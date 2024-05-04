Fest'Up VIX: Faesa recebe um dos maiores eventos de comunicação do país

Mulheres empreendedoras que desejam alavancar seus negócios são o foco da 1ª Expo Conexão Network, que começou na sexta-feira (3), e vai até este sábado (4), na Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Além de feira, com mais de 30 expositoras de diversos produtos e espaço gastronômico, o evento preparou uma agenda de capacitação, trazendo palestras com temas como o uso das redes sociais para potencializar a conexão com os consumidores e como criar estratégias para transformar clientes em fãs.

A programação deste sábado começa às 10h e vai até as 22h. Mais informações neste link. O Conexão Network é um coletivo capixaba fundado pelas amigas Najla Morais e Flaviane Martins, em 2022, para promover o empreendedorismo feminino. A dupla realiza encontros e eventos periódicos, com capacitações e iniciativas de empoderamento feminino, proporcionando a criação de uma rede de relacionamentos, que busca impulsionar negócios comandados por mulheres, a maioria microempreendedoras.