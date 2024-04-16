A Gazeta

"Contra dados não há argumentos": Recall de Marcas será lançado nesta quinta

A Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro, ouviu 1,6 mil moradores da Grande Vitória para saber quais são as marcas mais lembradas pelos capixabas

Públicado em 

16 abr 2024 às 13:49
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

31º Recall de Marcas da Rede Gazeta foi celebrado nesta quinta-feira (29)
A festa do 31º  Recall de Marcas A Gazeta foi realizada no Le Buffet Lounge Master Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
“Contra dados não há argumentos”. Esse é o conceito do Recall de Marcas A Gazeta 2024, que acontece pelo 32º ano consecutivo. Chegou a hora de saber quais são as marcas mais lembradas do Espírito Santo e a pergunta que não quer calar é: "quando eu falo em (segmento), na Grande Vitória, que marca lhe vem à cabeça?".
Foram citadas empresas e organizações que se fixaram na memória do público no último ano, em 80 segmentos. E os resultados serão apresentados nesta quinta-feira (18/04), no auditório da Rede Gazeta, em um evento de lançamento exclusivo para convidados, às 16h.
Este ano, a pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, do Rio de Janeiro, que ouviu 1,6 mil moradores da Grande Vitória, com idade igual ou superior a 16 anos. Karine Karam, sócia-diretora da empresa, apresentará a pesquisa durante o evento de lançamento.
Recall 2024
Conceito do 32º Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Estúdio Gazeta
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, explicou que o conceito deste ano reforça a importância do estudo para as tomadas de decisões nas empresas, assim como a busca por resultados.
“A pesquisa mostra a importância de estabelecer uma conexão com o consumidor e se comunicar com o público capixaba. As marcas mais lembradas estão nesse caminho”, disse. Uma característica das marcas vencedoras do ano passado foi a visibilidade. Todas estiveram presente na mídia durante o ano todo.
Para marcar o lançamento, o gerente de planejamento da TV Globo, Rafael Aguiar, vai ministrar a palestra “Sintonia com a sociedade: valor inquestionável para as marcas”.

