. Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo dos nossos clientes, trazendo soluções estratégicas que façam a diferença e gerem resultados."

Leila Marchesi, nova gerente de Expansão e Desenvolvimento. Crédito: Rede Gazeta/Divulgação

Leila Marchesi Gerente de Expansão e Desenvolvimento "Precisamos escalar o atendimento ao mercado, melhorar a experiência dos clientes e gerar valor para seus negócios. Para isso, vamos contar com a tecnologia e aperfeiçoar nosso modelo de gestão e atendimento"

Na posição de gerente Comercial de Produtos, quem assume é Carolina Lima. Sob seu guarda-chuva ficarão as soluções em formatos de novos produtos, o portfólio digital e de rádios da Rede Gazeta.

Carolina Lima é a nova gerente Comercial de Produtos. Crédito: Rede Gazeta/Divulgação

Carolina Lima Gerente Comercial de Produtos "O digital já está consolidado no mercado, e o comercial multimídia entende a importância desse produto no contexto 360º. Na TV, estamos inovando com a venda do u.break e do near live, e crescendo em merchandising e programas especiais. Agora, é hora de trabalharmos as rádios, com produtos que se encaixem nesse novo momento da ‘rádio conectada’, unindo o off e o on"

Além dessas mudanças, outros dois redesenhos foram apresentados em abril: ganham novas coordenações e foco estratégico em inteligência e agilidade a área de Marketing, sob liderança da publicitária Carla Sobreira, e a gerência de Planejamento e Performance de Negócios, comandada por Aldo Agurto Muñoz. Estes dois núcleos têm como missão subsidiar toda a estrutura comercial com dados relacionados aos clientes e oportunidades.

