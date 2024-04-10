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Campanha

Doar tá no sangue: MP e Unimed assinam ação de impacto social

O movimento, um convite à reflexão e ao ato de doar, endossa a importância de os capixabas procurarem os hemocentros como forma de proteger vidas, sobretudo num momento em que a dengue atinge com mais gravidade o Espírito Santo

Públicado em 

10 abr 2024 às 19:21
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Campanha de doação de sangue da Rede Gazeta
Crédito: divulgação
"Doar tá no sangue". É da MP Publicidade a nova campanha institucional assinada pela Unimed Vitória e pela Rede Gazeta. Sob a batuta de Louis Debanné, com direção de criação de João Pitanga e atendimento de André Vidal,  a peça está sendo veiculada desde quinta-feira (04/04) em todo o Estado.
O movimento, um convite à reflexão e ao ato de doar, endossa a importância de os capixabas procurarem os hemocentros como forma de proteger vidas, sobretudo num momento em que a dengue atinge com mais gravidade o Espírito Santo.
Fabiano Pimentel
Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
“A Unimed Vitória decidiu se unir à Rede Gazeta e ao Hemoes, que ocupam relevantes papeis para a sociedade capixaba, para mostrar às pessoas a importância de estarmos todos unidos nesse momento. Combater o mosquito da dengue continua sendo primordial para reduzirmos os casos. Mas também precisamos pensar naqueles que já foram acometidos pela doença e que precisam da nossa ajuda”, explica o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel.
Nas próximas semanas, o tema da doação de sangue estará cada vez mais presente nos espaços editoriais da Rede Gazeta – seja na TV, nos sites ou nas emissoras de rádio. O objetivo principal, conforme explica o diretor-geral Marcello Moraes, é reforçar a importância da doação sob um ângulo que poucas vezes as pessoas se dão conta.
Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta
Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini/A Gazeta
“Nosso papel é oferecer aos capixabas informação confiável e abordagens que de fato provoquem reflexão. Quando se fala em dengue, logo somos levados a pensar na água parada, nos cuidados domésticos. Mas há esse efeito devastador nos estoques de banco de sangue. Precisamos trazer essa informação para as pessoas e, esperamos, contribuir com mudanças de comportamento”, pontua Moraes.
No site do Hemoes (www.hemoes.es.gov.br) você encontra o endereço do hemocentro mais próximo e informações adicionais sobre como ser um doador regular de sangue.

Os empresários Carol e Ricardo Lobato na Convenção de franqueados Reserva
Os empresários Carol e Ricardo Lobato com o fundador e CEO da Reserva,  Rony Meisler Crédito: Divulgação

Grupo Lobato passa a ser embaixador do pilar de cultura da marca Reserva

Os empresários Carol e Ricardo Lobato participaram de mais uma Convenção de franqueados Reserva, no Rio de Janeiro. O evento, que ocupou o Hotel Fairmont, na Praia de Copabacana, mostrou as novidades das marcas Reserva, Reserva GO!, Reserva Mini e Reversa para o verão 2024.

Uma das novidades anunciadas durante a Convenção foi o 1º comitê de franquias, apoiado em quatro pilares - cultura da marca, processos e inovação e melhorias. E os capixabas Carol e Ricardo foram convidados a serem os representantes e embaixadores do pilar de cultura da marca.

"Foi uma emoção. Foi uma surpresa! A gente não sabia que o convite aconteceria ali, no momento da convenção, diante de todos os franqueados", comenta Carol Lobato. "Receber esse reconhecimento é dar sentido ao investimento e ao trabalho que a gente vem fazendo aqui com os nossos parceiros e com os nossos clientes", completa.

O casal comemora a notícia, já que são 16 anos de relação com a Reserva. Eles também foram premiados durante a convenção, sendo o seu grupo considerado o com o estoque mais saudável e toda a rede. Hoje são 35 grupos econômicos e 90 lojas no Brasil. Além da franquia Reserva no Espírito Santo, o Grupo Lobato conta também com duas operações da Cellairis, além da multimarcas Outlast, de moda masculina.

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