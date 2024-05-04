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Tendências

Fest'Up VIX: Faesa recebe um dos maiores eventos de comunicação do país

Promovido pela Associação dos Profissionais de Propaganda Brasil, o festival acontece pela primeira vez em Vitória com palestras, oficinas e mentorias

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 11:59

Públicado em 

04 mai 2024 às 11:59
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

O Fest' UP acontece há mais de 30 anos, com o objetivo de discutir os rumos da publicidade e da comunicação Crédito: divulgação/bettbrasil.com.br
Um dos maiores festivais de publicidade do país, o Fest’UP, será realizado na Faesa nos próximos dias 21 e 22 de maio. Apoiado pela Associação de Profissionais de Propaganda – APP Brasil, que estimula as atividades relacionadas à comunicação, o evento acontecerá pela primeira vez fora do Estado de São Paulo e contará com palestras, oficinas e mentorias.
Carine Cardoso, diretora da APP VIX, explicou que a Faesa abriu as portas para o evento por considerar a programação e as discussões geradas fundamentais para a qualificação dos estudantes da comunicação.
Carine Cardoso, professora da Faesa
Carine Cardoso é uma das organizadoras do Fest'UP VIX Crédito: divulgação
"Esse evento acontece há mais de 30 anos e é referência para os profissionais de comunicação. Esperamos receber alunos de todas as faculdades, queremos muito engajamento e acreditamos que a troca entre estudantes e profissionais da área será muito rica"
Carine Cardoso - professora da Faesa e diretora da APP VIX
As palestras e oficinas trabalharão temas diversos que são fundamentais para o profissional de hoje entender a indústria da comunicação como um todo.  O evento terá nomes de peso da publicidade e a programação oficial será divulgada na próxima semana.

Flaviane Martins e Najla Morais fundaram o coletivo Conexão Network, para fomentar o empreendedorismo feminino
Flaviane Martins e Najla Morais fundaram o coletivo Conexão Network, para fomentar o empreendedorismo feminino Crédito: Divulgação

Capacitação gratuita de redes sociais para mulheres empreendedoras

Mulheres empreendedoras que desejam alavancar seus negócios são o foco da 1ª Expo Conexão Network, que começou na sexta-feira (3), e vai até este sábado (4), na Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Além de feira, com mais de 30 expositoras de diversos produtos e espaço gastronômico, o evento preparou uma agenda de capacitação, trazendo palestras com temas como o uso das redes sociais para potencializar a conexão com os consumidores e como criar estratégias para transformar clientes em fãs. 

A programação deste sábado começa às 10h e vai até as 22h. Mais informações neste link. O Conexão Network é um coletivo capixaba fundado pelas amigas Najla Morais e Flaviane Martins, em 2022, para promover o empreendedorismo feminino. A dupla realiza encontros e eventos periódicos, com capacitações e iniciativas de empoderamento feminino, proporcionando a criação de uma rede de relacionamentos, que busca impulsionar negócios comandados por mulheres, a maioria microempreendedoras.

Fábio Portela, diretor-presidente do Grupo UP, e Sandro Lyra, diretor-pedagógico do Grupo UP Crédito: divulgação

UP Centro Educacional participa do maior congresso de educação da América Latina

Em busca de novidades pedagógicas, o UP Centro Educacional esteve presente na Bett Educar 2024, o maior congresso de educação da América Latina, em São Paulo.  O congresso acontece anualmente em São Paulo e é um encontro entre líderes e gestores de instituições de ensino privado e público da educação básica de todo o país. 

Rafael Phoca, da Ativação, participa do Experiential Marketing Summit 2024, em Las Vegas
Rafael Phoca, da Ativação, no Experiential Marketing Summit 2024, em Las Vegas Crédito: Divulgação

Rafael Phoca, da Ativação, participa do Experiential Marketing, em Las Vegas

O diretor de Negócios da Ativação, Rafael Phoca, embarcou em uma jornada de aprendizado sobre inovação e o live marketing. Ele esteve no Experiential Marketing Summit  2024, em Las Vegas, e visitou instituições líderes em tecnologia e pesquisa, em Boston.  "Foi muito enriquecedor! Tive o privilégio de participar de palestras, workshops interativos e discussões sobre as tendências mais recentes e as melhores práticas no campo do marketing experiencial. Além disso, pude viver um ambiente estimulante para o networking, com profissionais visionários e líderes de pensamento, o que gerou vários insights para criar experiências memoráveis e autênticas para consumidores modernos". 

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