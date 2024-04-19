Mercado reforça importância do Recall de Marcas A Gazeta

Lançamento do 32º Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Arthur Louzada

O mercado publicitário capixaba lotou o auditório da Rede Gazeta nesta quinta-feira (18) para conhecer as marcas mais lembradas no último ano. Com o tema “Contra dados não há argumentos”, o 32º Recall de Marcas A Gazeta contou com a participação do gerente de planejamento da TV Globo, Rafael Aguiar, que ministrou a palestra “Sintonia com a sociedade: valor inquestionável para as marcas”.

Rafael Aguiar, gerente de planejamento da TV Globo, fez a palestra “Sintonia com a sociedade: valor inquestionável para as marcas" Crédito: Arthur Louzada

“Para as marcas investirem em um parceiro anunciante, elas precisam ter a segurança de que estão em um espaço seguro, sem medo dos conteúdos que vão aparecer ali. Elas precisam ter a certeza de que, nesse local, todos fazem parte de uma rede que tem um propósito democrático e respeitoso”, explicou Rafael.

O resultado da pesquisa foi apresentado por Karine Karam, sócia-diretora da Markka Consultoria, empresa responsável pelo estudo do Recall neste ano. Ela ressaltou que o estudo é extremamente importante, porque nada é mais relevante do que ser lembrado pelo público.

“A Markka ouviu, em nome da Rede Gazeta, 1,6 mil pessoas na Grande Vitória com o objetivo de pesquisar 80 segmentos e saber qual a marca mais lembrada em cada um deles”, declarou ela.

Karine Karam, sócia-diretora da Markka Consultoria, empresa responsável pelo estudo do Recall neste ano Crédito: Arthur Louzada

Representantes de agências publicitárias e das empresas vencedoras acompanharam atentos e vibraram com os resultados. Eles destacaram também a importância do selo Recall de Marcas A Gazeta e dos dados para a construção das campanhas publicitárias.

O diretor de Mídia da A4, Eduardo Mendonça, ressaltou a relevância do tema do Recall no trabalho das agências e na construção da campanha das marcas.

Eduardo Mendonça é diretor de Mídia da A4 Crédito: Lara Rosado

“Hoje, qualquer informação e dados que a gente venha ter são fundamentais para criar as estratégias das marcas, desde como impactar o consumidor até como abordá-lo. Temos uma segmentação cada vez mais precisa, de forma que precisamos de uma assertividade muito maior”, frisou Eduardo Mendonça.

Ele acrescentou que conquistar o selo Recall de Marcas A Gazeta é muito importante, porque indica que a empresa está na mente do consumidor e engajada com ele.

"Indica que a marca está sendo lembrada por ele e que, além de ter bons produtos e serviços, está construindo uma comunicação eficaz" Eduardo Mendonça - diretor de Mídia da A4

Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper, concorda que sem dados é impossível construir uma campanha. “Hoje, você não consegue começar uma estratégia de comunicação sem buscar informação, sem buscar referência. E essa área de inteligência de dados ganhou muita força no marketing, nos últimos anos".

Para ele, a pesquisa de Recall de lembrança de marca já é um guia, já é um norte para você traçar uma estratégia.

"É importante se você precisa ampliar sua lembrança, ampliar o mercado ou, se você já está bem posicionado, manter essa posição. Portanto, não existe estratégia de marketing hoje sem o uso de dados" Fernando Lisboa - diretor-executivo da Prósper

"Se você precisa ampliar sua lembrança, ampliar o mercado, ou se você está bem posicionado, como vamos fazer para manter isso. Portanto, não existe estratégia de marketing hoje sem o uso de dados”.

Fernando Lisboa é diretor-executivo da Prósper Crédito: Lara Rosado

Haiane Rocha, gerente de Mídia, Planejamento e Dados da MP Publicidade, também defende que não dá para fazer comunicação sem olhar dados. “E tudo começa do cenário, nessas informações do mercado, de hábitos do público. Então, é superimportante termos pesquisas para sermos mais assertivos, transformar esses dados em insights para nossas campanhas e para a construção de marca”, explicou.

Ela também destacou a relevância do Recall:

"É uma pesquisa consolidada, com credibilidade no mercado capixaba há muitos anos, praticamente a pioneira nesse segmento. Então, utilizar o selo Recall é mostrar para todo mundo que a marca é a preferida" Haiane Rocha - gerente de Mídia, Planejamento e Dados da MP Publicidade

Haiane Rocha é gerente de Mídia, Planejamento e Dados da MP Publicidade Crédito: Flávia Martins

O diretor da Prisma, Fernando Manhães, também destacou a importância dessa conquista para as empresas.

