Dia das Mães deve movimentar cerca de R$ 260 milhões em vendas no Espírito Santo

Dia das Mães é considerado o Natal do primeiro semestre. Crédito: Shutterstock

O Dia das Mães 2024 deve movimentar R$ 262 milhões em vendas no comércio do Espírito Santo. Isso é o que mostra um relatório divulgado pelo Connect Fecomércio-ES, o observatório do comércio. Confirmada essa estimativa, o resultado representará um crescimento real em torno de 6% no faturamento em relação a 2023, acima da média nacional.



Para atender à demanda sazonal, há projeção de 600 vagas temporárias no comércio do Espírito Santo. O Dia das Mães é considerado o "Natal do primeiro semestre" para o comércio, devido à magnitude e a variedade de segmentos impactados por essa data comemorativa.

Os mais procurados

Os produtos mais procurados no Espírito Santo serão do ramo de vestuário, calçados e acessórios, que devem responder por 43,1% do faturamento, e perfumaria e cosméticos, representando 18,3% das vendas.

“As condições de consumo estão um pouco melhores neste ano em relação ao ano passado, com desaceleração da inflação e consequente queda nas taxas de juros, que aliviam o orçamento mensal das famílias. No Espírito Santo soma-se, ainda, o mercado de trabalho positivo, um dos fatores essenciais para a segurança do consumo”, analisa a pesquisadora responsável pelo Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, doutora em Administração.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em todo o Brasil , foi estimado um avanço de 3,5% em relação ao ano passado, com faturamento de cerca de R$ 13,23 bilhões.

