"Contra dados não há argumentos": Recall de Marcas será lançado nesta quinta

“Contra dados não há argumentos”. Esse é o conceito do Recall de Marcas A Gazeta 2024, que acontece pelo 32º ano consecutivo. Chegou a hora de saber quais são as marcas mais lembradas do Espírito Santo e a pergunta que não quer calar é: "quando eu falo em (segmento), na Grande Vitória, que marca lhe vem à cabeça?".
Foram citadas empresas e organizações que se fixaram na memória do público no último ano, em 80 segmentos. E os resultados serão apresentados nesta quinta-feira (18/04), no auditório da Rede Gazeta, em um evento de lançamento exclusivo para convidados, às 16h.
Este ano, a pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, do Rio de Janeiro, que ouviu 1,6 mil moradores da Grande Vitória, com idade igual ou superior a 16 anos. Karine Karam, sócia-diretora da empresa, apresentará a pesquisa durante o evento de lançamento.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, explicou que o conceito deste ano reforça a importância do estudo para as tomadas de decisões nas empresas, assim como a busca por resultados.
“A pesquisa mostra a importância de estabelecer uma conexão com o consumidor e se comunicar com o público capixaba. As marcas mais lembradas estão nesse caminho”, disse. Uma característica das marcas vencedoras do ano passado foi a visibilidade. Todas estiveram presente na mídia durante o ano todo.
Para marcar o lançamento, o gerente de planejamento da TV Globo, Rafael Aguiar, vai ministrar a palestra “Sintonia com a sociedade: valor inquestionável para as marcas”.