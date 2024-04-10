Doar tá no sangue: MP e Unimed assinam ação de impacto social

Os empresários Carol e Ricardo Lobato participaram de mais uma Convenção de franqueados Reserva, no Rio de Janeiro. O evento, que ocupou o Hotel Fairmont, na Praia de Copabacana, mostrou as novidades das marcas Reserva, Reserva GO!, Reserva Mini e Reversa para o verão 2024.

Uma das novidades anunciadas durante a Convenção foi o 1º comitê de franquias, apoiado em quatro pilares - cultura da marca, processos e inovação e melhorias. E os capixabas Carol e Ricardo foram convidados a serem os representantes e embaixadores do pilar de cultura da marca.

"Foi uma emoção. Foi uma surpresa! A gente não sabia que o convite aconteceria ali, no momento da convenção, diante de todos os franqueados", comenta Carol Lobato. "Receber esse reconhecimento é dar sentido ao investimento e ao trabalho que a gente vem fazendo aqui com os nossos parceiros e com os nossos clientes", completa.

O casal comemora a notícia, já que são 16 anos de relação com a Reserva. Eles também foram premiados durante a convenção, sendo o seu grupo considerado o com o estoque mais saudável e toda a rede. Hoje são 35 grupos econômicos e 90 lojas no Brasil. Além da franquia Reserva no Espírito Santo, o Grupo Lobato conta também com duas operações da Cellairis, além da multimarcas Outlast, de moda masculina.