"O Recall é uma marca consolidada, do ponto de vista de fazer a lembrança das marcas dos clientes. Quando o cliente se apropria da marca Recall, ele está falando para o cliente dele: eu sou lembrado, eu sou importante para você" Fernando Manhães - diretor da Agência Prisma

Fernando pontuou também que os dados vêm para somar à atividade publicitária. “Sem informação, você tem dificuldade de se diferenciar. O grande desafio que nós temos pela frente é conseguir interpretar dados e transformar dados que, muitas vezes, são números, em informação. Porque os números, por si só, não traduzem nada”, ressaltou Fernando.

Fernando Manhães é diretor da Prisma Crédito: Lara Rosado

"O diretor da Artcom, Adilson Lourenço, exaltou a importância do selo para a marca do cliente: “É fundamental! O Recall dá o balizamento para o cliente no mercado e o selo fortalece a própria marca do cliente. Sem ele, nada feito!" Adilson Lourenço - diretor da Artcom

Adilson completou, ainda, sobre como o uso de dados contribui na construção da campanha do cliente. “No mundo que estamos vivendo, com tanta tecnologia, o cliente não consegue alavancar o negócio dele sem dados. É por meio deles, que se constrói uma melhora nos resultados”.

Adilson Lourenço é diretor da Artcom Crédito: Lara Rosado

Bruno Weigert, diretor-geral da Fire, indicou a importância do selo na visão do público. “O Recall é um termômetro do trabalho bem feito e do reconhecimento do público em relação à visibilidade da marca”, disse o diretor-geral. Ele ressaltou ainda que tudo, hoje, está baseado na informação.

"O trabalho de criação complementa um trabalho de pesquisa, de planejamento, e a informação vai dar a segurança pra gente conseguir buscar o resultado que se almeja" Bruno Weigert - diretor-geral da Fire

Bruno Weigert é diretor-geral da Fire Crédito: Lara Rosado

Marla Oliveira, diretora de Negócios da Ampla, acredita que o selo é importante porque traz credibilidade e relevância.

"Num mercado tão cheio de marcas tão importantes, ainda mais em um mercado, como o do Espírito Santo, que cresce cada vez mais, o selo coloca a marca no topo. Separa e dá mais destaque e relevância" Marla Oliveira - diretora de Negócios da Ampla

Para ela, não existe campanha sem mensuração de dados. “Os estudos e dados são fundamentais na construção de uma campanha, faz com que ela seja mais personalizada e direta para o consumidor”.

Marla Oliveira é diretora de Negócios da Ampla Crédito: Lara Rosado

O Diretor de Criação da Chuva, Caetano Monteiro, é direto ao falar sobre a importância do selo:

"O selo testifica que a criatividade, realmente, se converteu em resultado, então é o nosso 'certificado' de que deu certo a nossa campanha." Caetano Monteiro - diretor de criação da Chuva

O publicitário ainda frisa a importância dos dados na construção da campanha para os clientes. “Os dados são a guia que a gente tem na construção das campanhas. Por meio deles, que a gente realmente sabe para onde ir e como gerar melhores resultados para os clientes”.

Caetano Monteiro é diretor de Criação da Chuva Crédito: Lara Rosado

Cláudio Batista, gestor de Mídia da C3, chancela a credibilidade do selo nas campanhas. “Quando você coloca um selo de uma empresa que faz uma pesquisa tradicional e que tem respaldo, aliada a marca do cliente, faz com que a campanha e a marca sejam alavancadas”, concluiu Cláudio.

O gestor de Mídia reforça a importância dos dados nas construções das campanhas para os clientes, cumprindo sua principal função: direcionar. “Ele mostra o caminho que a gente tem que seguir e mostra o melhor a ser feito, para que o cliente e a marca cresçam e para que eles continuem na lembrança do consumidor, sendo enxergadas de maneira positiva”.

Cláudio Batista é gestor de Mídia da C3 Crédito: Lara Rosado

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, reforçou a importância do estudo e do reconhecimento que o selo Recall de Marcas A Gazeta traz para as empresas lembradas.

"Ganhar o selo de Recall de Marcas A Gazeta representa muito para a marca e tem que ser motivo de orgulho. Quando ela conquista esse reconhecimento e o utiliza, está falando e mostrando para a população o quanto ela é amada, querida e preferida na lembrança do consumidor capixaba" Márcio Chagas - diretor de Mercado da Rede Gazeta

Premiação

A pesquisa Recall de Marcas A Gazeta analisou 80 segmentos e entrevistou, ao todo, 1,6 mil pessoas da Grande Vitória. A entrega da premiação será no dia 21 de junho, em um evento para convidados, no Le Buffet Master, em Vitória, com um supershow de Wilson Simonal e Sandra de Sá.

O Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas Crédito: Arthur Louzada

Veja quem passou pelo evento: